ОСАГО сделают дорогим и запутанным

На данный момент известно, что Минфин изготовил и разослал по всем заинтересованным адресам свое финальное видение реформы ОСАГО. Вкратце дело сводится к следующему. Предлагается разрешить страховщикам продавать полисы ОСАГО с максимальным размером возмещения в 0,5 млн., 1 млн. и 2 млн. рублей. Сейчас, напомним, покрытие гражданской ответственности водителя составляет максимум 400 000 рублей по материальному ущербу и 500 000 рублей за вред здоровью пострадавших. Инициатива выглядит, на первый взгляд, революционно, но на второй, как минимум, бессмысленно.

Практически с момента введения ОСАГО 15 лет назад в 2003 году, страховые компании предлагали и предлагают своим клиентам в довесок к стандартным полисам еще и «добровольное страхование автогражданской ответственности» — так называемое ДОСАГО. Сейчас, чтобы «спать спокойно» не на стандартные 400 000, а на все 1 000 000 рублей в московских офисах страховых компаний можно приобрести полис ДОСАГО за 3000—4000 целковых.

Однако практика показывает, что количество заключенных договоров ДОСАГО на фоне объемов стандартного ОСАГО выглядит просто смехотворно. Объясняется это прежде всего тем, что водители воспринимают покупку полиса не как приобретение страхового продукта, а с точки зрения специфического «оброка», за уклонение от которого светит административное наказание. И теперь Минфин, видимо, ждет, что водители вдруг резко начнут покупать то же самое ДОСАГО, но только в другой упаковке…