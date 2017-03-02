Автовладельцы все чаще выбирают бюджетные модели автомагнитол

Безусловно, среди опрашиваемых нашлось немало тех, кто предпочел дорогие модели этого вида автомобильной техники. Но тех, кто привык экономить на функционале автомобильного проигрывателя, оказалось больше.

Впрочем, если разобраться, ничего удивительного в таком выборе вы не найдете. В чем же тогда кроются основные отличия? Для тех, кто решил купить автомагнитолу, эта информация может оказаться весьма полезной.

Каким требованиям должна отвечать стандартная автомобильная магнитола?

Прежде всего, автомагнитола должна качественно воспроизводить музыку. Производители считают своим долгом постоянно дорабатывать выпускаемые девайсы.

На что способны бюджетные модели автомагнитол?

Устройства, покупка которых обойдется потребителю максимально дешево, могут следующее:

• воспроизводить аудиофайлы самых распространенных форматов;

• имеется порт USB;

• наличие радио;

• поддержка карт памяти.

Функции стандартной магнитолы, как правило, весьма ограничены. Однако даже их вполне достаточно, чтобы провести время в дороге весело и приятно.

Какими функциями обладает улучшенная модель автомагнитолы?

Те, кто готов заплатить за автомагнитолу больше обычно, рассчитывать могут на куда большее. Попробуем перечислить основной функционал дорогих моделей:

• наличие дисплея;

• наличие пульта управления;

• поддержка формата FLAC;

• наличие выхода на сабвуфер;

• возможность подключения камеры заднего вида;

• дорогая магнитола работает на операционной системе;

• имеется возможность подключить «яблочные» устройства;

• эквалайзер;

• поддержка практически всех известных форматов.

Выбирая магнитолу, стоит изучить ее функционал. Однако, не располагая достаточным количеством средств, можно с уверенностью приобретать бюджетную модель и не сомневаться в том, что ее функций будет достаточно для прослушивания любимых треков за рулем.

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