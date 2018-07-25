5 советов, как выбрать надежную страховую компанию

Фото: www.ouistartsandiego.com/
Все знают о том, что к покупке машины — новой или подержанной — нужно подходить очень ответственно и осторожно. Тоже самое, кстати, касается и страховых полисов. Приобретение обязательной «автогражданки» или КАСКО не терпит спешки и опрометчивых решений. Как выбрать страховую компанию, чтобы избавить себя от головной боли в случае ДТП, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Разумеется, в полной мере проанализировать надежность той или иной фирмы под силу лишь профессионалам. Однако это вовсе не значит, что тем, кто в юридических и экономических тонкостях совсем не смыслит, остается уповать на удачу и слепо верить красивой рекламе. Существует несколько способов проверить безопасность страховой компании, доступных каждому обывателю.

Сегодня на российском рынке страховых услуг присутствует без малого 1000 различных фирм. На что ориентироваться, за что хвататься? В первую очередь — за публичность. Сразу исключите из своих потенциальных страховщиков малоизвестные конторы с невзрачными и пустыми сайтами. Надежные компании отличают удобные и понятные интернет-площадки, на страницах которых можно отыскать любую информацию, начиная от финансовых показателей и заканчивая прочими корпоративными сведениями.

Проверьте лицензию понравившегося вам страховщика — запросите в главном офисе копию необходимого документа. Не поленитесь заглянуть и в реестр, размещенный на сайте Росстрахнадзора. Есть он-лайн сервис и единая справочная линия РСА, где мгновенно можно пробить достоверность выданного полиса.

По возможности обходите стороной компании, зарегистрированные за рубежом — «иностранцы» не сулят своим клиентам ничего хорошего. И обратите внимание на величину уставного капитала: он, согласно закону, должен превышать 30 млн. рублей.

Фото: www.friendlyduck.com

Оцените тарифы страховой компании — помните, что низкие цены на полисы не свидетельствуют о надежности фирмы, напротив. Если страховщик предлагает заключить договор на подозрительно выгодных условиях, то он, вероятно, появился на рынке недавно, или дела его идут из рук вон плохо. Вкусные тарифы — это всего-навсего приманка, инструмент для расширения клиентской базы, поэтому такие организации тоже безжалостно вычеркиваем из списка.

Пообщайтесь со своими знакомыми автовладельцами: может, они смогут вам посоветовать какую-то компанию или, наоборот, предостеречь от скользкого страховщика, с которым довелось поиметь проблемы. А вот от посещения форумов, так горячо любимых многими автомобилистами, лучше воздержаться. Как правило, в сеть люди выливают преимущественно негатив — мало кто полезет в интернет, чтобы сказать «спасибо». Благодарности, как правило, «раздают» только маркетологи под прикрытием, восхваляющие родное «болото».

Кто является лицом компании? Правильно, ее сотрудники. И потому стоит присмотреться к работникам выбранной вами фирмы: оцените, насколько они квалифицированы, терпеливы к вашим многочисленным «глупым» вопросам, заинтересованы в оказании помощи, вежливы. Обратите внимание и на внешний вид секретаря, консультанта, агента. Кстати сказать, не только кадры могут «выдать» страховщика, но и офис. Состоятельная компания не станет экономить на ремонте, мебели, кулерах с водой и обустройстве зоны для своих дорогих клиентов.

Также не рекомендуем оформлять страховки в «газельках», дежуривших у МОТОТРЭР ГИБДД и готовых с увесистой скидкой выдать полис едва ли не любой компании, присутствующей на рынке. Приличные агенты, работающие возле тех же отделений ГАИ, сидят в фирменных брендированных павильонах.

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25 июля 2018
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