7 преимуществ системы слежения за автотранспортными средствами GPSWOX

1. Системы слежения за автотранспортными средствами могут помочь снизить эксплуатационные расходы, за счет сосредоточения отдельного внимания на людях, которые превышают скорость и расходуют топливо. Сосредоточив внимание на этих водителях, можно не только сократить расходы на топливо и техническое обслуживание, но и уменьшить страховые взносы.

2. Используя автоматическое распознавание пробега системы GPSWOX, можно сократить время, затрачиваемое на техническое обслуживание автомобиля. Кроме того, услуга, которая гарантирует, что ваши транспортные средства регулярно обслуживаются, вместе означает и то, что полученные средства от перепродажи автопарка также будут выше. Это также может помочь избежать штрафов за такие проблемы, как лысые шины и налоги, поскольку напоминания являются ясными и точными.

3. Некоторые страховые компании смогут предложить около тридцатипроцентную скидки для предприятий, которые внедряют систему отслеживания транспортных средств по GPS. Это связано не только с тем, что устройство поощряет безопасное вождение, но также помогает вернуть транспортное средство, если происходит кража.

4. Производительность работников может быть увеличена благодаря тому, что можно следить за обеденными часами, а также узнавать о несанкционированных остановках и перерывах, и оценивать сверхурочные запросы работников. Имея подробную информацию о местонахождении транспортных средств в любое время, гораздо легче следить за деятельностью сотрудников.

5. GPS-устройства помогают предприятиям стать более удобными для клиента. Например, компания такси, использующая систему слежения за автотранспортными средствами, может сообщить клиенту, где находится ближайшая машина, и дать реальную оценку того, как долго она будет ехать.

6. Владельцы бизнеса могут выявить своих наиболее продуктивных сотрудников и использовать эту информацию для дальнейшего обучения или даже системы бонусов, чтобы повысить трудовую этику сотрудников.

7. Системы слежения за автотранспортными средствами GPSWOX значительно сократят ваши телефонные счета, так как больше не нужно будет постоянно звонить сотрудникам, чтобы узнать их местоположение. Для получения дополнительной информации и цен, посетите https://www.gpswox.com

16+

На правах рекламы