5000 рублей штрафа за отсутствие ОСАГО отменяются

Профильный комитет Госдумы счел предложение увеличить в несколько раз размер штрафа за езду на машине без полиса ОСАГО избыточной и неактуальной мерой.
Максим Строкер

Депутаты Госдумы не поддержали повышение штрафа за отсутствие ОСАГО. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, судя по предварительной информации, будет рекомендовать отклонить законопроект о повышении штрафа за отсутствие ОСАГО до 5 000 рублей.

—Неадекватен по предлагаемым санкциям и неактуален, в связи с перспективой введения автоматических штрафов с помощью камер, — отозвался АСН о законопроекте заместитель председателя комитета по госстроительству ГД депутат Вячеслав Лысаков.

Напомним, что предложил повысить штрафы для водителей другой депутат Госдумы — представитель фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов. Он внес на рассмотрение коллег проект поправок в статью 12.37 КоАП, увеличивающий штраф за отсутствие полиса ОСАГО почти в шесть раз — с нынешних 800 рублей до 5 000 рублей. За управление автомобилем лицом, не вписанным в полис, единоросс предлагает увеличитьштраф сразу в 10 раз — с 500 рублей до тех же 5 000 рублей.

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5 июня 2018
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