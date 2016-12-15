Что подарить автовладельцу на Новый год?

До встречи с Новым годом остались считанные деньки. И как всегда возникает дилемма — чем удивить близкого человека, чтобы подарок оказался действительно нужным и радостным? Варианты есть!

Мирон Горин

Казалось бы, чем можно заинтересовать автомобилиста, имеющего в своей машине все необходимое для комфортной езды, включая радар-детектор, видеорегистратор и планшет? Пожалуй, лишь продвинутым навигатором, с которым не сравнится ни один, даже самый умный смартфон и установленная в машине штатная навигационная система. Почему? Разберем на примере последних новинок от мирового лидера сегмента — бренда Garmin.

DRIVE 40 LMT

Прибор с 4,3-дюймовым антибликовым дисплеем, помимо четкого построения маршрута с учетом пробок (без использования мобильного интернета и SIM-карты), может похвастаться целым спектром дополнительных функций. В частности, системой оповещения о полицейских радарах и установленных на дороге знаках — скажем спасибо за интегрированный в навигатор GPS-модуль. Кроме того, устройство умеет предупреждать о приближении к «лежачим полицейским», давать рекомендации, какую полосу движения занять на том или ином участке пути, напоминать водителю о том, что пора передохнуть и советовать ближайшие к месту нахождения рестораны, зоны отдыха и АЗС. Стоит отметить, что в навигаторах серии Drive загружены карты России, Беларуси, Украины и Казахстана.

DRIVESMART 50 LMT

Старшая версия обладает тачскрином диагональю 5 дюймов и, помимо прочего, позволяет пользоваться всеми функциями навигации посредством смартфона, подключенного через Bluetooth. Иначе говоря, водитель может управлять девайсом голосовыми командами, не отрывая рук от рулевого колеса. К тому же, на его дисплее будут отображаться сведения о звонках, сообщениях, включая электронную почту и социальные сети, что очень удобно, а главное — безопасно. Кроме того, есть возможность подключить к устройству камеру заднего вида и даже видеоняню BabyCam, которая поможет водителю присмотреть за ребенком, не поворачивая голову назад и не отвлекаясь от дороги.

DRIVEASSIST 50 LMT

А как вам понравится гибрид видеорегистратора и автонавигатора? Больше не придется ограничивать обзорность, завешивая лобовое стекло кучей гаджетов. К тому же, умный «комбайн» еще и обучен следить за нахождением авто в полосе движения, контролировать дистанцию до впереди идущей машины и ассистировать при движении в заторе. Благодаря системе Real Vision аппарат способен накладывать указатели навигации прямо на живую картинку с видеокамеры. Помимо прочего, девайс умеет оповещать о дорожных знаках и синхронизироваться со смартфонами. Управление осуществляется в том числе и посредством голосовых команд.

DRIVELUXE 50 RUS LMT

Топовая модель прекрасно впишется в интерьер любого даже самого ультрапремиального автомобиля — не в последнюю очередь благодаря стильному и оригинальному дизайну. А при помощи удобного магнитного крепежа его установка займет не больше секунды. Что касается технических способностей устройства, то им можно только позавидовать: тут вам и возможность сопряжения со смартфонами, и голосовой интерфейс, и целый спектр вспомогательных электронных ассистентов. В частности, система распознавания усталости водителя; помощник, рекомендующий занять оптимальную полосу движения; GPS-применик, который поможет избежать получения «писем счастья» и укажет оптимальный путь к ближайшей гостинице или сервисному центру.

Кстати, на все модели Garmin сейчас действуют вкусные праздничные скидки. Например, навигатор Drive 40 можно купить дешевле примерно на 4000 рублей, а комбо-прибор DriveAssist 50 доступен с 25-процентным дисконтом, что позволит сэкономить без малого 11 000 рублей.

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19 декабря 2016
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