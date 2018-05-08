Легально купить полис ОСАГО стало почти невозможно

В эпоху рыночной экономики, казалось бы, нет ничего проще, чем пойти и купить что-либо. Были бы, как говорится, деньги. Ан, нет. К примеру, визит в столичный офис Ингосстраха на Ферганской улице с целью приобретения полиса ОСАГО, не увенчался успехом. И документы были все в ажуре, и машина, и хозяин со столичной пропиской, да и деньжат было взято с запасом, но барышня, сидящая за столиком, с невозмутимостью удава прошептала, что, мол, дико извиняюсь, милый человек, но у нас с вами ничего не получится…

— Ну тогда напишите мне мотивированный отказ в продаже полиса, — начинаю я качать права.

— Видите ли, гражданин, — парирует девушка, — мы вам ни в чем не отказываем. Причина тут не в отсутствии бланков, как это было ранее (эту напасть победили методом электронного полиса, который печатается на обыкновенном листке А4, пропущенном через черно-белый принтер- ред.). И даже не в том, что у нас программа зависла… Недели две назад из головного офиса пришла новая схема по продаже полисов «автогражданки»… Скажите, любезный, вы любите квесты?…