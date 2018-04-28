Страховая компания выплатила неустойку за срыв сроков ремонта

Юрист российского Союза защиты прав автомобилистов Олег Фролов заявил «Российской газете», что страховые компании затягивают сроки выполнения своих обязательств по двум причинам. Во-первых, процесс согласования деталей ремонта с автосервисом отнюдь не быстр. Во-вторых, часто случается задержка с переводом денег. Впрочем, нередки и случаи откровенной волокиты со стороны сервисменов, хотя претензии предъявлять юрист советует все же страховщику, поскольку договор заключается именно с ним.

У компаний есть железная на их взгляд отмазка: законом не обозначены сроки ремонта автомобилей по КАСКО. Однако владелица Porsche Macan, попавшая недавно в аварию, доказала обратное. «РЕСО-Гарантия» оценила ремонт ее машины почти в 300 000 рублей и направила автомобиль на фирменную станцию техобслуживания. Вместо обещанного месяца автомобиль ремонтировали почти целый год. Цена вопроса выросла за это время до полутора миллионов.

Возмущенная женщина была шокирована тем, что столь долгое время ей пришлось обходиться без машины. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать со страховщика неустойку за нарушение сроков выполнения работ, штраф и компенсацию морального вреда. Всего на сумму около полумиллиона рублей.