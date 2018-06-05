5000 рублей штрафа за отсутствие ОСАГО отменяются

Депутаты Госдумы не поддержали повышение штрафа за отсутствие ОСАГО. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, судя по предварительной информации, будет рекомендовать отклонить законопроект о повышении штрафа за отсутствие ОСАГО до 5 000 рублей.

—Неадекватен по предлагаемым санкциям и неактуален, в связи с перспективой введения автоматических штрафов с помощью камер, — отозвался АСН о законопроекте заместитель председателя комитета по госстроительству ГД депутат Вячеслав Лысаков.

Напомним, что предложил повысить штрафы для водителей другой депутат Госдумы — представитель фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов. Он внес на рассмотрение коллег проект поправок в статью 12.37 КоАП, увеличивающий штраф за отсутствие полиса ОСАГО почти в шесть раз — с нынешних 800 рублей до 5 000 рублей. За управление автомобилем лицом, не вписанным в полис, единоросс предлагает увеличитьштраф сразу в 10 раз — с 500 рублей до тех же 5 000 рублей.