Как превратить видеорегистратор в камеру заднего вида

Дело в том, что как всегда в ходе тестирования очередного автомобильного гаджета, мы стараемся смотреть на него с позиции типичного покупателя. Которому хочется просто взять в руки девайс, установить, включить и пользоваться, а не ломать глаза над мелким шрифтом руководства. В случае же с ParkCity DVR HD 475, придется не только повесить на лобовое стекло с помощью кронштейна с присоской сам прибор, но и установить заднюю камеру. Оказалось, что это — дело двадцати минут, не более. Минимальное время было потрачено на приклеивание камеры в верхней части окна двери багажника. Дольше пришлось пристраивать длинный (с хорошим запасом!) провод от камеры к видеорегистратору.

В принципе, этого можно было и не делать, а просто оставить его тянуться прямо через салон. Кроме того, ради чистоты эксперимента, мы подключили кормовую видеокамеру к лампе «заднего хода» в одной из блокфар машины, служившей «полигоном для испытаний» устройства. Это требуется, чтобы прибор мог работать еще и в качестве парковочной видеокамеры заднего вида. Прежде чем закончить «монтажную» тему заметим, что присоска кронштейна самого видеорегистратора сумела таки нас удивить. Вроде бы самая обычная пластмасска, а сразу и без вопросов лепилась и держалась на стекле машины после ночи, проведенной в бардачке при 30-градусном морозе!