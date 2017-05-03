5 причин купить видеорегистратор Garmin Virb Ultra 30

Фото avtovzglyad.ru
Редкий любитель экстремального отдыха не имеет нынче в своем арсенале экшн-камеру. Оно и понятно, ведь этот девайс позволяет не только сохранить самые яркие моменты в жизни, но и, так сказать, произвести в дальнейшем «разбор полетов». Но подавляющее большинство подобных устройств имеют весьма скудный функционал, сводящийся, по большому счету, лишь к съемкам видео и фото. Признаться, когда к нам на тест попала экшн-камера Garmin Virb Ultra 30, мы отнеслись к ней скептически…
Дмитрий Зленко

Мол, очередная миниатюрная коробочка с широкоугольным объективом, которая мало чем отличается от аналогов других производителей. Однако включив эту камеру, сразу стало понятно, что это очень незаурядный девайс. По результатам длительных испытаний мы сформулировали пять причин в пользу покупки данной экшн-камеры.

Первая причина: цветной жк-дисплей

Начнем хотя бы с того, что камера оснащена 1,75-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, пользоваться которым можно даже когда Virb Ultra 30 находится в гермобоксе. На «жекашку» выводится меню на русском языке (кстати, очень простое и интуитивно понятное, разобраться в котором под силу даже полным «чайникам»). Кроме того, если камера установлена не на шлеме, а, скажем, на селфи-палке, оператор сразу видит, что снимает, а это, как понимаете, резко повышает шансы сделать поистине чумовые кадры. И, разумеется, можно сразу же посмотреть отснятый материал.

Фото avtovzglyad.ru

Вторая причина: трехосевая стабилизация изображения

Забравшись в недра меню Garmin Virb Ultra 30, мы поймали себя на мысли, что обилию функций и различных настроек позавидуют даже профессиональные видеокамеры. Эта миниатюрная коробочка способна снимать фильмы в формате до 4К, делать 120 кадров в секунду (так называемый режим slow motion) при съемке видео в формате Full HD и при этом использовать трехосевую (!) цифровую стабилизацию изображения. В ходе теста мы снимали видео и со стабилизацией изображения, и без оной. Ну что вам сказать? Небо и земля (правда, стабилизация не работает при съемках видео в форматах 2,7К и 4К). Включив одновременно коррекцию дисторсии и 3-х осевой стабилизатор изображения, Вы получите приятную глазу картинку без искажений.

Кроме того, особо требовательные экшен-операторы могут настраивать под свои нужды такие профессиональные параметры, как ISO, баланс белого и даже выдержку.

Третья причина: записывает телеметрические данные

Но это еще цветочки! Инженеры Garmin в камеру Virb Ultra 30 установили акселерометр (позволяет отслеживать ускорения и перегрузки при съемках видео); гироскоп (используется для определения положения камеры в пространстве); альтиметр (записывает изменения высот в процессе съёмки); компас (отслеживает положение относительно сторон света). Все выше перечисленные опции гаджета называются «Технология G-Metrix». Еще одна диковинка — это встроенный в Virb Ultra 30 высокоточный 10Гц GPS-приемник, благодаря которому отснятое видео можно не только привязать к карте местности, но и получить массу полезной информации. Например, среднюю и максимальную скорости. Более того, Virb Ultra 30 вместе с видео может записывать такие параметры, как частота вращения педалей на велосипеде, температуру и даже в состоянии запротоколировать ваш пульс.

Вводить в заблуждение не будем, камера не обладает телепатическими возможностями, поэтому чтобы писать вышеобозначенные параметры, потребуются внешние датчики от Garmin (пульсометры, термометры и прочее), которые по технологии ANT+ коннектятся с Virb Ultra 30.

А уж про такие вещи как поддержка Bluetooth и Wi-Fi мы вообще не говорим — все есть в нашем испытуемом. Так что камера запросто «подружится» с любым смартфоном или, например, с беспроводным Bluetooth-микрофоном. Более того, с Virb Ultra 30 можно даже вести прямую трансляцию на YouTube.

При работе с отснятыми видеофайлами в бесплатной программе для данной экшн-камеры, записанную метрику легко вывести на экран. То есть не просто посмотреть избранные моменты, но и увидеть, например, с какой скоростью вы ехали, сколько градусов был уклон, и на основании данных о пульсе понять свой уровень стресса в каждый момент. Эти функции особенно придутся по вкусу спортсменам, ведь благодаря выводимой на экран телеметрии наглядно видны ошибки пилотирования, над которыми предстоит поработать.

Да, и еще. Через OBD2-контроллер на экшн-камеру Virb Ultra 30 можно передавать данные от автомобиля: скорость от спидометра, крутящий момент двигателя, положение дросселя, расход топлива и прочее. Понятно, что простому обывателю это особо и не надо, а вот инженерам или автогонщикам подобные параметры, наложенные на видео, могут стать хорошим подспорьем в их работе.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Четвертая причина: голосовое управление камерой

Кстати, интересная «фишка» от Garmin: Virb Ultra 30 управляется в том числе и голосом. Нет, поболтать за жизнь с камерой не получится, но ее можно попросить, к примеру, начать или остановить запись, потребовать сделать фото или сохранить понравившийся момент. Русскую речь, увы, устройство не понимает, поэтому придется выучить четыре команды на английском. Мы в полной мере протестировали эту функцию и наш вердикт таков: голосовое управление работает на 100 процентов, однако если камера установлена на шлеме и при этом тарахтит движок квадроцикла, докричаться до прибора возможно, но не всегда с первого раза. А вот если вы крутите педали велосипеда, то голосовые связки даже надрывать на придется — камера прекрасно все слышит.

Причина пятая: очень хороший звук

Просматривая отснятое видео, мы обратили внимание не только на четкость изображения и насыщенные краски, но и на качество звука. Обычно экшн-камеры, упакованные в бокс, звук записывают очень глухой, бубнящий, порой даже не разобрать, что говорят. В случае с Garmin все иначе: в гермобоксе есть специальное отверстие, которое не пропускает воду, но при этом через него полностью проходят звуковые волны. Поэтому при съемке даже в движении или под водой, звук по студийному чистый.

Фото avtovzglyad.ru

…Пожалуй, в рамках короткого обзора рассказать об этой удивительной экшн-камере от Garmin попросту не возможно. В ней очень много полезных и нужных «фишечек», которых нет ни у одного конкурента. В некотором смысле, у Virb Ultra 30 вообще нет конкурентов. Качество записанного видео и звука — на недосягаемой высоте, даже ночью изображение очень четкое и «не плывет».

Экшен-камера Garmin Virb Ultra 30 способна работать под водой на глубине до 40 метров.

Удобный тумблер, который включает и выключает запись видео, благодаря которому ты всегда точно знаешь, идет запись или нет. Несомненно, Garmin Virb Ultra 30 — самая мощная и компактная экшн-камера с сенсорным экраном на рынке, способная записывать телеметрические данные с высокой точностью. Купив эту камеру, вы однозначно сможете создать самые полные истории своих приключений. И не забудьте посмотреть наш видеообзор о Garmin Virb Ultra 30, где вы узнаете еще много чего интересного об этом техническом чуде.

видеофиксация, видеорегистратор, технология
3 мая 2017
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