Почему нельзя покупать полисы ОСАГО и КАСКО у автодилеров

В процессе подписания всевозможных документов и подготовки нового автомобиля к выдаче назойливый продавец не раз предложит вам дополнительные услуги — в том числе оформить страховку у обаятельной девушки, работающей за соседним столом. Наверняка, менеджер будет говорить что-то о серьезной экономии времени, самых выгодных тарифах, проверенных компаниях. Но не поддавайтесь на его сладкие уговоры ни в коем случае.

Сложно спорить с тем, что покупать полисы у дилера удобно, поскольку это в самом деле так. Пока работники салона натирают кузов вашей «ласточки», а консультант носится по шоу-руму с бумажками, вы вполне успеете оформить с десяток страховок. Кстати сказать, в приобретении ОСАГО или КАСКО в автоцентре есть и еще один важный плюс.

Не исключено, что прямо за воротами дилера вас и вашу еще совсем новую машину будет поджидать множество опасностей. Скажем, металлический лист, оторвавшийся от крыши, или другое транспортное средство, которое вы по какой-либо причине заметите слишком поздно. Проливая горькие слезы над подбитым автомобилем, вы наверняка пожалеете о том, что выехали из автоцентра без страховки.