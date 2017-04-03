Зачем в машине нужно всегда возить портативный манометр

Уровень давления воздуха в шинах влияет не только на управляемость авто, но и на скорость износа резины, и на проходимость транспортного средства. Оперативно проконтролировать состояние колес — особенно перед дальней поездкой или съездом на бездорожье — поможет портативный манометр.
Максим Строкер

Большинство водителей не обращают особого внимания на давление в колесах. Разве что заметят, что шина сильно сдулась. На самом деле, не только пониженное, но и повышенное давление плохо и для колеса, и для всей машины. Не даром автопроизводитель всегда указывает оптимальное давление в колесах каждой своей модели. Как пониженное, так и повышенное давление уменьшает стабильность поведения машины на дороге. Кроме того, отклонение давления в колесе от нормы приводит к ускоренному и неравномерному износу его протектора.

Перекачанные колеса теряют изрядную долю своих амортизационных свойств. Что увеличивает ударные нагрузки на детали подвески и ведет к их ускоренному износу. Особенно коварен с этой точки зрения весенний сезон. Точнее — «переобувка» машин в летние покрышки. Замена нередко происходит при уличных температурах близких к нулю, из-за чего в колесах оказывается холодный и относительно «густой» воздух. А затем погоды улучшаются и машина с накачанными еще весной шинами оказывается в конце концов на 30-градусной жаре, да к тому же на скоростной трассе.

И мало того, что «весенний» воздух в шине разогрелся и поднял в ней давление просто из-за высокой температуры за бортом, так колеса еще и от движения дополнительно разогрелись. Сложение двух этих факторов ведет к тому, что давление в колесе может превысить рекомендованное на 0,5−0,6 атмосферы. А если водитель любит резкие ускорения и торможения «в пол», от которых дымятся колодки и резина, то давление в колесе может достигать совсем уж неприятных значений.

С другой стороны, существует такое понятие как нормальная утечка воздуха из шины. Нормальным считается снижение до 0,08 атмосфер в месяц.

Снять большую часть этих проблем можно, просто контролируя давление в шинах с помощью манометра. Рекомендуется это делать хотя бы раз в месяц. Чтобы не доставать каждый раз для этого из багажника компрессор, придуманы портативные манометры. Мы решили разобраться, что предлагают в этой области автовладельцу производители автомобильных аксессуаров и, в частности отечественная марка «Беркут».

Первой в наши руки попала модель манометра под названием Berkut Digital PRO. Устройство обладает продуманной эргономикой и выполнено в форме карабина, который можно пристегнуть, например, к поясному ремню. Оно удобно лежит в руке. Информация о давлении с высокой точностью отображается в цифровом виде на жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой для работы в темное время суток. Кроме того, в корпус манометра инсталлировано еще и приспособление для замера глубины протектора шины, а также резьбовой штуцер для хранения колпачка ниппеля.

Особенностью другого манометра, Berkut Digital MAX, оказалась встроенная функция запоминания значений величины давления на двух осях машины. Он также удобно лежит в руке благодаря удачной форме корпуса, лишенной углов, и размеру, сопоставимому с большой зажигалкой. Digital MAX оснащен большим ЖК-дисплеем с подсветкой, а также светодиодным фонариком для работы в темное время суток.

Все манометры серий Berkut Digital умеют автоматически переводить показания в различные единицы измерения: бар, кПа или psi.

В ассортимент Berkut имеются и манометры классической, «стрелочной» конструкции. Один из них Berkut ADG-031, характеризующийся повышенной точностью измерения. С виду он представляет собой корпус с циферблатом к которому пристроен короткий шланг со штуцером.

Манометр снабжен специальным клапаном-«дефлятором», с помощью которого можно сбрасывать уровень давления в колесе до требуемого уровня. Эта опция, кстати, бывает востребована любителями езды по бездорожью. Дело в том, что джиперы-профессионалы преодолевают участки с топким или сыпучим грунтом на полуспущенных колесах.

Еще один стрелочный манометр — Berkut TG-73 — отличается увеличенным до 63,5 мм диаметром корпуса. За счет большого диаметра шкала измерений оказалась очень удобной с точки зрения читаемости и информативности.

Оба этих устройства оснащены двумя шкалами измерения — в psi и атм, а также кнопкой-дефлятором, позволяющей снижать уровень давления в колесе. И ADG-031, и TG-73, комплектуются специальными сумочками-чехлами облегчающими хранение девайсов.

…Таким образом, на рынке имеются модели манометров для любого автовладельца: от обладателя легковушки, колесящей исключительно по асфальту, до заядлого джипера, которого хлебом не корми, а дай забраться на машине куда-нибудь в непролазную глушь. При этом цены на них весьма бюджетны — от 900 до 2000 рублей в зависимости от модели.

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3 апреля 2017
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