За техосмотр будут штрафовать с помощью камер

Минэкономразвития РФ предложило внести новые карательные поправки в КоАП, которые касаются владельцев машин, не прошедших техосмотр. По мысли законотворцев, такое нарушение должно стоить не менее 2000 рублей штрафа. Ранее, как сообщал портал «АвтоВзгляд», министерство считало достаточной санкции в размере 800 рублей.

Авторы законопроекта считают, фиксировать и составлять протокол за езду без техосмотра нужно с помощью камер автоматической фото-видеофиксации, не чаще одного раза в сутки. Сообщается, что данная редакция поправок в КоАП, касающихся ТО уже получил поддержку МВД, Ространснадзоре, ФАС, Минтрансе, Минкомсвязи и Российском союзе автостраховщиков.