ОСАГО сделают дорогим и запутанным

Если ОСАГО переформатируют в соответствии с последними идеями Минфина, о которых стало известно, то уже ближайшей зимой водителей будут ждать две новости: плохая и «так себе».
Алексей Батушенко

На данный момент известно, что Минфин изготовил и разослал по всем заинтересованным адресам свое финальное видение реформы ОСАГО. Вкратце дело сводится к следующему. Предлагается разрешить страховщикам продавать полисы ОСАГО с максимальным размером возмещения в 0,5 млн., 1 млн. и 2 млн. рублей. Сейчас, напомним, покрытие гражданской ответственности водителя составляет максимум 400 000 рублей по материальному ущербу и 500 000 рублей за вред здоровью пострадавших. Инициатива выглядит, на первый взгляд, революционно, но на второй, как минимум, бессмысленно.

Практически с момента введения ОСАГО 15 лет назад в 2003 году, страховые компании предлагали и предлагают своим клиентам в довесок к стандартным полисам еще и «добровольное страхование автогражданской ответственности» — так называемое ДОСАГО. Сейчас, чтобы «спать спокойно» не на стандартные 400 000, а на все 1 000 000 рублей в московских офисах страховых компаний можно приобрести полис ДОСАГО за 3000—4000 целковых.

Однако практика показывает, что количество заключенных договоров ДОСАГО на фоне объемов стандартного ОСАГО выглядит просто смехотворно. Объясняется это прежде всего тем, что водители воспринимают покупку полиса не как приобретение страхового продукта, а с точки зрения специфического «оброка», за уклонение от которого светит административное наказание. И теперь Минфин, видимо, ждет, что водители вдруг резко начнут покупать то же самое ДОСАГО, но только в другой упаковке…

Второй главный посыл новейшей разработки Минфина — изменение способа расчета цены полиса ОСАГО. Тут водителям, не первый взгляд, можно порадоваться: коэффициенты «за мощность» и «территориальный» предлагается отменить. Напомним, что специалисты Минфина еще в 2016 году проанализировали официальную статистику аварийности по данным ГИБДД. И пришли к выводу, что мощность мотора машины и вероятность ее попадания в ДТП не связаны никак. Хотя страховщики (без приведения статистических обоснований, разумеется) уверяют, что чем мощнее авто, тем чаще оно попадает в аварию.

По этой логике Ferrari или, скажем, мощный Porsche вообще по дорогам ездить не могли бы — постоянно во что-то врезались бы. А поголовно все бюджетные Renault Logan и уж тем более жигулевская «классика» не попадали бы в аварии вообще никогда…

Территориальный коэффициент — тоже странная штука, от которой предлагает избавиться Минфин. В Москве он аж вдвое (или на 100%) увеличивает (при прочих равных условиях) цену полиса ОСАГО. Тем временем в столице средняя тяжесть аварий и, соответственно, «масштабы разрушений» после них, гораздо ниже, нежели, например, где-нибудь на трассах праворульного Забайкалья. Там после лобовых столкновений на высоких скоростях машины списываются «в тотал», а родственникам погибших при этом выплачиваются полумиллионные компенсации. При всем при этом полисы ОСАГО жители забайкальского региона приобретают с территориальным коэффициентом 0,6—0,7 — то есть на 30—40% дешевле.

Можно будет только порадоваться если Минфину удастся согласовать отмену этих коэффициентов. Но взамен в ведомстве хотят ввести ряд других. Например, повышающий конечную стоимость полиса ОСАГО коэффициент, учитывающий статистику нарушений ПДД автовладельцем. Мысль, вроде бы, тоже на первый взгляд здравая и логичная: нарушаешь, создаешь тем самым аварийные ситуации — плати больше за страховку. Но на практике все может вывернуться наизнанку.

Сейчас Москва с Подмосковьем, Татарстан и еще ряд регионов усиленно обвешиваются камерами автоматической фиксации нарушений ПДД. В отличие от прочих весей нашей необъятной, где штрафы преимущественной выписывают живые гаишники. Не сильно погрешим против истины, если скажем, что у подавляющего большинства водителей московского региона имеется не менее чем по одному штрафу с камер в год — за превышение скорости на 2—3 км/ч.

У жителей же «бескамерных» регионов России таких послужных списков не будет, хотя ездят в тех местах, как раз из-за отсутствия камер автоматической фиксации, на несколько порядков менее дисциплинировано, нежели в столице. Тем не менее, повышающие коэффициенты при расчете цены полиса ОСАГО будут применяться к фактически спокойным и безаварийным жителям столицы, а аборигены-аварийщики из регионов будут платить за точно такую же страховку гораздо меньше.

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25 июля 2018
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