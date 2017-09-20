Семь преимуществ интернет-магазина «Колеса Даром»

«Колеса Даром» — это 115 розничных магазинов в 87 городах России и за ее пределами.

У компании есть онлайн-маркет kolesa-darom.ru, где представлены более 4 000 типов шин и 35 000 моделей дисков. «Колеса Даром» обеспечивает доставку шин и дисков в любую точку страны.

Супер-цена на колеса в сборе

Интернет-магазин предлагает акцию «Супер-цена на колеса в сборе». Колесо в сборе смонтировано, отбалансировано и готово к установке на автомобиль. Водитель сэкономит на покупке и шиномонтажных услугах и таким образом сбережет свое время.

Найдете дешевле — получите скидку

Акция «Гарантия лучшей цены» дает возможность приобрести товар дешевле, чем у конкурентов. Для этого нужно быть пользователем kolesa-darom.ru и предоставить ссылку на сайт онлайн-магазина, где идентичный товар есть в наличии от 4 штук по меньшей цене.

Шиномонтажная акция «4 подарка»

Эксклюзивная акция для всех покупателей комплекта зимних шин «Nokian Tyres», «Michelin», «Goodyear», «Pirelli», «Continental», «Viatti», «Gislaved», «Bridgestone», «Cordiant» или «Dunlop» — полный и бесплатный шиномонтаж на все 4 колеса в фирменных шинных центрах «Колеса Даром». Срок проведения акции с 14.08.2017г. по 31.10.2017г. включительно.

Забирай сейчас — плати потом

При покупке на сумму более 10 000 рублей в онлайн-магазине действует акция «0−0—4». Покупатель может получить кредит без первого взноса и переплат при условии его погашения за 4 месяца.

Срок проведения акции с 29.12.2016г. — 25.09.2017г. Банки-партнеры: КБ «Ренессанс кредит» (ООО), АО «ОТП БАНК».

Оплата покупок бонусными баллами

За покупки на сайте пользователь получает бонусы, которыми может оплачивать 100% стоимости следующих онлайн-покупок. Также можно получать бонусы за каждого пользователя, зарегистрировавшегося на сайте по рекомендации и совершившего первую покупку на сумму не менее 5 000 рублей.

Соверши покупку — выиграй автомобиль

В новогодние каникулы среди покупателей будет разыгран седан «LADA VESTA» и другие ценные призы.

Срок проведения акции с 02.06.2017г. по 08.01.2018г. включительно. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.kolesa-darom.ru.

www.kolesa-darom.ru. ООО «Колеса даром» ОГРН 1091690060186

420057, республика Татарстан, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 12

На правах рекламы

19 сентября 2017
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