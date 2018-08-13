Обоюдная вина при ДТП: заплатят ли по ОСАГО

Сразу следует отметить, что такого понятия, как обоюдная вина, в российском законодательстве в настоящее время нет — эту формулировку не сыскать ни в одном нормативном акте. Под этим неофициальным термином сотрудники ГИБДД и представители страховых компаний подразумевают аварии, в которых обе стороны нарушили ПДД и одновременно выступили как виновниками, так и потерпевшими.

В подобных ситуациях гаишники вручают каждому участнику ДТП «свой» протокол об административном нарушении. Однако пренебрежение ПДД вовсе не является доказательством обоюдной вины — каждый конкретный случай рассматривается в частном порядке. Разве может идти речь об «обоюдке», когда, скажем, один водитель оставил дома «права», а второй — превысил на 60 км/ч максимально разрешенную скорость? Конечно, нет. Ведь забытое удостоверение никак не могло спровоцировать аварию.

Совсем другое дело, если оба автовладельца допустили существенные нарушения Правил, которые и привели к ДТП: одному, к примеру, инспекторы вменили несоблюдение приоритета при движении, а второму — разворот в неположенном месте. Такие спорные аварии по умолчанию признаются равнозначными, и каждый водитель получает по 50% от возможной суммы компенсации ущерба по ОСАГО.