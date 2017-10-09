Какими «фишками» удивит пользователей навигатор премиум-класса?

Узнать, на что способен, современный продвинутый навигатор мы решили на примере одного из топовых навигаторов в линейке законодателя моды в этом направлении, компании Garmin.
Дмитрий Зленко

Внешне навигатор выглядит очень достойно. Да и надпись на коробке «GPS-навигатор премиум-класса» уверяет, что перед нами отнюдь не заурядное устройство. Ну в самом деле, не кофе же по утрам варит этот гаджет?! Давайте разбираться, что такого элитного есть в Garmin DriveLuxe 51 Russia LMT.

Встречаем, как водится, по одежке. Стильная и очень красочная картонная коробочка, внутри которой само устройство, крепление к лобовому стеклу, провода для зарядки и инструкция. Взяв навигатор в руки, сразу понимаешь, что вещь. Он довольно увесистый — 231 грамм — да и как может быть иначе, если корпус устройства сделан не из дешевого пластика, а из металла. На что еще сразу обращаешь внимание — на систему крепления. Традиционно липучка вешается на лобовое стекло, далее через поворотный кронштейн через зажимчики устанавливается сам навигатор. Такая конструкция недорого обходится в производстве, но вот с точки зрения «юзабилити» — есть претензии (не слишком удобно снимать и ставить «поводыря», а со временем пластмассовый «крокодил» и вовсе ломается). В навигаторе Garmin DriveLuxe 51 система крепления реализована принципиально иным образом: все та же «присоска», все тот же поворотный кронштейн, но вот сам навигатор держится не на зажиме, а на магните! Поднес устройство к кронштейну, разжал пальцы рук и вуаля — навигатор надежно висит на «лобовухе». При этом вам не нужно к устройству подключать зарядный провод, поскольку он уже вставлен в поворотный кронштейн, а через специальные подпружиненные контакты ток подается на навигатор. Благодаря такой конструкции, и пользоваться устройством в разы удобнее, и зарядный провод прослужит дольше, а кронштейну вообще сносу не будет.

Теперь перейдем к содержательной части прибора. Главная фишка Garmin DriveLuxe 51, на мой вкус, это голосовое управление. Конечно, беседу за жизнь с навигатором не затеять, но вот рассказать ему куда нужно проложить маршрут — запросто. Достаточно произнести вслух фразу «Голосовое управление», как устройство тут же откликается. Кроме того, голосовыми командами от устройства можно добиться увеличения или уменьшения яркости экрана, настроить громкость, найти ближайшие парковки, стоянки, гостиницы… Несомненно, удобная функция, благодаря которой водителя ничто не отвлекает от дороги, а ведь в конечном счете, это не просто удобство, но и безопасность.

Ах, да, забыли уточнить, что герой нашего рассказа имеет мультисенсорный стеклянный дисплей, размерностью 5,1 дюйма. Экран не слишком большой, чтобы перекрывать водителю обзор, но и не слишком маленький, чтобы при помощи увеличительного стекла вглядываться в него. Словом — золотая середина. При этом дисплей имеет очень хорошую разрешающую способность (для любителей точных цифр сообщаем: по длине 800 точек, по высоте — 480). Дисплей, кстати говоря, понимает команды от пальцев рук не только на уровне «тыканья» по пунктам меню, но и команду «сведение/разведение пальцев» для изменения масштаба карты. И еще: премиум-навигатор Garmin DriveLuxe 51 может показывать карту как в горизонтальной развертке экрана, так и в вертикальной (так называемая двойная ориентация экрана, как на смартфонах).

Само собой разумеется, элитный навигатор от Garmin сообщит вам о камерах ГИБДД, причем не только стационарных, но и о передвижных. Нет, радар-детектором этот гаджет не оснащен, просто в его карту заложена информация о местах наиболее частых полицейских засад. Что касательно «пробок», то здесь Garmin впереди планеты всей. Дело в том, что информацию о дорожной обстановке навигатор может получать не только по интернет каналу, но и автономно — через радио-данные ТМС.

Если «подружить» ваш смартфон с Garmin DriveLuxe 51 по протоколу Bluetooth, а заодно скачать на телефон специальное гарминовское приложение, то вы получите еще больший функционал. Например, на экран навигатора в этом случае, будут выводиться все сообщения и оповещения с вашего мобильного телефона. Ко всему прочему, Garmin DriveLuxe 51 может работать в режиме hands-free.

Если в автомобиле нет камеры заднего вида, то купив автомобильную видеокамеру от Garmin, вы сможете подключить ее к этому навигатору, и, при включении заднего хода, на экране Garmin DriveLuxe 51 вы увидите все то, что не всегда получается разглядеть в зеркала заднего вида.

Пожалуй, в рамках одного обзора невозможно рассказать обо всех «изюминках» навигатора Garmin DriveLuxe 51. Но, вместе с тем, стоит отметить, что меню у аппарата интуитивно понятное, и проблем с настройками и функционалом ни у кого возникнуть не должно. Дорого ли стоит это устройство? Относительно чего сравнивать. В конце концов, хорошие и надежные вещи не могут стоить дешево. А если сравнивать с навороченными смартфонами известных производителей, то и вовсе данный навигатор не кажется дорогим. Garmin Drive Luxe 51 ориентирован на тех, кто ценит качество, безопасность и комфорт. Кто привык окружать себя по-настоящему надежными функциональными вещами, способными радовать своей безукоризненностью и стабильностью не один год.

Подводя итоги, еще раз перечислим основные «плюсы» и «минусы» навигатора Garmin DriveLuxe 51:

«+» — магнитное крепление к присоске,

— голосовое управление,

— прием информации о пробках по каналу ТМС,

— мультисенсорный дисплей.

«-» — высокая цена (для широкой аудитории автовладельцев).

9 октября 2017
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