Тест летних шин Firestone Destination LE-02 для кроссоверов: жаркий дрифт

Возьмем в качестве примера японские шины Firestone Destination LE-02, доставшиеся порталу «АвтоВзгляд» на комплексные пробеговые испытания. Надо ли говорить о том, что Firestone — младший бренд материнской компании Bridgestone? Пожалуй, надо. Ведь не многие потребители знают о принадлежности этой «резины» к знаменитой японской марке. А значит, что в качестве изготовления покрышки, равно как и в ее ходовых характеристиках, сомневаться не стоит.

Еще бы, ведь Bridgestone по-прежнему занимает лидирующие позиции в своем сегменте на международном рынке. А все благодаря проверенным опытом и годами надежности и рабочим свойствам.