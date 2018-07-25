Мощность двигателя не будет влиять на стоимость ОСАГО

Сегодня стоимость полиса ОСАГО определяется с учетом возраста водителя и его стажа, коэффициентов «бонус-малус», региона, в котором зарегистрирован владелец автомобиля, и мощности самого транспортного средства. Поправки Минфина предлагают отменить два последних пункта, которые в министерстве посчитали довольно спорными.

Вместо названных критериев, которые зависят от лошадиных сил и места проживания автолюбителя, предлагается вычисляять цену ОСАГО с учетом стиля вождения человека. Планируется, что его будут определять страховщики, устанавливая на машину клиента телематическое оборудование.

По мысли Мнфина, полис должен обходиться дороже тем, кто нарушает ПДД. Страховщики будут учитывать нарушения скоростного режима, правил парковки, вождение в нетрезвом виде, проезд на красный свет, выезд на «встречку» и другие, сообщает газета «Ведомости».

Определять тарифы поручат Центральному банку РФ. При этом максимальная плата за обязательное страхование автогражданской ответственности не должна быть выше трехкратного базового тарифа. А срок действия полиса может увеличиться до трех лет.

Поправки уже направлены Минфином РФ на согласование во все заинтересованные ведомства.