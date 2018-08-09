Страховщики поставят массовые автоугоны на поток

Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен просить Банк России и Минфин разрешить использование бывших в употреблении запчастей в случае натурального возмещения ущерба по ОСАГО.

— Сейчас мы видим, что, когда приезжает автомобиль на СТО, у которой есть договор со страховщиком, станция уговаривает человека поставить старую запчасть, поскольку новую либо найти невозможно, либо «подержанная» стоит гораздо дешевле с учетом износа. Надо эту практику легализовать, — считает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Интересно, как бы Евгений Владимирович сам отреагировал на предложение ремонтника установить на его личную машину старую тормозную колодку или ржавый ШРУС в состоянии «еще походит, не боись»?

В свое время, когда механизм натурального возмещения в ОСАГО только вводился, страховое лобби пыталось протолкнуть идею с запчастями б/у. Однако законодатели справедливо решили, что из-за этого качество ремонта пострадавших машин окажется неприемлемым. И вот теперь, пользуясь тем, что в сентябре Госдума будет рассматривать законопроекты Минфина по введению механизма перестрахования в ОСАГО и увеличению размера страховых сумм, страховые лоббисты намерены подсунуть депутатам еще и поправку о применении бэушных деталей при восстановительном ремонте.

Если эта затея страхового сообщества завершится успехом, то сразу же встанет ребром вопрос: где же взять такое количество бэушных запчастей, сколько требуется для ремонта огромного количества авто в рамках ОСАГО?