ГУБЭП МВД пришло с обыском в Российский союз автостраховщиков

В рамках уголовного расследования, инициированного Центробанком, полицейские нагрянули в офис Российского союза автостраховщиков. Спецоперация проводилась в рамках дела одной из крупных страховых компаний.
На фоне громкого уголовного дела о хищениях бывших топ-менеджеров компании «Росгосстрах», силовики пришло с обыском в Российский союз автостраховщиков.
Напомним, что претензии уголовного характера появились некоторое время назад к бывшему руководству компании «Росгосстрах» — одного из ведущих игроков на рынке ОСАГО.
На данный момент в ходе уголовного расследования арестованы два фигуранта. Это экс-вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров (брат основного бенефициара компании Данила Хачатурова) и одна из владельцев аффилированного с «Росгосстрахом» «РГС Банка» — Надежда Клепальская.
Оба подозреваемых находятся под арестом по подозрению в растрате более 1 млрд. рублей из средств компании-страховщика.
В связи с этим ряд наблюдателей уже высказали предположение, что обыск в РСА вызван именно этим скандальным уголовным делом. Портал «АвтоВзгляд» связался с представителями Российского союза автостраховщиков и выяснил, что в офисе организации работают представители ГУБЭП и ПК МВД. Они проводят выемку документов в рамках другого головного — в отношении менеджмента страховой компании, ушедшей с рынка ОСАГО в 2017 году.
Интерес силовиков, посетивших РСА 27 апреля, не касался ни деятельности компании «Росгосстрах», ни руководства Российского союза автостраховщиков.
Пожелавший остаться неназванным сотрудник РСА сообщил, что правоохранители расследуют факты вывода активов из страховой компании МСК «Страж». Причем, внимание силовиков к ситуации вокруг лишенной страховой лицензии организации в свое время было привлечено Центробанком совместно с РСА.