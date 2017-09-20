Семь преимуществ интернет-магазина «Колеса Даром»

У компании есть онлайн-маркет kolesa-darom.ru, где представлены более 4 000 типов шин и 35 000 моделей дисков. «Колеса Даром» обеспечивает доставку шин и дисков в любую точку страны.

Супер-цена на колеса в сборе

Интернет-магазин предлагает акцию «Супер-цена на колеса в сборе». Колесо в сборе смонтировано, отбалансировано и готово к установке на автомобиль. Водитель сэкономит на покупке и шиномонтажных услугах и таким образом сбережет свое время.

Найдете дешевле — получите скидку

Акция «Гарантия лучшей цены» дает возможность приобрести товар дешевле, чем у конкурентов. Для этого нужно быть пользователем kolesa-darom.ru и предоставить ссылку на сайт онлайн-магазина, где идентичный товар есть в наличии от 4 штук по меньшей цене.

Шиномонтажная акция «4 подарка»

Эксклюзивная акция для всех покупателей комплекта зимних шин «Nokian Tyres», «Michelin», «Goodyear», «Pirelli», «Continental», «Viatti», «Gislaved», «Bridgestone», «Cordiant» или «Dunlop» — полный и бесплатный шиномонтаж на все 4 колеса в фирменных шинных центрах «Колеса Даром». Срок проведения акции с 14.08.2017г. по 31.10.2017г. включительно.