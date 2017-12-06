Как перестать получать «письма счастья» и не бояться разводов ГИБДД

Фото avtovzglyad.ru
Последнее время на прилавках магазинов все чаще появляются радар-детекторы и «гибриды», поддерживающие сигнатурные режимы. Да только далеко не все из новоиспеченных девайсов соответствуют характеристикам, заявленным производителями. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, каким из них можно верить.
Мирон Горин

Ни для кого не секрет, что многие разработчики подобных гаджетов довольно часто завышают их показатели, пытаясь завлечь покупателя умными формулировками, веселым дизайном и вроде бы навороченным функционалом. Реклама и красивая упаковка свое дело делают, да только потом нередко потребители высказывают недовольство о том или ином продукте на форумах и в «ютюбе». Впрочем, нерадивых продавцов негативные отзывы особо и не пугают, ибо их дебют на рынке — явление одноразовое. Иными словами, заказали бизнесмены низкосортный товар из Китая и тут же распродали его, а потом снова заказали, только под другим названием и логотипом.

Впрочем, есть у нас и такие торговые марки, которые дорожат репутацией, честно заработанной за годы присутствия на российском рынке. Сказанное в полной мере относится к популярному бренду Sho-Me. Один тот факт, что производство многих электронных устройств, выпускаемых фирмой, налажено в Южной Корее — уже, согласитесь, говорит о многом. Да и нареканий к продукции этой марки у пользователей практически нет. Скажем больше: сегодня радар-детекторы Sho-Me признаны одними из самых лучших и эффективных портативных помощников в «противостоянии» с полицейскими спидганами.

Фото avtovzglyad.ru

Разумеется, в соответствии с современными трендами и запросами пользователей специалисты Sho-Me постоянно работают над улучшением своей продукции, и очередным свидетельством тому — появление нового компактного «гибрида» Combo Smart Signature. Речь идет об эволюционировавшей модели Smart, прекрасно зарекомендовавшей себя с потребительской точки зрения еще в прошлом году. Давайте посмотрим, что же интересного появилось у гибридного малыша помимо функционала, нашедшего свое отражение в приставке Signature.

Кстати, именно сигнатурный режим, появившийся в «комбайне», является ключевой особенностью новинки. Прибор научился анализировать сигналы, поступающие на приемную антенну посредством распознавания уникальных характеристик каждого из излучателей, что помогает ему отсеивать ложные помехи и определять исключительно «опасные» для водителя сигналы.

Фото avtovzglyad.ru

Проще говоря, аппарат обладает сверхчувствительными способностями, позволяющими отсекать воздействие сторонних «раздражителей», например, сигналов автоматических дверей магазинов и заправочных станций, радаров систем активной безопасности автомобилей, а также параболических антенн и ретрансляторов. В этом эксперты портала «АвтоВзгляд» убедились лично, прокатившись в компании с Sho-Me Combo Smart Signature по некоторым известным нам локальным точкам столицы, в которых многие другие «гибриды» и радар-детекторы трезвонили не умолкая. Корейский же гибрид стойко выдержал испытания, ни разу не сработав почем зря.

Помимо прочего стоит сказать спасибо за высокочувствительную патч-антенну и помехозащищенный супергетеродинный канал приема с двойным преобразованием частоты.

Фото avtovzglyad.ru

Если эти технические термины вам ни о чем не говорят, просто будьте уверены — этот радар-детектор, обладающий сигнатурным режимом, гарантированно не подведет. Разумеется, отменное качество работы новинки обеспечивается и за счет других встроенных радиомодулей, среди которых ведущее место занимает навигационный тандем — GPS-модуль и ГЛОНАСС-приемник. С таким оснащением гаджет получил дополнительную гарантию защиты от «писем счастья» и развода сотрудников ГИБДД.

А чем может козырнуть видеорегистратор? Прежде всего, новейшим процессором Ambarella A12, позволяющим Sho-Me Combo Smart Signature вести бесперебойную и высококачественную съемку. В качестве матрицы задействована уже знакомая нам OmniVision OV4689, доказавшая свою производительность и эффективность. Видео записывается в формате Full HD с разрешением 1920х1080 точек со скоростью 30 кадров в секунду. Картинка транслируется на 2,3-дюймовый жидкокристаллический монитор, угол обзора камеры составляет 135 градусов. Подробнее о функционале регистратора можно узнать из краткого видеообзора, подготовленного специалистами компании.

Фото avtovzglyad.ru

В объектив попадает не менее четырех полос проезжей части, включая обочину с обеих сторон. По сути, больше и не нужно. Что касается передачи изображения, то лица людей и регистрационные знаки машин рассматриваются на расстоянии до 12 метров. Ночью дистанция сокращается метров до восьми-десяти, причем свет от встречных автомобилей картинку не перекрывает. Примерно с такого же расстояния читаются номера и во время проливного дождя или снегопада.

Фото avtovzglyad.ru

Очень удобно, что дисплей можно использовать, как в комплексном режиме видеорегистратора и радар-детектора, так и раздельно, активируя функцию «антирадара». Кроме того, экран программируется на автоматическое отключение через определенный промежуток времени. А удобное крепление в форме круглой опоры позволяет за секунду повернуть устройство в любом направлении и практически под любым углом.

В общем, по совокупности факторов можно смело утверждать, что в сегменте компактных «гибридов», имеющих поддержку сигнатурных технологий, Combo Smart Signature сегодня является одним из лучших на нашем рынке.

превышение скорости, видеофиксация, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, антирадар, авария, ДТП, гибриды, ГИБДД
6 декабря 2017
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