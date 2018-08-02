Страховщики не доплатили водителям по ОСАГО 30 млрд. за 2018 год

Российский союз автостраховщиков (РСА) отчитался о рекордном за всю российскую историю ОСАГО падении объемов выплат автовладельцам за ДТП. Цифры свидетельствуют, что «автогражданка» окончательно перестало быть убыточной для страховщиков.
Максим Строкер

За первое полугодие 2018 года объем выплат по ОСАГО сократился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 68,1 млрд рублей, сообщается в распространенном РСА пресс-релизе. Таким образом, за шесть месяцев этого года автовладельцы получили на 30 млрд. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время страховые компании продали полисов обязательного страхования на 109 млрд. рублей.

Выручка страховых компаний от ОСАГО составила 37% — примерно столько же, сколько и было до начала всем известной долговременной пиар-компании страхового лобби под названием «кризис ОСАГО». Напомним, что из-за этого «кризиса» стоимость полиса выросла, в среднем, вдвое, а ЦБ в ближайшее время собирается ее повысить еще на 20%.

— Снижение размера выплат в первую очередь связано с расширением применения практики преимущественного натурального возмещения в ОСАГО. Как правило, страховщики стараются более активно применять натуральное возмещение именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы — таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды, — озвучил красивую версию происходящего глава РСА Игорь Юргенс.

На самом же деле львиную долю 30-миллиардного снижения выплат обеспечила одна единственая страховая компания — «Росгосстрах». Она отчиталась на днях, что за первое полугодие снизила выплаты по ОСАГО почти на 27 млрд. рублей. Это произошло после того, как компания сменила собственника и оказалась под процедурой санации. Новый менеджмент прекратил царившее в ней «воровство».

Напомним, что в конце прошлого года новый председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов заявил, что проблемы страховой компании не связаны с ОСАГО — по его словам, в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство».

Полугодовая отчетность по отечественному рынку ОСАГО подтверждает неоднократно высказывавшееся на протяжении последних лет мнение экспертов портала «АвтоВзгляд» о том, что никакого «кризиса ОСАГО» в природе никогда не существовало. Проблемы имелись лишь у одного игрока этого рынка — страхового полумонополиста под названием «Росгосстрах».

Новая администрация привела гиганта в чувство и ОСАГО мгновенно перестало быть проблемой всей страны. Хотя чиновники ЦБ и, разумеется, лоббисты из РСА предпочитают этого «не замечать» — чтобы под флагом «оздоровления ОСАГО» (и так здорового — дальше некуда) еще больше увеличить поборы с автовладельцев.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
2 августа 2018
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