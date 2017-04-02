В России появились новые шины для бездорожья

Шинный бренд General Tire практически незнаком российским автовладельцам. Причем даже тем из них, кто любит помесить грязь. Между тем эта компания, входящая в концерн Continental, известна во всем мире как классический производитель покрышек для внедорожников, а ее история насчитывает более 100 лет. Нет, под этой маркой выпускаются шины для различных видов легкового и легкогрузового транспорта, но именно внедорожная резина считается самой сильной стороны фирмы.
Михаил Ростарчук

И именно с нее General Tire начала завоевание российского рынка, предложив для начала шины GrabberX и GrabberAT. Первые предназначены для езды по местности с тяжелыми грунтовыми условиями, а вторые — для езды по бездорожью и в городских условиях.

Обе модели, как утверждает производитель, отличаются высокой надежностью. При этом покрышка GrabberX одинаково уверенно ведет себя и в тяжелом липком грунте, и на гравийном покрытии, и на местности со сложным скалистым ландшафтом благодаря рисунку протектора с глубокими бороздками, каналами для отвода грязи и ступенчатыми краями. Этот рисунок помогает шине оставаться на высоком уровне проходимости в песке, грязи и гравии. Покрышка доступна на российском рынке у официальных дилеров Continental в 19 типоразмерах, выдерживающих скорости до 160 км/ч.

А вот GrabberAT — это универсальная внедорожная шина, соединяющая высокие рабочие характеристики для бездорожья с безопасным управлением на дорожном покрытии. Для нее инженеры компании разработали новые технологии, «улучшающие рабочие характеристики шины». В частности, «хитрые» дренажные канавки, выполненные под различными углами, повышает самоочищающиеся свойства протектора, дает хорошую взаимосвязь с рыхлыми покрытиями и обеспечивает уверенный контакт с дорогой при любом положении руля и в различных погодных условиях. На нашем рынке новинка будет представлена в 44 типоразмерах, гарантирующих безопасную и комфортную езду на скоростях до 240 км/ч.

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2 апреля 2017
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