Камеры начнут реально штрафовать за езду без ОСАГО через 3 месяца

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что пилотный проект по автоматической проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры ГИБДД проект продлится 3 месяца. После этого автовладельцам начнут выписывать настоящие штрафы, сообщил он АСН. Таким образом, уже осенью 2018 года автовладельцы, ездящие без ОСАГО, могут начать получать за это штрафы, оформленные в автоматическом режиме.

— Для того, чтобы в скором времени вычислять на дорогах Москвы автомобилистов, у которых нет ОСАГО, нужно объединить базы ГИБДД и РСА. Я думаю, что в тестовом режиме в ближайшее время это заработает, — заявил на прошлой неделе в ходе международного форума «Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы и решения» глава ГИБДД генерал Михаил Черников.

Евгений Уфимцев, со своей стороны, считает, что с технической точки зрения обе базы данных полностью готовы к запуску пилотного проекта. По его словам, проект продлится три месяца, в течение которых водителей штрафовать не станут. Почтой им будут направляться письма с предупреждением о необходимости оформить полис.