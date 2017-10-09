Какими «фишками» удивит пользователей навигатор премиум-класса?

Внешне навигатор выглядит очень достойно. Да и надпись на коробке «GPS-навигатор премиум-класса» уверяет, что перед нами отнюдь не заурядное устройство. Ну в самом деле, не кофе же по утрам варит этот гаджет?! Давайте разбираться, что такого элитного есть в Garmin DriveLuxe 51 Russia LMT.

Встречаем, как водится, по одежке. Стильная и очень красочная картонная коробочка, внутри которой само устройство, крепление к лобовому стеклу, провода для зарядки и инструкция. Взяв навигатор в руки, сразу понимаешь, что вещь. Он довольно увесистый — 231 грамм — да и как может быть иначе, если корпус устройства сделан не из дешевого пластика, а из металла. На что еще сразу обращаешь внимание — на систему крепления. Традиционно липучка вешается на лобовое стекло, далее через поворотный кронштейн через зажимчики устанавливается сам навигатор. Такая конструкция недорого обходится в производстве, но вот с точки зрения «юзабилити» — есть претензии (не слишком удобно снимать и ставить «поводыря», а со временем пластмассовый «крокодил» и вовсе ломается). В навигаторе Garmin DriveLuxe 51 система крепления реализована принципиально иным образом: все та же «присоска», все тот же поворотный кронштейн, но вот сам навигатор держится не на зажиме, а на магните! Поднес устройство к кронштейну, разжал пальцы рук и вуаля — навигатор надежно висит на «лобовухе». При этом вам не нужно к устройству подключать зарядный провод, поскольку он уже вставлен в поворотный кронштейн, а через специальные подпружиненные контакты ток подается на навигатор. Благодаря такой конструкции, и пользоваться устройством в разы удобнее, и зарядный провод прослужит дольше, а кронштейну вообще сносу не будет.