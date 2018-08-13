Обоюдная вина при ДТП: заплатят ли по ОСАГО

Фото: www.ayblaw.co.uk
Что подразумевается под обоюдной виной при аварии, хотя бы приблизительно понимают практически все автовладельцы. Однако многие из них даже не подозревают, какие нюансы таит в себе эта самая «обоюдка». Как определяется степень вины водителей и можно ли рассчитывать на возмещение ущерба от страховой компании после ДТП, которое произошло вследствие нарушения ПДД несколькими участниками движения, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Сразу следует отметить, что такого понятия, как обоюдная вина, в российском законодательстве в настоящее время нет — эту формулировку не сыскать ни в одном нормативном акте. Под этим неофициальным термином сотрудники ГИБДД и представители страховых компаний подразумевают аварии, в которых обе стороны нарушили ПДД и одновременно выступили как виновниками, так и потерпевшими.

В подобных ситуациях гаишники вручают каждому участнику ДТП «свой» протокол об административном нарушении. Однако пренебрежение ПДД вовсе не является доказательством обоюдной вины — каждый конкретный случай рассматривается в частном порядке. Разве может идти речь об «обоюдке», когда, скажем, один водитель оставил дома «права», а второй — превысил на 60 км/ч максимально разрешенную скорость? Конечно, нет. Ведь забытое удостоверение никак не могло спровоцировать аварию.

Совсем другое дело, если оба автовладельца допустили существенные нарушения Правил, которые и привели к ДТП: одному, к примеру, инспекторы вменили несоблюдение приоритета при движении, а второму — разворот в неположенном месте. Такие спорные аварии по умолчанию признаются равнозначными, и каждый водитель получает по 50% от возможной суммы компенсации ущерба по ОСАГО.

Фото: daebrest.by

Как показывает практика, многие «обоюдки» приводят автовладельцев в суд. Чаще всего водители обращаются к Фемиде, когда страховые компании отказывают им даже в частичной компенсации, что хоть и редко, но случается, или если они не согласны с равной степенью вины (50/50). Последняя по итогам заседаний может быть пересмотрена и определена в другом процентном соотношении: 10/90, 20/80, 30/70 или 40/60. Каждый случай, повторимся, рассматривается индивидуально.

Если суд постановил, что один участник ДТП виновен на 70%, то ему страховая компания выплатит по ОСАГО уже не 50% от возможной суммы, а только 30%. Второй водитель, соответственно, получит больше половины — а именно 70% — поскольку его вина составляет 30%. Напомним, что на сегодняшний день максимальная компенсация за «раненую» машину по обязательной «автогражданке» равняется 400 000 рублей.

Важно отметить, что помимо «обоюдных» аварий существуют и те, в которых установить зачинщика никак не представляется возможным. Участники таких ДТП, согласно постановлению Верховного Суда РФ от 26 января 2010 года, не имеют права на возмещение вреда друг от друга. Иными словами, ремонтировать автомобиль придется своими силами или силами страховой компании при наличии полиса КАСКО.

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13 августа 2018
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