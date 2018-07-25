5 советов, как выбрать надежную страховую компанию

Разумеется, в полной мере проанализировать надежность той или иной фирмы под силу лишь профессионалам. Однако это вовсе не значит, что тем, кто в юридических и экономических тонкостях совсем не смыслит, остается уповать на удачу и слепо верить красивой рекламе. Существует несколько способов проверить безопасность страховой компании, доступных каждому обывателю.

Сегодня на российском рынке страховых услуг присутствует без малого 1000 различных фирм. На что ориентироваться, за что хвататься? В первую очередь — за публичность. Сразу исключите из своих потенциальных страховщиков малоизвестные конторы с невзрачными и пустыми сайтами. Надежные компании отличают удобные и понятные интернет-площадки, на страницах которых можно отыскать любую информацию, начиная от финансовых показателей и заканчивая прочими корпоративными сведениями.

Проверьте лицензию понравившегося вам страховщика — запросите в главном офисе копию необходимого документа. Не поленитесь заглянуть и в реестр, размещенный на сайте Росстрахнадзора. Есть он-лайн сервис и единая справочная линия РСА, где мгновенно можно пробить достоверность выданного полиса.

По возможности обходите стороной компании, зарегистрированные за рубежом — «иностранцы» не сулят своим клиентам ничего хорошего. И обратите внимание на величину уставного капитала: он, согласно закону, должен превышать 30 млн. рублей.