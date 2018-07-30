Можно ли ехать, если не вписан в страховку ОСАГО

Ситуации случаются разные. Порой необходимость вынуждает садиться за руль машины даже в нарушение закона без страховки ОСАГО на водителя. Что на самом деле происходит, если водитель не вписан в полис обязательного автострахования гражданской ответственности?
Максим Строкер

Жизнь порой ставит любдей в самые причудливые положения. Например, водитель, с которым вы выехали на пикник, оказался раздолбаем и напился под шашлычок. А вечером надо возвращаться в город. И ничего не поделать: сядешь за руль, даже если ты не вписан в полис ОСАГО, и поедешь. Ведь в лесу, за сотню километров от МКАД, к примеру, ни такси, ни каршеринг не водятся. Или, еще хуже, водителю вдруг стало плохо в какой-нибудь тьму-таракани, где скорая помощь прибывает по вызову только на вторые сутки. Тут уж не до сантиментов, как говорится: опять таки и сядешь, и поведешь, и довезешь до больницы.

Но все это, как ни крути, нарушение законодательства, которое требует, чтобы каждый, кто сидит за рулем машины, имел при себе документ, подтверждающий страховку его автогражданской ответственности — полис ОСАГО. За его отсутствие (или за отсутствие фамилии человека в нем) в КоАП предусмотрены штрафные санкции. Аж в трех статьях — за разные типы этого самого «отсутствия». Случай, когда «розовая бумажка» была забыта дома, нас в данном контексте не интересует. Как и вариант, при котором полиса никогда не существовало в природе.

Рассматриваемый в данной заметке расклад описывается в части первой статьи 12.37 КоАП: «…управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями».

В данном случае закон предусматривает штраф в размере 500 рублей. Без всяких эвакуаций машины на штрафстоянку. Не бог весть какая сумма, на самом деле, это во-первых. А во-вторых, если заплатить штраф в течение первых 20 дней после оформления постановления, его размер снижается вдвое — до 250 рублей.

Заметим также, что протокол по этой статье может оформить лишь сотрудник полиции из плоти и крови — камеры автоматической фиксации такой функции пока не научены. А живой человек, пусть даже и сотрудник ГИБДД, вполне может принять внимание ситуацию, которая вынудила вас сесть за руль без полиса ОСАГО и отпустить с миром.

Ну а коли дпсник все-таки решил не оставлять вас без штрафа, не паникуйте. Размеры финансового взыскания, как было указано выше, тут, по сути, символические. 250 рублей по нынешним ценам на АЗС соответствуют всего лишь примерно 5 литрам топлива. И не стоит бояться, что, вслед за первым гибддшником, все встречные сотрудники ДПС будут снова и снова штрафовать вас за езду без ОСАГО. Если кто-то из них и попытается это сделать, всегда можно ответить служивому, что получив на руки постановление о штрафе, двигаешься сейчас в направлении офиса страховой компании — устранять нарушение ПДД.

Это пояснение обязательно стоит вписать в новый протокол — когда полицейский не угомонится и попробует выписать новый штраф за езду без полиса ОСАГО.

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30 июля 2018
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