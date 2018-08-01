На сколько оштрафуют за «левый техосмотр»

Чиновники правительства одобрили законопроект Минэкономразвития, который вводит повышенные штрафы и даже уголовную ответственность за нарушения в сфере технического осмотра машин.
Алексей Батушенко

На сайте правительства опубликовано решение его комиссии по законопроектной деятельности, которая одобрила проект закона, вводящего целый набор наказаний вплоть до уголовной ответственности за так называемый «серый» техосмотр. Судя по всему, имеется в виду самая свежая в данной области разработка Минэкономразвития.

В последней редакции этого документа, ставшего достоянием общественности, предлагалось штрафовать (как в советские времена) всех водителей за езду на машине, не прошедшей техосмотр — сразу на 2000 целковых.

Для тех, кто выдает документы о прохождении ТО (диагностические карты), законопроектом предусматривается создание целой системы штрафов в размере 5—10 000 рублей для физлиц и до 300 000 для организаций — за разные нарушения, допускаемые в этом процессе. А за создание пункта ТО, не аккредитованного при Российском союзе автостраховщиков (РСА), хотят даже уголовную ответственность ввести — до 5 лет.

И это на фоне того, что абсурдность самой идеи поголовного регулярного государственного ТО подтверждается статистикой ДТП. Число аварий с пострадавшими, произошедшими из-за технических неполадок машин, не превышает 3,8% от их общего числа. Причем в таких ДТП фигурируют, в подавляющем большинстве, грузовики и автобусы.

Именно последние виноваты в заметном проценте ДТП с пострадавшими из-за технических неполадок — поскольку перевозят помногу традиционно непристегнутых пассажиров.

Но лоббисты государственного ТО всячески замалчивают это обстоятельство. Ведь в России насчитывается более 50 млн. всевозможных машин и лишь около 0,5 млн. из них — автобусы. Которые, кстати, проходят гостехосмотр каждые полгода, а их водителей за отсутствие диагностической карты и сейчас штрафуют на 800 рублей.

Как видим, ни учащенный ТО, ни штрафы для водителей на снижение аварийности не влияют. Но вместо того, чтобы плотнее заняться контролем состояния парка общественного транспорта, власти с упертостью полуслепого носорога пытаются насаждать поголовный техосмотр для всех машин вообще.

Хоть какой-то практический смысл в системе тотального гостехосмотра может быть лишь в одном случае: при введении прямой ответственности организации, проводившей ТО, за техсостояние проверенной машины. Например, пункт техосмотра одобряет состояние тормозов и рулевого управления машины, а она через пару месяцев разбивается из-за их отказа. Автоматически все материальные претензии по этому поводу ложатся на организацию, выдавшую авто диагностическую карту.

Но этого же нет и не предвидится, поскольку чиновники сами прекрасно понимают: техосмотр в нынешнем его состоянии совершенно не гарантирует от исправность той или иной системы машины. Но с упертостью достойной лучшего применения продолжают пытаться этот бессмысленный гостехосмотр насаждать. В приличном обществе подобный процесс назвали бы лоббизмом на государственном уровне частных бизнес-интересов «операторов техосмотра». А у нас?

штрафы, КоАП, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, техническое обслуживание, большегрузы, грузовики, автоуголовка, уголовный кодекс
1 августа 2018
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