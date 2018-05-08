Легально купить полис ОСАГО стало почти невозможно

Фото dollarsandsense.sg
Большинство российских страховых компаний, работающих в сфере «автогражданки», похоже, сговорились и перекрыли шоферам кислород. Да-да, купить полис ОСАГО стало невозможно. Корреспонденты портала «АвтоВзгляд» лично убедились, что законным путем добыть заветную бумажку ни чуть не проще, чем укусить собственный локоть.
Дмитрий Зленко

В эпоху рыночной экономики, казалось бы, нет ничего проще, чем пойти и купить что-либо. Были бы, как говорится, деньги. Ан, нет. К примеру, визит в столичный офис Ингосстраха на Ферганской улице с целью приобретения полиса ОСАГО, не увенчался успехом. И документы были все в ажуре, и машина, и хозяин со столичной пропиской, да и деньжат было взято с запасом, но барышня, сидящая за столиком, с невозмутимостью удава прошептала, что, мол, дико извиняюсь, милый человек, но у нас с вами ничего не получится…

— Ну тогда напишите мне мотивированный отказ в продаже полиса, — начинаю я качать права.

— Видите ли, гражданин, — парирует девушка, — мы вам ни в чем не отказываем. Причина тут не в отсутствии бланков, как это было ранее (эту напасть победили методом электронного полиса, который печатается на обыкновенном листке А4, пропущенном через черно-белый принтер- ред.). И даже не в том, что у нас программа зависла… Недели две назад из головного офиса пришла новая схема по продаже полисов «автогражданки»… Скажите, любезный, вы любите квесты?…

Фото uswitch.com

Вот это поворот! Вот это интрига! Значит, слушайте: в офисе страховщика на Выхино вам дают направление на осмотр машины в офис во… Владыкино (спасибо, хоть не в Воронеже). После того, как там вашу машину изучат вдоль и поперек, тамошние работники Ингосстраха дадут на руки соответствующее заключение, с которым вы должны поехать в поселок Московский (это десяток километров в область по Киевскому направлению), и уже в том подразделении коммерческой компании купить вожделенную страховку.

Даже человеку с врожденным топографическим критинизмом понятно, что это разные концы Первопрестольной, а если наложить на это обстоятельство еще и московские пробки, то понятно, что за световой день эту «городскую бродилку» не пройти. Да чего там за день? В действительности эпопея растянется на рабочую неделю, поскольку на осмотр во Владыкино день в день приехать нельзя, ибо эксперт принимает исключительно по предварительной записи. Как и в офис в поселок Московский без приглашения вот так запросто не припрешься.

Забавно еще и другое: если вы живете во Владыкино или в Московском, то места осмотра и выдачи полисов для вас меняются на такие же географически удаленные от ареала обитания места. То есть сделано все, чтобы вы сами не захотели покупать полис в офисе компании.

Фото techyram.com

К слову сказать, у других страховщиков дела обстоят не лучшим образом. Кто-то ссылается на зависшую базу данных (причем, только по ОСАГО, но если вам нужно КАСКО, то все компьютерные программы работают исправно и — о чудо! — в рамках покупки полиса «от всех несчастий с автомобилем», начинает подгружаться база по «автогражданке».

Лишь один коммерсант из всех пяти компаний, в которых мы побывали, продал нам ОСАГО без дешевых отмазок и игр в московские квесты, хотя и активно пытался навязать расширенный лимит ответственности за скромные + 3000 рублей к основной цене полиса.

Страховые брокеры куда охотнее берутся за выписывание полисов, однако пользуясь непростой для водителей ситуацией, придумывают различные способы урвать лишние 3000—4000 ₽ Например, «брокерский сбор за оформление» или «оказание консультационных услуг по вопросам ОСАГО» или просто оформляют полис без учета накопленных за безаварийность скидок.

В чем же причина такого поведения рынка страховых услуг? Как по секрету рассказал представитель компании, просивший себя не раскрывать, ОСАГО с 2015 года стало для коммерсантов невероятно убыточным направлением. Так, на каждые 5 рублей, полученных от продажи полиса, компания в среднем теряет 15 рублей на выплаты. Однако объявить об отказе заниматься продажей «обязяловки», значит навлечь на себя кару регулятора в виде отзыва лицензии вообще заниматься страховой деятельностью. Вот, дескать, и вынуждены страховщики устраивать своего рода «итальянские забастовки», чтобы и овцы были целы, и волки сыты.

Фото tomorrowmakers.com

Хотя лично нам в этот «плач Ярославны» верится с трудом. Ведь в конце концов каждый аварийщик при заключении очередного договора платит повышающий коэффициент (причем в течении нескольких лет), а значит страховщики отыгрываются за понесенные потери. Да и в конце концов зная, какие смехотворные суммы за ремонт ими выплачиваются, хочется, ей богу, схватиться за вилы, после их жалостливых рассказов о том, как им тяжело живется. Впрочем, у каждого свои проблемы: у кого-то хлеб черствый, у кого-то икра черная слишком мелкая.

При всей безобидности возникшего явления, о котором мы поведали в этом материале, последствия могут быть поистине катастрофическими. Судите сами: купить полис в офисах страховых компаний сейчас, называя вещи своими именами, попросту невозможно. Приходится обращаться к брокерам, многие из которых откровенные мошенники. Но даже если брокер чист, как помыслы младенца, лишнюю копейку под предлогом специального сбора он с вас возьмет.

Да и страховая компания, от имени которой он заключил с вами договор, всегда имеет возможность включить заднюю передачу: мол, брокер своевременно не подал данные по вашему полису в нашу компанию, поэтому этот полис мы не считаем действительным. Далее будет полная неразбериха, суды, скандалы и правовая вакханалия. Но, главное, появится замечательный повод в очередной раз повысить стоимость полисов ОСАГО, причем, как минимум, вдвое.

ОСАГО, КАСКО, страховые выплаты, полис страхования, возмещение ущерба, авария, ДТП, ремонт
8 мая 2018
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