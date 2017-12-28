Может ли портативное пусковое устройство заменить мощный аккумулятор

Да, случается и такое: приехал на рыбалку или на отдых в далекую деревеньку, забыл выключить фары на авто, а как приходит время отбывать, получаешь сюрприз в виде едва живого аккумулятора. В редких случаях — и то, при условии, что у вас хорошего качества новая АКБ — помогает получасовой отдых батареи без нагрузки. Бывалые автомобилисты советуют снять минус аккумулятора на 30 минут, затем подсоединить вновь и попробовать крутануть стартер. Ведь чем черт не шутит?

Если же автомобиль стоит на пригорке, то можно попытаться запустить мотор с «толкача». Включаем зажигание, выжимаем сцепление, включаем вторую передачу и когда машина, скатываясь с горы, наберет скорость, резко бросаем сцепление и молимся, чтобы ведущие колеса не пошли на заснеженном покрытии юзом, а передали крутящий момент на движок. Впрочем, у этого метода есть еще одна «ахиллесова пята» — он работает лишь на авто с механической КП.

Увы, но данные лайфхаки скорее из области фантастики или какого-то нечеловеческого везения, нежели из реальности. Потому продвинутые автомобилисты предпочитают дедовским способам «уехать на сдохшем АКБ», более современные. Речь, как понимаете, идет о так называемых литиевых бустерах, которые заряжаются от прикуривателя автомобиля, но при наступлении часа Х готовы все накопленное вернуть назад. На популярных китайских торговых площадках и на прилавках магазинов запчастей подобных устройств пруд пруди. Правда, как доходит до дела далеко не все эти гаджеты, несмотря на обещания на упаковке, оказываются для автомобилиста палочкой-выручалочкой.

Одни имеют быстрый саморазряд, у других короткие провода, что не хватает, чтобы дотянуться «крокодилами» от клеммы до клеммы. Третьи вообще пригодны лишь для зарядки мобильных телефонов, но уж никак ни для помощи в пуске машины с разряженным АКБ. Но главная объединяющая черта всех этих штуковин — это их работоспособность как донора для АКБ только при условии частичной разряженности автомобильной «батарейки». Если же у вас при повороте ключа в замке лишь горят лампочки в полнакала, то пусковой бустер, увы, вам не помощник.