Виновники ДТП тоже начнут получать деньги по ОСАГО

С 1 июня вступает в силу новая редакция закона «Об ОСАГО». В соответствии с ней, максимальная выплата в случае оформления аварии по европротоколу, без вызова ДПС, поднимается с 50 000 до 100 000 рублей. Напомним, что на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2014 года действует безлимитный европротокол — с верхней планкой выплаты 400 000 рублей. Такой способ оформления возможен, если в ДТП не пострадали люди.
Кроме того, чтобы оформиться по этой схеме у водителей-участников аварии на смартфонах должно быть установлено специальное мобильное приложение, разработанное страховщиками под контролем Центробанка. С его помощью все последствия ДТП должны быть зафиксированы и отправлены в страховые компании участников происшествия. Но на данный момент ЦБ только-только прислал разработчику этого приложение, Российскому союзу автостраховщиков (РСА), свою рецензию на этот программный продукт. В связи с этим, по мнению президента РСА Игоря Юргенса, теперь водителей, желающих воспользоваться механизмом европротокола, ожидают дополнительные проблемы.