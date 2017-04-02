В России появились новые шины для бездорожья

И именно с нее General Tire начала завоевание российского рынка, предложив для начала шины GrabberX и GrabberAT. Первые предназначены для езды по местности с тяжелыми грунтовыми условиями, а вторые — для езды по бездорожью и в городских условиях.

Обе модели, как утверждает производитель, отличаются высокой надежностью. При этом покрышка GrabberX одинаково уверенно ведет себя и в тяжелом липком грунте, и на гравийном покрытии, и на местности со сложным скалистым ландшафтом благодаря рисунку протектора с глубокими бороздками, каналами для отвода грязи и ступенчатыми краями. Этот рисунок помогает шине оставаться на высоком уровне проходимости в песке, грязи и гравии. Покрышка доступна на российском рынке у официальных дилеров Continental в 19 типоразмерах, выдерживающих скорости до 160 км/ч.