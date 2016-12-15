Что подарить автовладельцу на Новый год?

DRIVELUXE 50 RUS LMT

Топовая модель прекрасно впишется в интерьер любого даже самого ультрапремиального автомобиля — не в последнюю очередь благодаря стильному и оригинальному дизайну. А при помощи удобного магнитного крепежа его установка займет не больше секунды. Что касается технических способностей устройства, то им можно только позавидовать: тут вам и возможность сопряжения со смартфонами, и голосовой интерфейс, и целый спектр вспомогательных электронных ассистентов. В частности, система распознавания усталости водителя; помощник, рекомендующий занять оптимальную полосу движения; GPS-применик, который поможет избежать получения «писем счастья» и укажет оптимальный путь к ближайшей гостинице или сервисному центру.

Кстати, на все модели Garmin сейчас действуют вкусные праздничные скидки. Например, навигатор Drive 40 можно купить дешевле примерно на 4000 рублей, а комбо-прибор DriveAssist 50 доступен с 25-процентным дисконтом, что позволит сэкономить без малого 11 000 рублей.

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