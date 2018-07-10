За техосмотр будут штрафовать с помощью камер

Минэкономразвития намерено вернуть в КоАП штраф за эксплуатацию машины без прохождения техосмотра. Причем фиксировать это нарушение следует, по мысли авторов идеи, с применением камер автоматической фиксации.
Максим Строкер

Минэкономразвития РФ предложило внести новые карательные поправки в КоАП, которые касаются владельцев машин, не прошедших техосмотр. По мысли законотворцев, такое нарушение должно стоить не менее 2000 рублей штрафа. Ранее, как сообщал портал «АвтоВзгляд», министерство считало достаточной санкции в размере 800 рублей.

Авторы законопроекта считают, фиксировать и составлять протокол за езду без техосмотра нужно с помощью камер автоматической фото-видеофиксации, не чаще одного раза в сутки. Сообщается, что данная редакция поправок в КоАП, касающихся ТО уже получил поддержку МВД, Ространснадзоре, ФАС, Минтрансе, Минкомсвязи и Российском союзе автостраховщиков.

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10 июля 2018
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