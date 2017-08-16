Может ли смартфон заменить автомобильный видеорегистратор

Хотя на первый взгляд все просто: зачем автовладельцу тратить деньги на покупку видеорегистратора, (а устройства, дающие качественную картинку, вооруженные GPS и удобными дополнительными функциями-сервисами-опциями стоят недешево), если практически в любом современном смартфоне реализованы все необходимые функции для видеосъемки, а приложений с функцией видеорегистратора огромное количество? При этом многие модели современных смартфонов оборудованы мощными камерами и поддерживают оптическую стабилизацию. Однако некоторые эксперты считают, что узкоспециализированные гаджеты пока все-таки предпочтительнее универсальных девайсов. Так ли это, выяснил портал «АвтоВзгляд».

ЧТОБЫ ЦИКЛ НЕ СБИЛСЯ

Так, противники использования смартфона вместо регистратора упирают на то, что видеорегистратор или заменяющий его прибор должны не только отлично снимать, но и гарантировать, что запечатлят и сохранят в памяти всю историю поездки. И регистратор делает это априори, записывая видео циклично: как только карта памяти заполняется, новые файлы сохраняются поверх старых. А вот смартфон будет делать эту работу ровно до тех пор, пока не закончится память на карте, которую постоянно «подъедают» установленные программы и прложения, работающие в фоновом режиме. То есть всегда есть риск, что съемка может прерваться в самый неподходящий момент.