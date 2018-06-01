Виновники ДТП тоже начнут получать деньги по ОСАГО

Новая редакция закона «Об ОСАГО» задумывалась для облегчения жизни водителей. Ее вступление в силу с 1 июня 2018 года означает, что для виновников аварии появилась возможность получить выплату по ОСАГО.
Максим Строкер

С 1 июня вступает в силу новая редакция закона «Об ОСАГО». В соответствии с ней, максимальная выплата в случае оформления аварии по европротоколу, без вызова ДПС, поднимается с 50 000 до 100 000 рублей. Напомним, что на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2014 года действует безлимитный европротокол — с верхней планкой выплаты 400 000 рублей. Такой способ оформления возможен, если в ДТП не пострадали люди.

Кроме того, чтобы оформиться по этой схеме у водителей-участников аварии на смартфонах должно быть установлено специальное мобильное приложение, разработанное страховщиками под контролем Центробанка. С его помощью все последствия ДТП должны быть зафиксированы и отправлены в страховые компании участников происшествия. Но на данный момент ЦБ только-только прислал разработчику этого приложение, Российскому союзу автостраховщиков (РСА), свою рецензию на этот программный продукт. В связи с этим, по мнению президента РСА Игоря Юргенса, теперь водителей, желающих воспользоваться механизмом европротокола, ожидают дополнительные проблемы.

‒ Вся эта работа должна была быть с точки зрения государства синхронизирована с работой «ЭРЫ-ГЛОНАСС». Этого не произошло, поэтому сейчас, с 1 июня, определенные трудности совершенно точно будут. Тем более, что наши коллеги из ГАИ (хотя и расположены к нам очень конструктивно), с сокращением их личного состава выезжать на место ДТП они будут плохо, если вообще будут выезжать, ‒ считает он.

Теоретически, в доработанном виде использовать мобильное приложение по оформлению европротокола нужно будет следующим образом.

Сначала по QR-кодам на полисах проверяется их подлинность, далее фотографируются все детали обстановки после ДТП. Все это пересылается в РСА. Следующий этап — визит автовладельца в свою страховую компанию для бумажного оформления произошедшего. После этого страховщик принимает решение о выплате. Однако в случае, когда участники ДТП не смогли договориться между собой кто виноват и ни у кого нет мобильного приложения РСА, каждый из них, согласно законодательству, получит по 50% от страховой выплаты.

‒ Кто-то незаслуженно заработает деньги, кто-то недополучит 50%, ‒ пояснил Юргенс.

ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, авария, ДТП, ГИБДД
1 июня 2018
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