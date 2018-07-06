Почему нельзя покупать полисы ОСАГО и КАСКО у автодилеров

Фото: Московский Комсомолец
Как правило, вместе с новеньким автомобилем продавец-консультант изо всех старается «впарить» своему клиенту дополнительное оборудование, аксессуары и ряд услуг. В частности, полисы ОСАГО и КАСКО, которые можно оформить в кратчайшие сроки прямо в шоу-руме. Может, это и правда удобно, да вот только совсем не выгодно. Почему — разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

В процессе подписания всевозможных документов и подготовки нового автомобиля к выдаче назойливый продавец не раз предложит вам дополнительные услуги — в том числе оформить страховку у обаятельной девушки, работающей за соседним столом. Наверняка, менеджер будет говорить что-то о серьезной экономии времени, самых выгодных тарифах, проверенных компаниях. Но не поддавайтесь на его сладкие уговоры ни в коем случае.

Сложно спорить с тем, что покупать полисы у дилера удобно, поскольку это в самом деле так. Пока работники салона натирают кузов вашей «ласточки», а консультант носится по шоу-руму с бумажками, вы вполне успеете оформить с десяток страховок. Кстати сказать, в приобретении ОСАГО или КАСКО в автоцентре есть и еще один важный плюс.

Не исключено, что прямо за воротами дилера вас и вашу еще совсем новую машину будет поджидать множество опасностей. Скажем, металлический лист, оторвавшийся от крыши, или другое транспортное средство, которое вы по какой-либо причине заметите слишком поздно. Проливая горькие слезы над подбитым автомобилем, вы наверняка пожалеете о том, что выехали из автоцентра без страховки.

То есть, плюсы в покупке полисов ОСАГО и КАСКО в шоу-руме автодилера есть, но минусов все же больше. Во-первых, автосалоны предлагают очень ограниченый выбор компаний-страховщиков. Авторитейлеры предпочитают работать с самыми крупными и игроками страховго рынка. Либо наоборот, с малоизвестными организациями, предлагающими полисы по завышенным ценам. Но что подходит одному покупателю авто, может оказаться совершенно не ко двору другому. И условия, на которых страховые партнеры автосалона предлагают свои продукты, могут и не устроить новоиспеченного автовладельца.

Если человек соглашается оформить полис, что называется, здесь и сейчас, у него нет времени на поиск информации о страховщике и просмотр отзывов о нем в соцсетях и профильных интернет-ресурсах. Дефицит времени и суета с оформлением не позволят клиенту толком сравнить тарифы нескольких фирм, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение полиса. А тем временем, менеджеры автосалона «подсовывают» ему страховки по сильно завышенным ценам — забратывая свой процент от сделки.

Вытрясти какую-либо скидку у сотрудника отдела страхования дилерского центра практически невозможно. Более того, от них вы ничего не узнаете и о различных акциях и спецпредложениях, которые время от времени проводятся страховыми компаниями для привлечения новых клиентов. Но даже если и окажетесь в курсе таких тонкостей, то консультанты дилерскго центра с фальшивой печалью в глазах констатируют, что в вашем конкретном случае никакие бонусы не положены.

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6 июля 2018
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