Камеры начнут реально штрафовать за езду без ОСАГО через 3 месяца

Система, связывающая базы данных Российского союза страховщиков и ГИБДД, практически полностью готова. Автоматические штрафы за езду без полиса ОСАГО могут начинать выписывать ближайшей осенью.
Максим Строкер

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что пилотный проект по автоматической проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры ГИБДД проект продлится 3 месяца. После этого автовладельцам начнут выписывать настоящие штрафы, сообщил он АСН. Таким образом, уже осенью 2018 года автовладельцы, ездящие без ОСАГО, могут начать получать за это штрафы, оформленные в автоматическом режиме.

— Для того, чтобы в скором времени вычислять на дорогах Москвы автомобилистов, у которых нет ОСАГО, нужно объединить базы ГИБДД и РСА. Я думаю, что в тестовом режиме в ближайшее время это заработает, — заявил на прошлой неделе в ходе международного форума «Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы и решения» глава ГИБДД генерал Михаил Черников.

Евгений Уфимцев, со своей стороны, считает, что с технической точки зрения обе базы данных полностью готовы к запуску пилотного проекта. По его словам, проект продлится три месяца, в течение которых водителей штрафовать не станут. Почтой им будут направляться письма с предупреждением о необходимости оформить полис.

штрафы, видеофиксация, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ГИБДД
28 мая 2018
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