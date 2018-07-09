Где найти деньги, если врезался в дорогую иномарку

Единственное, что убережет кошелек небогатого автовладельца после серьезной аварии с «навороченной» иномаркой какого-нибудь олигарха с «рублевки» — это полис расширенной «автогражданки», так называемый ДСАГО (ДоСАГО). Правда, даже при большом желании купить его, как оказалось, практически невозможно. Если же вы входите в число тех счастливчиком, кому эта услуга доступна, незамедлительно звоните в свою страховую.
Для начала стоит напомнить, что ДСАГО — это добровольное страхование автогражданской ответственности, призванное защитить клиента в тех случаях, когда ОСАГО недостаточно. К примеру, после серьезного ДТП, в результате которого причиненный ущерб транспортному средству оценивается куда выше, чем в «лимитированные» 400 000 рублей.
– Размер страховой суммы по ДСАГО увеличивается до 10 млн. рублей. Этих средств должно хватить на возмещение ущерба даже очень дорогого автомобиля, которые довольно часто встречаются на наших дорогах, — отметил Андрей Знаменский, директор департамента страхования имущества физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Согласно статистике, предоставленной порталу «АвтоВзгляд» в ВСС, в прошлом году российские автовладельцы приобрели всего-навсего 992 027 полисов ДСАГО. А учитывая, что по дорогам нашей необъятной Родины передвигается 42 млн. легковых автомобилей, эта цифра кажется совершенно несерьезной. Так почему же расширенная «автогражданка» не пользуется у наших сограждан спросом, когда выгоды очевидны?
Можно было бы предположить, что все дело в прайсах, но нет. Конечно, те времена, когда дополнительная страховка с суммой в 1 млн. рублей оценивалась в 300 целковых, прошли. Но ведь и сейчас цены на полисы ДСАГО остаются вполне себе подъемными. Понятно, что в каждом конкретном случае стоимость рассчитывается индивидуально, но в среднем она примерно в два раза ниже, чем ценник ОСАГО.
– ДСАГО может включать дополнительные опции для самого виновника ДТП: помощь на дороге, эвакуатор, юридическая защита в суде и другие. Реальная цена зависит от объема покрытия и перечня дополнительных услуг.
Как оказалось, популяризации ДСАГО препятствуют сами страховые компании. По словам нашего собеседника, в последнее время фирмы побаиваются оформлять полисы расширенного ОСАГО в связи с участившимися случаями мошенничества. На сегодняшний день эту страховку продают лишь проверенным клиентам и, как правило, только вместе с полисом КАСКО.
Корреспондент портала «АвтоВзгляд», превратившись в тайного покупателя, обратился в три страховые компании с целью выяснить условия оформления ДСАГО. В «Ингосстрахе» предупредили, что расширенная «автогражданка» продается только вместе с КАСКО — хотя, казалось бы, причем здесь оно?
«РЕСО-Гарантия» отказала в покупке, поскольку «потенциальный клиент» — совершенно новое лицо, не фигурирующее в базах. «Вы сможете оформить ДСАГО только через год, если сейчас купите у нас ОСАГО». Похоже, это именно то, о чем говорят в ВСС — на рынке страховых услуг бояться мошенников, а потому работают только со «своими» автовладельцами.
А «Ренессанс», что интересно, вообще не продает полис добровольной «страховки» — фирма от него по каким-то своим соображениям отказалась, оставив в ассортименте лишь ОСАГО и КАСКО. Наверное, ее специалисты посчитали, что ДСАГО невыгодно, поскольку убыточность этого вида страхования увеличивается уже четвертый год подряд.