Зачем в машине нужно всегда возить портативный манометр

Большинство водителей не обращают особого внимания на давление в колесах. Разве что заметят, что шина сильно сдулась. На самом деле, не только пониженное, но и повышенное давление плохо и для колеса, и для всей машины. Не даром автопроизводитель всегда указывает оптимальное давление в колесах каждой своей модели. Как пониженное, так и повышенное давление уменьшает стабильность поведения машины на дороге. Кроме того, отклонение давления в колесе от нормы приводит к ускоренному и неравномерному износу его протектора.

Перекачанные колеса теряют изрядную долю своих амортизационных свойств. Что увеличивает ударные нагрузки на детали подвески и ведет к их ускоренному износу. Особенно коварен с этой точки зрения весенний сезон. Точнее — «переобувка» машин в летние покрышки. Замена нередко происходит при уличных температурах близких к нулю, из-за чего в колесах оказывается холодный и относительно «густой» воздух. А затем погоды улучшаются и машина с накачанными еще весной шинами оказывается в конце концов на 30-градусной жаре, да к тому же на скоростной трассе.