Советы профессионалов: как выбрать летние шины

Износостойкость

На самом деле, всю информацию о шине можно получить, просто взяв ее в руки. Ответ на актуальный для автомобилистов вопрос о том, как выбрать шины, начинается именно с изучения износостойкости. На шине этот параметр обозначен словом Treaswear. Чем выше указана цифра, обозначающая износостойкость, тем лучше резина. А чем лучше резина, тем дольше на ней будет ездить автомобиль. К примеру, цифры 200—350, нанесенные на покрышки, означают, что вы держите неплохой вариант резины для езды по городу. Как правило, такая резина способна «отъездить» около трех сезонов.

Сцепление на мокрой дороге

Данный параметр обозначен на резине термином Traction. Большинство покрышек, которые выпускаются сегодня на современных предприятиях, маркированы следующим образом: А, АА (либо первый, либо второй вариант). А вот от приобретения резины с маркировкой -В лучше воздержаться.

Сопротивляемость перегреву

Еще один немаловажный параметр, который характеризует износостойкость резины в момент максимальной нагрузки, обозначен на покрышке словом Temperature (температура, если по-русски). Чтобы узнать, какова сопротивляемость шины перегреву, резину тестируют на специальном оборудовании. Маркировка А означает, что резина выдержала нагрузку, которая равна скорости движения авто 180 км/ч.

Рисунок протектора

Рисунок протектора, как известно, тоже на всех шинах разный. Считается, что оптимальный вариант для передвижения по летним раскаленным дорогам — это протектор симметричный ненаправленный. В сухую и жаркую погоду это самый лучший вариант на данный момент из представленных на рынке. Если же в вашей местности летом превалируют дожди, стоит отдать предпочтение асимметрично направленному рисунку, который обеспечит сцепление с мокрым асфальтом.

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