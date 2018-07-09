Где найти деньги, если врезался в дорогую иномарку

Для начала стоит напомнить, что ДСАГО — это добровольное страхование автогражданской ответственности, призванное защитить клиента в тех случаях, когда ОСАГО недостаточно. К примеру, после серьезного ДТП, в результате которого причиненный ущерб транспортному средству оценивается куда выше, чем в «лимитированные» 400 000 рублей.

– Размер страховой суммы по ДСАГО увеличивается до 10 млн. рублей. Этих средств должно хватить на возмещение ущерба даже очень дорогого автомобиля, которые довольно часто встречаются на наших дорогах, — отметил Андрей Знаменский, директор департамента страхования имущества физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Согласно статистике, предоставленной порталу «АвтоВзгляд» в ВСС, в прошлом году российские автовладельцы приобрели всего-навсего 992 027 полисов ДСАГО. А учитывая, что по дорогам нашей необъятной Родины передвигается 42 млн. легковых автомобилей, эта цифра кажется совершенно несерьезной. Так почему же расширенная «автогражданка» не пользуется у наших сограждан спросом, когда выгоды очевидны?