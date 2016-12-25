Какие шины лучше: шипованные или нешипованные?

Компании, выпускающие шины, тратят огромные деньги на тесты и испытания своей продукции. Покупателям это только на пользу: усиливается конкуренция, расширяется ассортимент, ведь одного громкого имени недостаточно. Еще бы, как-то же нужно выделяться среди других брендов.

Шипованная резина

Данный вид шин всегда отличался сбалансированностью спецификаций и умеренной степенью жесткости. Покрышка хорошо ведет себя практически на любом виде дорожного покрытия, будь то снег или лед. Среди популярных моделей выделяются покрышки с индексом Т. Основным недостатком шипованных покрышек — высокий уровень шума во время эксплуатации, поэтому они подходят для тех водителей, которым в зимний период часто приходится бывать за городом.

Шины такие изрядно портят дорожное покрытие, поэтому во многих европейских странах они запрещены законодательством. Дело в том, что шипы часто отлетают во время резких торможений на асфальтовом участке дороги.

Если у вас мало опыта вождения или вы приобрели свое первое авто в канун зимы, воспользуйтесь шипованными покрышками — с ним прибавится уверенность за рулем.

Нешипованная резина

Данный тип покрышки станет оптимальным выбором для тех, кто предпочитает спокойный и динамичный стиль езды. Нешипованная резина более распространена, поэтому она есть в ассортименте большинства производителей, как у популярных Nokian или Continental, так и у «no-name» брендов.

На этих покрышках не рекомендуется ездить по асфальтовому покрытию при плюсовой температуре, так как эти условия сказываются на характеристиках торможения.

Если ваш опыт вождения достаточно большой, о выборе можно не задумываться и смело покупать нешипованные модели. Также они будут уместны, если вы редко ездите по льду, или ранее эксплуатировали модели без шипов.

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