Дилерский центр VS. Независимый сервис — где обслуживать автомобиль?

И, действительно, зачем? Если всего лишь достаточно своевременно за ним ухаживать! Тем более, возможностей для этого сегодня более чем достаточно! Можно обслуживать автомобиль и в официальных дилерских центрах, и на независимы станциях технического обслуживания. Очень удобно. Причем, теперь еще и выгодно! Ведь сегодня и дилерские центры, и ремонтные мастерские заинтересованы в том, чтобы привлечь внимание автовладельцев и предложить им наиболее комфортные и выгодные услуги. И эта конкуренция позволяет получить автовладельцу качественные услуги в наиболее комфортном и удобном месте за всё более доступные цены.

И действительно, когда, например, у нас возникает какая-то проблема со здоровьем — мы идем на обследование или процедуру в современный медицинский центр к хорошо обученному, опытному врачу. И если стоимость медицинского процедуры оказалась доступной, то мы продолжаем посещать этот центр, а не ищем более дешевые альтернативы. Так же и с автомобилем. Зачем отдавать его на диагностику в независимую ремонтную мастерскую, с не проверенными мастерами, если можно доверить его осмотр и ремонт опытным сотрудникам, прошедшим обучение в учебном центре дистрибьютора. При этом, зачастую, установка оригинальных запасных частей, может стоить столько же, а порой и дешевле, чем неоригинальных деталей в «гаражных» ремонтных мастерских. Конечно ещё бытует устоявшееся мнение, что у дилеров ремонт автомобиля «в копеечку влетит». Но на самом деле, как часто мы «мониторим» стоимость ремонта или обслуживания у различных дилеров? А ведь у дилеров различных марок действуют сезонные акции и программы для владельцев постгарантийных клиентов, такая как «Программа 3+ MITSUBISHI», с максимально доступными для клиентов ценами на комплектующие. Так, цена на масляный фильтр для Pajero-IV (V97W) в мае с учётом всех предложений составляла всего 600 рублей, а 4 литра моторного масла MITSUBISHI 0W30 API SN — 2615 рублей! То есть авторизованные дилеры могут предлагать цены на товары и услуги на уровне независимых ремонтных мастерских, но с гораздо более высоким уровнем комфорта и качества обслуживания.

Что касается «неофициалов», у них схема работы другая. Они сразу предлагают вам установить неоригинальную деталь, на их взгляд подходящую для вашего автомобиля, и называют низкую цену на работу по её установке. Но в случае, если неоригинальная деталь не подошла или оказалась низкого качества и вышла из строя через короткий промежуток времени, вам приходится повторно повторять эту процедуру и опять тратить деньги и время на ремонт.

Вот и получается, что сделать ремонт в дилерском центре можно дешевле и быстрее, и переделывать потом ничего не придется. Все предельно просто и выгодно.

«И в чем здесь подвох?» — возможно, именно такой вопрос возникнет у вас. Спешим развеять все сомнения: странного тут ничего нет. Дело в том, что дилерские центры заинтересованы в том, чтобы владельцы автомобилей оставались их клиентами: продолжали обслуживать автомобиль, покупали запасные части, а в случае необходимости, меняли свой автомобиль на новый по системе trade-in. Отсюда и такие выгодные предложения.

И какой из этого всего можно сделать вывод? Настало то время, когда можно выгодно обслуживать автомобиль у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Да и, возможно, менять своего отремонтированного надежного «железного коня» не захотите, ведь содержать его теперь не дорого, а нареканий на его работу просто нет!