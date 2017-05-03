5 причин купить видеорегистратор Garmin Virb Ultra 30

Мол, очередная миниатюрная коробочка с широкоугольным объективом, которая мало чем отличается от аналогов других производителей. Однако включив эту камеру, сразу стало понятно, что это очень незаурядный девайс. По результатам длительных испытаний мы сформулировали пять причин в пользу покупки данной экшн-камеры.

Первая причина: цветной жк-дисплей

Начнем хотя бы с того, что камера оснащена 1,75-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, пользоваться которым можно даже когда Virb Ultra 30 находится в гермобоксе. На «жекашку» выводится меню на русском языке (кстати, очень простое и интуитивно понятное, разобраться в котором под силу даже полным «чайникам»). Кроме того, если камера установлена не на шлеме, а, скажем, на селфи-палке, оператор сразу видит, что снимает, а это, как понимаете, резко повышает шансы сделать поистине чумовые кадры. И, разумеется, можно сразу же посмотреть отснятый материал.