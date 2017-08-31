Пять причин использовать в авто навигатор, а не смартфон с онлайн картой

Смартфон подменил собой десятки других устройств: фотоаппарат, телефон, компьютер, игровую приставку, и, конечно же, навигатор.
Дмитрий Зленко

Впрочем, проведя сравнительный тест новинки от Garmin навигатора Drive 51 и соответствующего приложения для смартфона, мы пришли к выводу, что «олдскульное» устройство еще ой, как рано списывать со счетов.

Когда порталу «АвтоВзгляд» предложили протестировать и написать обзор про навигатор, мы, признаться, покрутили пальцем у виска, дескать, ребята, ну вы в адеквате? Где вы вообще взяли этот гаджет эпохи мезозоя? У всех современных людей телефоны с закачанными картами, которые успешно прокладывают маршруты с учетом «пробок». С другой стороны, было интересно посмотреть, каково нынче колесить по городу с «археологической находкой» на стекле. Итак, достаем устройство из коробки, цепляем присоску на «лобовуху», вбиваем конечную точку в него и в приложение смартфона, и отправляемся в путь!

Первая причина: песня про «зайчиков»

Навигатор Garmin Drive 51 имеет 5-дюймовый экран, в то время как наше мобильное устройство могло похвастать дисплеем размерностью в 4 дюйма. Обозревать картинку с навигатора однозначно комфортнее. И не от того, что у него диагональ больше (подумаешь, у некоторых «гаджетоманов» есть смартфоны с диагональю экрана как у кухонного телевизора), а потому что экран матовый и он не бликует в солнечную погоду. Честно скажем, что никогда не раздражались на «солнечных зайчиков» от телефона, установленного в авто в качестве навигатора, но вот когда два устройства стали конкурировать между собой за место на лобовом стекле, блики вдруг стали жутко напрягать.

Вторая причина: точность — вежливость королей

А вот что всегда напрягало в картах смартфонов (а оных, поверьте, мы сменили немало, и были у нас всякие) — это откровенно слабая точность позиционирования. Вот сколько раз было: ты уже съехал на дублер, который пролегает в 10—15 метрах от основной дороги, а «мобильник» показывает, будто все еще едешь по проспекту и строит маршрут исходя из своего заблуждения. А бывало и так, что мчишь себе спокойно, и вдруг как гром среди ясного неба: «Вы ушли с маршрута, поверните направо, а потом развернитесь». Приходится сбрасывать скорость, совершать непонятные маневры, вызывая тем самым у соседей по потоку желание «послать тебя по матушке», и все ради того, чтобы увидеть на экране мистическую телепортацию своего автомобиля с дороги в близь лежащий двор. И спустя несколько секунд телефонная навигаторша, как ни в чем не бывало, заявляет тебе что: «Вы вернулись на маршрут».

Такого рода огрех в ходе двухдневного теста Garmin Drive 51 замечено не было, а вот смартфон регулярно «лагал», выдавая перлы по мгновенному уходу с маршрута и такому же стремительному возвращению назад. Казалось бы мелочь, но ведь такой пустячок в плотном потоке машин вполне может стать причиной серьезной аварии.

Третья причина: да не отсохнет рука звонящего

Каемся. Грешны. Частенько разговариваем по телефону, находясь за рулем, не используя при этом «хэндс фри». И знаете в какое удручающее состояние вводят входящие звонки, раздающиеся в тот самый момент, когда телефонный навигатор должен помочь не пропустить нужный поворот. Вот на этот съезд нужно уйти или проехать еще 20 метров и повернуть туда? Но нет, ведь надо было звонку раздаться именно сейчас, а не минутой позже. Знакомая ситуация, не правда ли? В ходе нашего теста не раз случалась и такая оказия. И здесь Garmin опять утер нос смартфону, ведь независимо от того, говоришь ты по телефону или нет, этот путеводитель выполняет свои функции.

Четвертая причина: есть ли жизнь без интернета?

А вот вам и еще одна проверка на вшивость, в которой смартфон потерпел фиаско. Далеко за пределами города сотовая связь стала работать не совсем стабильно: то пропадала, то появлялась вновь. А уж про интернет и говорить не приходится в такой ситуации. И что вы думаете: карта в телефоне превратилась в белое полотно. Куда ехать, где мы находимся, как отыскать нужную улицу в деревне?..

Ответы на эти вопросы нам смог дать навигатор Garmin, в который закачана подробная карта страны. Разумеется, закачать карту можно и в смартфон, но если учесть, что в этом устройстве всегда и у всех катастрофически не хватает места под фотки, видюшки, игры и бесчисленные приложения, говорить о выделении 2—3 гигабайт под карты, увы, не приходится.

Пятая причина: выбиватель «пробок»

Главное преимущество смартфонного навигатора — его умение показывать дорожную обстановку и с учетом пробок строить маршрут. Так вот Garmin Drive 51 в этом отношении ничуть не хуже, а то и лучше своего конкурента. Во-первых, с помощью специального приложения «Гармин» можно подружить с вашим телефоном, с которого он будет получать информацию о трафике и выводить его на свой экран и уже с учетом пробок прокладывать ваш маршрут. Но даже если ваш сотовый остался без доступа к интернет (ведь именно по этому каналу приходит информация о заторах), Garmin Drive 51 способен разглядеть затруднения в движении и без «всемирной паутины», благодаря использованию системы радиооповещения RDS (Radio Data System).

Итог тестирования: качественные навигаторы, даже бюджетные, свое дело знают, и на данный момент полноценно заменить их смартфонами не получится.

новинки рынка, новая модель, навигатор, смартфон, технология
31 августа 2017
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