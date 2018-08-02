Страховщики не доплатили водителям по ОСАГО 30 млрд. за 2018 год

За первое полугодие 2018 года объем выплат по ОСАГО сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 68,1 млрд рублей, сообщается в распространенном РСА пресс-релизе. Таким образом, за шесть месяцев этого года автовладельцы получили на 30 млрд. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время страховые компании продали полисов обязательного страхования на 109 млрд. рублей.

Выручка страховых компаний от ОСАГО составила 37% — примерно столько же, сколько и было до начала всем известной долговременной пиар-компании страхового лобби под названием «кризис ОСАГО». Напомним, что из-за этого «кризиса» стоимость полиса выросла, в среднем, вдвое, а ЦБ в ближайшее время собирается ее повысить еще на 20%.

— Снижение размера выплат в первую очередь связано с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО. Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы — таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды, — озвучил красивую версию происходящего глава РСА Игорь Юргенс.