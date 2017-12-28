Может ли портативное пусковое устройство заменить мощный аккумулятор

Фото avtovzglyad.ru
С наступлением хороших холодов многие автомобилисты сталкиваются с проблемой разрядившегося аккумулятора. И хорошо, если эта неприятность случилась в городе, где обязательно собратья по рулю или дадут «прикурить» или возьмут на «галстук». Но вот как быть, если батарея испустила дух далеко за городом, где рассчитывать можно только на себя?
Дмитрий Зленко

Да, случается и такое: приехал на рыбалку или на отдых в далекую деревеньку, забыл выключить фары на авто, а как приходит время отбывать, получаешь сюрприз в виде едва живого аккумулятора. В редких случаях — и то, при условии, что у вас хорошего качества новая АКБ — помогает получасовой отдых батареи без нагрузки. Бывалые автомобилисты советуют снять минус аккумулятора на 30 минут, затем подсоединить вновь и попробовать крутануть стартер. Ведь чем черт не шутит?

Если же автомобиль стоит на пригорке, то можно попытаться запустить мотор с «толкача». Включаем зажигание, выжимаем сцепление, включаем вторую передачу и когда машина, скатываясь с горы, наберет скорость, резко бросаем сцепление и молимся, чтобы ведущие колеса не пошли на заснеженном покрытии юзом, а передали крутящий момент на движок. Впрочем, у этого метода есть еще одна «ахиллесова пята» — он работает лишь на авто с механической КП.

Увы, но данные лайфхаки скорее из области фантастики или какого-то нечеловеческого везения, нежели из реальности. Потому продвинутые автомобилисты предпочитают дедовским способам «уехать на сдохшем АКБ», более современные. Речь, как понимаете, идет о так называемых литиевых бустерах, которые заряжаются от прикуривателя автомобиля, но при наступлении часа Х готовы все накопленное вернуть назад. На популярных китайских торговых площадках и на прилавках магазинов запчастей подобных устройств пруд пруди. Правда, как доходит до дела далеко не все эти гаджеты, несмотря на обещания на упаковке, оказываются для автомобилиста палочкой-выручалочкой.

Одни имеют быстрый саморазряд, у других короткие провода, что не хватает, чтобы дотянуться «крокодилами» от клеммы до клеммы. Третьи вообще пригодны лишь для зарядки мобильных телефонов, но уж никак ни для помощи в пуске машины с разряженным АКБ. Но главная объединяющая черта всех этих штуковин — это их работоспособность как донора для АКБ только при условии частичной разряженности автомобильной «батарейки». Если же у вас при повороте ключа в замке лишь горят лампочки в полнакала, то пусковой бустер, увы, вам не помощник.

Фото avtovzglyad.ru

И вот когда нам предложили протестировать очередное подобное устройство, мы, положа руку на сердце, весьма скептически отнеслись к этой затеи, мол, ну что нового мы сможем рассказать об очередном «пускаче». Однако, когда увидели коробку от Noco Genius Boost HD GB70, пришло понимание, что перед нами отнюдь незаурядная вещица. Во-первых, коробка раза в два больше и раза в три тяжелее чем те, в которых «живут» такие гаджеты. Достаем само устройство: оно размером с кирпич, в него впаяны очень мощные, по-настоящему силовые провода, большие «крокодилы» с мощными пружинами. Прям все по-взрослому.

На упаковке Noco Genius красуются несколько впечатляющих цифр: «пусковой ток 2000 Ампер», «пригоден для запуска бензиновых ДВС с объемом до 8 литров и дизелей до 6 литров». Верится в обещания, разумеется, с трудом, ведь, к примеру, автомобильный АКБ емкостью 75 А/ч имеет пусковой ток 800 Ампер, а здесь какая-то коробочка раз в пять меньше аккумулятора дает нагрузку почти втрое больше. А потому, мы отправились в один из техцентров, чтобы проверить с помощью приборов характеристики Boost GB70, а заодно завести вилочный погрузчик, простоявший на улице несколько месяцев.

Итак, у нас нашелся «убитый» аккумулятор, который выдает чуть больше 11 Вольт. Но стоит к нему подсоединить нагрузочную вилку, как напряжение падает почти до 5 Вольт. То есть по всем признака АКБ отошла в мир иной. Теперь на эту батарею вешаем Noco Genius, включаем в режим зарядки и повторяем замеры. Без нагрузки мы видим чуть больше 12 Вольт, а при нагрузке напряжение не падает ниже 10,5 Вольт. Что ж, вполне достойный результат, но вот интересно, сможет ли Boost GB70 на время запуска мотора полностью заменить штатную батарею авто?

Фото avtovzglyad.ru

Чтобы это выяснить, цепляем это продвинутое устройство вместо АКБ на вилочный погрузчик, который, как мы уже говорили, простоял под открытым небом около трех месяцев. На погрузчике бензиновый 4-х цилиндровый двигатель объемом 2,3 л, которому для запуска требуется ток 800 А. Специальной кнопкой переводим бустер из режима импульсной зарядки в режим аккумуляторной батареи и начинаем вращать стартер. Признаюсь, были удивлены: мотор, пусть и не с первого раза, а с четвертого, но завелся как миленький! И это было еще одним для нас откровением, потому как даже очень дорогих бустеров хватает максимум на два пуска мотора. К слову сказать, из описания к Noco GB70 мы узнали, что полностью заряженное устройство способно обеспечить до 40 запусков. При этом время полной зарядки составляет около 3 часов.

По результатам теста могу сказать, что этот «пускач» нас приятно удивил: без преувеличения очень качественная и надежная вещица, которая на самом деле может выручить в случае «болезни» штатной АКБ. Обязательно посмотрите видео с тестом Noco Genius Boost HD GB70 и вы сами увидите на что способен этот «кирпич».

Кроме чисто донорской помощи аккумулятору вашей машины, Noco Genius может выступить в качестве альтернативного источника питания для автомобильного компрессора, причем даже очень мощного; благодаря штекерам, имеющимся в комплекте, не составит труда зарядить мобильный телефон или планшет, ну а если вам нужен будет фонарь, то и здесь герой нашего рассказа придет на выручку.

По результатам теста могу сказать, что этот «пускач» нас приятно удивил: без преувеличения очень качественная и надежная вещица, которая на самом деле может выручить в случае «болезни» штатной АКБ. Обязательно посмотрите видео с тестом Noco Genius Boost HD GB70 и вы сами увидите на что способен этот «кирпич».

Кроме чисто донорской помощи аккумулятору вашей машины, Noco Genius может выступить в качестве альтернативного источника питания для автомобильного компрессора, причем даже очень мощного; благодаря штекерам, имеющимся в комплекте, не составит труда зарядить мобильный телефон или планшет, ну а если вам нужен будет фонарь, то и здесь герой нашего рассказа придет на выручку.

двигатель, автосервис, технология, ремонт
28 декабря 2017
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