Pirelli разработала шины для «заряженного» хетчбэка Hyundai i30 N

Следуя своей концепции «Tailor-made» — «индивидуального покроя», — Pirelli разработала резину P Zero для нового хотхетча Hyundai i30 N. Летние UHP шины выпущены в типоразмере 235/35 R19 с персональной маркировкой HN на боковине.

– Созданный специально под конкретную модель продукт еще раз подтверждает приверженность Pirelli своей стратегии Perfect Fit — «идеального сочетания». Согласно этому подходу, инженеры компании разрабатывают для каждой модели персонализированные шины, которые точно соответствуют техническим требованиям и характеристикам конкретного автомобиля, — говорится в пресс-релизе Pirelli.

Напомним также, что в конце сентября миланский производитель шин открыл в Мюнхене свой концептуальный магазин PZero World. Как утверждают представители Pirelli, благодаря передовым технологиям, широкому перечню услуг и высокому уровню сервиса, центр удовлетворяет требования самых взыскательных автомобилистов.

Примечательно, что клиентам предлагают не только квалифицированную помощь, но и полное погружение в мир бренда: избранные культовые работы Календаря Pirelli, суперкары и огромный ассортимент резины.