ГУБЭП МВД пришло с обыском в Российский союз автостраховщиков

На фоне громкого уголовного дела о хищениях бывших топ-менеджеров компании «Росгосстрах», силовики пришло с обыском в Российский союз автостраховщиков.

Напомним, что претензии уголовного характера появились некоторое время назад к бывшему руководству компании «Росгосстрах» — одного из ведущих игроков на рынке ОСАГО.

На данный момент в ходе уголовного расследования арестованы два фигуранта. Это экс-вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров (брат основного бенефициара компании Данила Хачатурова) и одна из владельцев аффилированного с «Росгосстрахом» «РГС Банка» — Надежда Клепальская.

Оба подозреваемых находятся под арестом по подозрению в растрате более 1 млрд. рублей из средств компании-страховщика.