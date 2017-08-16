Может ли смартфон заменить автомобильный видеорегистратор

Фото avtovzglyad.ru
Смартфоны, фактически убившие сегмент автомобильных навигаторов, теперь пошли войной на автомобильные видеорегистраторы. И, похоже, у них есть все шансы победить и в этом противостоянии. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», боевые действия между универсальной и специализированной техникой будут носить затяжной характер.
Александр Ростарчук

Хотя на первый взгляд все просто: зачем автовладельцу тратить деньги на покупку видеорегистратора, (а устройства, дающие качественную картинку, вооруженные GPS и удобными дополнительными функциями-сервисами-опциями стоят недешево), если практически в любом современном смартфоне реализованы все необходимые функции для видеосъемки, а приложений с функцией видеорегистратора огромное количество? При этом многие модели современных смартфонов оборудованы мощными камерами и поддерживают оптическую стабилизацию. Однако некоторые эксперты считают, что узкоспециализированные гаджеты пока все-таки предпочтительнее универсальных девайсов. Так ли это, выяснил портал «АвтоВзгляд».

ЧТОБЫ ЦИКЛ НЕ СБИЛСЯ

Так, противники использования смартфона вместо регистратора упирают на то, что видеорегистратор или заменяющий его прибор должны не только отлично снимать, но и гарантировать, что запечатлят и сохранят в памяти всю историю поездки. И регистратор делает это априори, записывая видео циклично: как только карта памяти заполняется, новые файлы сохраняются поверх старых. А вот смартфон будет делать эту работу ровно до тех пор, пока не закончится память на карте, которую постоянно «подъедают» установленные программы и прложения, работающие в фоновом режиме. То есть всегда есть риск, что съемка может прерваться в самый неподходящий момент.

Фото Neoline

С другой стороны, большинство продвинутых «смартов» сегодня легко довооружить картой microSD, объема памяти которой с лихвой хватит для среднестатистических поездок по привычным маршрутам, и даже для дальних путешествий. Другое дело, что ее придется довольно часто — скорее всего, ежедневно, чистить, зато экономия на покупке регистратора явная. Так что в этой дисциплине явных победителей нет. Правда, не стоит забывать, что телефон перестанет «снимать кино», если вам кто-то позвонит.

ГОРИТ НА РАБОТЕ

Еще один минус в использовании смартфона вместо регистратора некоторые эксперты, (в частности, из компании Neoline) видят в том, что в условиях непрерывной съемки видео и записи звука большой нагрузке подвергаются процессор и оперативная память смартфона. В результате этого он быстро перегреется и в какой-то момент перестанет корректно работать. Теоретически это, конечно, возможно. Однако практических испытаний на длительность беспроблемной видеозаписи при условии бесперебойного питания еще никто не проводил. Так что если такая проблема и существует, то только в поездке на «дальняк», а в повседневной жизни опасаться подобного исхода событи вряд ли стоит. И хотя объективности ради стоит признать, что специализированное устройство действительно предназначено для постоянной видеосъемки на протяжении многих часов, явного преимущества не наблюдается и тут.

Фото svyaznoy.ru

ДВОЙНОЙ УДАР

А вот в чем многие смартфоны реально проигрывают видеорегистраторам, так это в угле обзора. Практически все видеорегистраторы оборудованы широкоугольными объективами с углом обзора в 120–130 иградусов, тогда как у смартфонов эта величина составляет градусов 70—90. То есть в кадр «региков» попадает несколько полос движения, включая обочину. И, соответственно, подобная видеозапись будет более полезной при разборе ДТП.

Однако уже сейчас на рынке присутствует как минимум 10 моделей смартфонов, чьи углы разбора равны 100—120 и даже 135 градусам. При этом, как и у регистратоторов, съемка тут ведется в режиме Full HD или, как минимум, с разрешением в 1920х1080 пикселей. Подобный прорыв производители смартфонов достигли, вооружив свои изделия двойными камерами. И нет сомнений, что очень скоро эта «фишка» перекочует с флагманских моделей на бюджетные. Так что в этом противостоянии видеорегистраторы в массе своей лидируют временно, причем время тут играет уже против них. Тем же автовладельцам, что ждать не хотят, можно порекомендовать приобрести дополнительный объектив. Минус в том, что перед каждой поездкой его придется по-новой устанавливать, а потом снимать. Но на что не пойдешь ради экономии.

Кстати сказать, двойные камеры практически свели на нет и такое преимущество видеорегистраторов как функции, помогающие сохранить четкость картинки при разном уровне освещенности.

Фото avtovzglyad.ru

Двойные камеры в автоматическом режиме повышают четкость и контрастность за счет того, что обе камеры снимают одно и то же, но фокусируются по-разному, сосредотачиваются на разных деталях. После этого два снимка объединяются, и картинка получается максимально яркой и четкой. Возможно, даже лучше чем у видеорегистраторов, особенно бюджетного сегмента. Но уж точно никак не хуже.

…Короче говоря мы видим, что смартфоны практически полностью готовы заменить — и уже заменяют — собою не только навигаторы, но и видеорегистраторы. Да, последними пока пользоваться несколько удобнее, но сомнений в том, что в самое ближайшее время производители смартфонов полностью адаптируют свои изделия к дорожным съемкам, нет. А следующей их жертвой станут радар-детекторы. И если вспомнить, как здорово приложение «Яндекс. Навигатор» детектирует большинство полицейских комплексов фиксации правонарушений, то можно сказать, что мобильные телефоны уже взяли привычные 'антирадары’на мушку.

безопасность дорожного движения, смартфон, видеорегистратор, авария, ДТП, технология
16 августа 2017
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