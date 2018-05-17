Прокремлевские общественники раскритиковали реформу ОСАГО Центробанка

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов заявил, что увеличение тарифов ОСАГО не решит системных проблем на рынке страхования автогражданской ответственности. Напомним, что Банк России объявил о планах изменения «коридора» базовых тарифов ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа. Сейчас минимальная стоимости полиса ОСАГО ограничена диапазоном 3432—4118 рублей. ЦБ намерен расширить его на 20% и вверх, и вниз.

– Сегодня цена на полис ОСАГО для большинства автомобилистов и так находится на границе социально приемлемой рентабельности. Еще немного и средняя стоимость полиса выйдет на уровень величины, сопоставимой с прожиточным минимумом по регионам, что с точки зрения социальной справедливости, мягко говоря, не очень правильно. В результате может возрасти количество поддельных полисов, — предположил Климов.

Он отметил, что разговоры о либерализации цен на рынке автострахования возможны, и к этому надо двигаться, но только тогда, когда продукт и его рынок сбалансированы. Он добавил, что не стоит опираться только на отчетность страховщиков, «ситуацию надо разбирать гораздо глубже».