На сколько оштрафуют за «левый техосмотр»

На сайте правительства опубликовано решение его комиссии по законопроектной деятельности, которая одобрила проект закона, вводящего целый набор наказаний вплоть до уголовной ответственности за так называемый «серый» техосмотр. Судя по всему, имеется в виду самая свежая в данной области разработка Минэкономразвития.

В последней редакции этого документа, ставшего достоянием общественности, предлагалось штрафовать (как в советские времена) всех водителей за езду на машине, не прошедшей техосмотр — сразу на 2000 целковых.

Для тех, кто выдает документы о прохождении ТО (диагностические карты), законопроектом предусматривается создание целой системы штрафов в размере 5—10 000 рублей для физлиц и до 300 000 для организаций — за разные нарушения, допускаемые в этом процессе. А за создание пункта ТО, не аккредитованного при Российском союзе автостраховщиков (РСА), хотят даже уголовную ответственность ввести — до 5 лет.

И это на фоне того, что абсурдность самой идеи поголовного регулярного государственного ТО подтверждается статистикой ДТП. Число аварий с пострадавшими, произошедшими из-за технических неполадок машин, не превышает 3,8% от их общего числа. Причем в таких ДТП фигурируют, в подавляющем большинстве, грузовики и автобусы.

Именно последние виноваты в заметном проценте ДТП с пострадавшими из-за технических неполадок — поскольку перевозят помногу традиционно непристегнутых пассажиров.