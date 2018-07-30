Можно ли ехать, если не вписан в страховку ОСАГО

Жизнь порой ставит любдей в самые причудливые положения. Например, водитель, с которым вы выехали на пикник, оказался раздолбаем и напился под шашлычок. А вечером надо возвращаться в город. И ничего не поделать: сядешь за руль, даже если ты не вписан в полис ОСАГО, и поедешь. Ведь в лесу, за сотню километров от МКАД, к примеру, ни такси, ни каршеринг не водятся. Или, еще хуже, водителю вдруг стало плохо в какой-нибудь тьму-таракани, где скорая помощь прибывает по вызову только на вторые сутки. Тут уж не до сантиментов, как говорится: опять таки и сядешь, и поведешь, и довезешь до больницы.

Но все это, как ни крути, нарушение законодательства, которое требует, чтобы каждый, кто сидит за рулем машины, имел при себе документ, подтверждающий страховку его автогражданской ответственности — полис ОСАГО. За его отсутствие (или за отсутствие фамилии человека в нем) в КоАП предусмотрены штрафные санкции. Аж в трех статьях — за разные типы этого самого «отсутствия». Случай, когда «розовая бумажка» была забыта дома, нас в данном контексте не интересует. Как и вариант, при котором полиса никогда не существовало в природе.

Рассматриваемый в данной заметке расклад описывается в части первой статьи 12.37 КоАП: «…управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями».