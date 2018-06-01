Виновники ДТП тоже начнут получать деньги по ОСАГО

‒ Вся эта работа должна была быть с точки зрения государства синхронизирована с работой «ЭРЫ-ГЛОНАСС». Этого не произошло, поэтому сейчас, с 1 июня, определенные трудности совершенно точно будут. Тем более, что наши коллеги из ГАИ (хотя и расположены к нам очень конструктивно), с сокращением их личного состава выезжать на место ДТП они будут плохо, если вообще будут выезжать, ‒ считает он.

Теоретически, в доработанном виде использовать мобильное приложение по оформлению европротокола нужно будет следующим образом.

Сначала по QR-кодам на полисах проверяется их подлинность, далее фотографируются все детали обстановки после ДТП. Все это пересылается в РСА. Следующий этап — визит автовладельца в свою страховую компанию для бумажного оформления произошедшего. После этого страховщик принимает решение о выплате. Однако в случае, когда участники ДТП не смогли договориться между собой кто виноват и ни у кого нет мобильного приложения РСА, каждый из них, согласно законодательству, получит по 50% от страховой выплаты.

‒ Кто-то незаслуженно заработает деньги, кто-то недополучит 50%, ‒ пояснил Юргенс.