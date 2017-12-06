Как перестать получать «письма счастья» и не бояться разводов ГИБДД

Ни для кого не секрет, что многие разработчики подобных гаджетов довольно часто завышают их показатели, пытаясь завлечь покупателя умными формулировками, веселым дизайном и вроде бы навороченным функционалом. Реклама и красивая упаковка свое дело делают, да только потом нередко потребители высказывают недовольство о том или ином продукте на форумах и в «ютюбе». Впрочем, нерадивых продавцов негативные отзывы особо и не пугают, ибо их дебют на рынке — явление одноразовое. Иными словами, заказали бизнесмены низкосортный товар из Китая и тут же распродали его, а потом снова заказали, только под другим названием и логотипом.

Впрочем, есть у нас и такие торговые марки, которые дорожат репутацией, честно заработанной за годы присутствия на российском рынке. Сказанное в полной мере относится к популярному бренду Sho-Me. Один тот факт, что производство многих электронных устройств, выпускаемых фирмой, налажено в Южной Корее — уже, согласитесь, говорит о многом. Да и нареканий к продукции этой марки у пользователей практически нет. Скажем больше: сегодня радар-детекторы Sho-Me признаны одними из самых лучших и эффективных портативных помощников в «противостоянии» с полицейскими спидганами.