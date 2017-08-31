Пять причин использовать в авто навигатор, а не смартфон с онлайн картой

Первая причина: песня про «зайчиков»

Навигатор Garmin Drive 51 имеет 5-дюймовый экран, в то время как наше мобильное устройство могло похвастать дисплеем размерностью в 4 дюйма. Обозревать картинку с навигатора однозначно комфортнее. И не от того, что у него диагональ больше (подумаешь, у некоторых «гаджетоманов» есть смартфоны с диагональю экрана как у кухонного телевизора), а потому что экран матовый и он не бликует в солнечную погоду. Честно скажем, что никогда не раздражались на «солнечных зайчиков» от телефона, установленного в авто в качестве навигатора, но вот когда два устройства стали конкурировать между собой за место на лобовом стекле, блики вдруг стали жутко напрягать.

Вторая причина: точность — вежливость королей

А вот что всегда напрягало в картах смартфонов (а оных, поверьте, мы сменили немало, и были у нас всякие) — это откровенно слабая точность позиционирования. Вот сколько раз было: ты уже съехал на дублер, который пролегает в 10—15 метрах от основной дороги, а «мобильник» показывает, будто все еще едешь по проспекту и строит маршрут исходя из своего заблуждения. А бывало и так, что мчишь себе спокойно, и вдруг как гром среди ясного неба: «Вы ушли с маршрута, поверните направо, а потом развернитесь». Приходится сбрасывать скорость, совершать непонятные маневры, вызывая тем самым у соседей по потоку желание «послать тебя по матушке», и все ради того, чтобы увидеть на экране мистическую телепортацию своего автомобиля с дороги в близь лежащий двор. И спустя несколько секунд телефонная навигаторша, как ни в чем не бывало, заявляет тебе что: «Вы вернулись на маршрут».