Тест летних шин Firestone Destination LE-02 для кроссоверов: жаркий дрифт

Каждый раз представляя очередную новинку, шинники вкручивают в уши потребителей тезисы о супер технологиях, использованных при разработке «резины». Правда, мы заумными формулировками вас грузить не будем, а лучше расскажем, как эти технологии работают на практике. Или не работают.
Возьмем в качестве примера японские шины Firestone Destination LE-02, доставшиеся порталу «АвтоВзгляд» на комплексные пробеговые испытания. Надо ли говорить о том, что Firestone — младший бренд материнской компании Bridgestone? Пожалуй, надо. Ведь не многие потребители знают о принадлежности этой «резины» к знаменитой японской марке. А значит, что в качестве изготовления покрышки, равно как и в ее ходовых характеристиках, сомневаться не стоит.
Еще бы, ведь Bridgestone по-прежнему занимает лидирующие позиции в своем сегменте на международном рынке. А все благодаря проверенным опытом и годами надежности и рабочим свойствам.
Кого не возьми, все кричат о повышенных показателях выносливости и заниженных — шума, да только далеко не каждый из столь широко разрекламированных продуктов в действительности соответствует заявленным производителями характеристикам. Чего нельзя сказать о Firestone Destination LE-02.
Летние шоссейные шины, ориентированные для кроссоверов и внедорожников, обладают улучшенной износостойкостью — не в последнюю очередь благодаря уникальному составу резиновой смеси и оригинальному рисунку протектора. В частности, использованию уникальных диагональных насечек в центральной его части. Иными словами, покрышки в меньшей степени подвержены стиранию и трещинам от механических повреждений.
А как ведет себя Firestone Destination LE-02 в деле? На прямой шина словно прилипает к покрытию, и автомобиль едет, как по рельсам. Скажем спасибо за грамотно спрофилированную узкую центральную канавку, повышающую жесткость центральных дорожек. Кроме того, она эффективно отводит воду, что позволяет уверенно держаться на мокром дорожном полотне. Отсюда и достойные свойства цепкости при торможении.
Разумеется, на влажной поверхности характеристики снижаются, но в свободный полет машина не отправляется. Иначе говоря, маневры даются ей довольно легко, а поведение при этом — вполне себе прогнозируемое. Отдельной похвалы заслуживают плечевые кромки, усиливающие сцепление в агрессивных поворотах.
Правда, на мокрой дороге резких упражнений лучше не делать — дрифт-эксперименты оценит далеко не всякая шина. Тем более, что Firestone Destination LE-02 отличается повышенной мягкостью.
Кстати сказать, мягкость здесь еще и неплохо дружит с тишиной. За счет применения блоков разной формы и специальных плечевых кромок, обеспечивается достаточно низкий уровень шума. Покрышки не громыхают в тоннеле и не напрягают своим звуком при открытых окнах.
Плавность хода — великолепная. Ну а изъяны российских направлений и особенности мягкого грунта Firestone Destination LE-02 преодолевает уверенно, но деликатность не повредит. Как уже было сказано, покрышка чрезмерно мягкая, поэтому комфорт обитателей салона лучше не нарушать.