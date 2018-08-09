Страховщики поставят массовые автоугоны на поток

Страховые компании решили в очередной раз сэкономить на автовладельцах. На этот раз речь идет о восстановительном ремонте по ОСАГО. Лоббисты начали новую компанию за разрешение ремонта с использованием бывших в употреблении запчастей. К чему приведет подобный «либерализм», разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен просить Банк России и Минфин разрешить использование бывших в употреблении запчастей в случае натурального возмещения ущерба по ОСАГО.

— Сейчас мы видим, что, когда приезжает автомобиль на СТО, у которой есть договор со страховщиком, станция уговаривает человека поставить старую запчасть, поскольку новую либо найти невозможно, либо «подержанная» стоит гораздо дешевле с учетом износа. Надо эту практику легализовать, — считает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Интересно, как бы Евгений Владимирович сам отреагировал на предложение ремонтника установить на его личную машину старую тормозную колодку или ржавый ШРУС в состоянии «еще походит, не боись»?

В свое время, когда механизм натурального возмещения в ОСАГО только вводился, страховое лобби пыталось протолкнуть идею с запчастями б/у. Однако законодатели справедливо решили, что из-за этого качество ремонта пострадавших машин окажется неприемлемым. И вот теперь, пользуясь тем, что в сентябре Госдума будет рассматривать законопроекты Минфина по введению механизма перестрахования в ОСАГО и увеличению размера страховых сумм, страховые лоббисты намерены подсунуть депутатам еще и поправку о применении бэушных деталей при восстановительном ремонте.

Если эта затея страхового сообщества завершится успехом, то сразу же встанет ребром вопрос: где же взять такое количество бэушных запчастей, сколько требуется для ремонта огромного количества авто в рамках ОСАГО?

Выход один: воровать машины и разбирать на запчасти! Иначе потребностей «рынка» бэушных запчастей в масштабах России не удовлетворить никак. Если сейчас этот бизнес не особо развит, то после принятия приготовленной страховщиками поправки воровать начнут практически любые машины и в огромных количествах. Но об этом эффекте страховщики, похоже, даже и не думали. Кроме того, мало кто из обычных людей в курсе, что установка на машину запчасти б/у зачастую просто опасна, а значит недалеко и до нового всплеска аварийности, с которой мы вроде бы как боремся.

Имеются к этой новации и другие вопросы. Например, кто будет контролировать правильность демонтажа подержанной детали с машины на авторазборке, отсутствие у нее повреждений, правильность транспортировки до СТО и т. п.? И вообще, кто и как станет определять степень износа разбитой в ДТП части машины и необходимость ее замены на столь же или даже больше изношенную?

Заметим, что перед установкой, например, подержанного крыла на машину его, по идее, нужно точно подогнать по месту, полностью удалить старую краску, заново качественно загрунтовать и т. п. С учетом подготовительных операций, применение детали б/ у может оказаться дороже(!), чем использование новой!

Но, похоже, в страховых компаниях о подобных нюансах если и знают, то не особо переживают. Ведь всегда есть беспроигрышный ход для маскировки своих ляпов и некомпетентности в стратегическом плане: можно затянуть стандартную «песню» об убыточности ОСАГО и повышении тарифов как панацее от всех бед. Вот уже много лет власти слушают эту мелодию с придыханием…

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9 августа 2018
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