Как превратить видеорегистратор в камеру заднего вида

Этот автомобильный регистратор имеет две видеокамеры. Одну, как и положено — в корпусе, а вторую, маленькую выносную — на собственном небольшом кронштейне. С помощью «липучки» его крепят на заднее стекло авто. С «головным устройством» дополнительная камера соединяется проводом с «пальчиковым» разъемом. Сразу и столь подробно мы остановились на особенностях вспомогательной камеры по вполне объяснимой причине.
Дело в том, что как всегда в ходе тестирования очередного автомобильного гаджета, мы стараемся смотреть на него с позиции типичного покупателя. Которому хочется просто взять в руки девайс, установить, включить и пользоваться, а не ломать глаза над мелким шрифтом руководства. В случае же с ParkCity DVR HD 475, придется не только повесить на лобовое стекло с помощью кронштейна с присоской сам прибор, но и установить заднюю камеру. Оказалось, что это — дело двадцати минут, не более. Минимальное время было потрачено на приклеивание камеры в верхней части окна двери багажника. Дольше пришлось пристраивать длинный (с хорошим запасом!) провод от камеры к видеорегистратору.
В принципе, этого можно было и не делать, а просто оставить его тянуться прямо через салон. Кроме того, ради чистоты эксперимента, мы подключили кормовую видеокамеру к лампе «заднего хода» в одной из блокфар машины, служившей «полигоном для испытаний» устройства. Это требуется, чтобы прибор мог работать еще и в качестве парковочной видеокамеры заднего вида. Прежде чем закончить «монтажную» тему заметим, что присоска кронштейна самого видеорегистратора сумела таки нас удивить. Вроде бы самая обычная пластмасска, а сразу и без вопросов лепилась и держалась на стекле машины после ночи, проведенной в бардачке при 30-градусном морозе!
Смонтировав систему видеофиксации, мы, как всегда без инструкции, принимаемся за ее освоение. Включаем прибор и — вперед. Корпус ParkCity DVR HD 475, кстати, выполнен в стиле «под фотоаппарат»: плоская прямоугольная коробочка из матового пластика с объективом на одной стороне и трехдюймовым цветным дисплеем на другой. Шесть кнопки управления гаджетом невелики по размеру и расположены на нижней грани висящего на стекле устройства. Несмотря на миниатюрность, пользоваться ими удобно, поскольку кнопульки слегка выступают из корпуса устройства. Они легко находятся даже на ощупь, когда возникает необоримое желание поковыряться в меню прибора прямо на ходу. При этом каждая отвечает за одну функцию: включение устройства, вход в меню, две «стрелочки» перемещения по меню, «ОК» и, наконец, кнопка смены режима работы гаджеты. Их тут, кстати, несколько.
Прежде всего — простая трансляция записываемого передней камерой видеосигнала. Далее нужно упомянуть режим фотографирования, режим просмотра видеороликов и режим парковки. Признаемся, что последняя из перечисленных «амплуа» видеорегистратора интриговало нас более всего — не зря же мы на морозе мучались с задубевшими проводками, подключая кормовую камеру к сигналу заднего хода! Оказалось — не зря. В режим «парковка» видеорегистратор входит автоматически — при включении задней передачи в трансмиссии. При этом на его мониторе появляется картинка с камеры, обращенной назад.
Трехдюймовый мониторчик ParkCity DVR HD 475 это вам, конечно, не 10-дюймовый «телевизор» штатной мультимедийной системы на центральной консоли какого-нибудь Mercedes. Но и с его помощью отлично понимаешь: сколько сантиметров осталось между вашим задним бампером и, скажем, высоким бордюром. Ориентируясь только на истошный писк традиционного парктроника так не припаркуешься. Особо отметим простоту переключения ParkCity DVR HD 475 в режим просмотра отснятых роликов. У большинства аналогичных приборов эта функция включается с помощью достаточно заумного алгоритма нажатий кнопок.
В стрессовой ситуации его можно и не воспроизвести. Тем более, если никогда до того не приходилось им пользоваться. А ведь бывает крайне важно сразу предъявить оформляющему ваше мнимое нарушение ПДД инспектору ДПС доказательство своей невиновности. Да и после ДТП со спорным виновником аварии это может помочь.
В процессе эксплуатации выяснилось, что в случае ParkCity DVR HD 475 экономить на объеме карточки памяти mocro-SD категорически не стоит. Дело в том, что это аппарат записывает на нее вдвое больший объем информации, нежели «однокамерный» видеорегистратор. Здесь одновременно пишется два видеоролика — «передний» и «задний». Они так и хранятся потом на карте: пара файлов за один отрезок времени, затем еще одна пара, затем следующая, дальше третья, и так далее. Если учесть, что устройство фиксирует окружающую действительность в Full-HD-качестве, то «микроэсдишку» емкостью менее 8, а предпочтительнее — 16 гигабайт, в этот ParkCity лучше не вставлять.
Видеофайлы с кормовой камеры, конечно, заметно уступают по качеству получаемым с фронтальной. Но это не страшно. Сзади от машины, как ни крути, происходит куда меньше заслуживающих детальной фиксации событий. Главное, что основной, передний видеодатчик ParkCity DVR HD 475, четко фиксирует дорожную ситуацию и госномера машин что ночью, что днем, что при солнце, бьющем в лицо, что в свете фар встречных машин. В общем, в своей ценовой нише «около 6500 рублей» этот девайс и без дополнительной камеры выступал бы вполне достойно. А с кормовой — и подавно.