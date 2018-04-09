Почему опасно для жизни пользоваться устройствами «антисон»

Американские ученые утверждают, что невыспавшийся водитель страшнее даже пьяного, потому что вероятность попасть в ДТП у него повышается на 90%. Мировой автопром уже давно предлагает решение этой проблемы с помощью штатного электронного ассистента, который распознает сонное состояние шофера и подает об этом сигнал. Но такая функция есть далеко не во всех машинах, поэтому рынок автомобильных аксессуаров отреагировал предложениями мобильных средств борьбы с усталостью, которые действуют следующим образом.

Реакция на наклон головы

Приспособление, по виду напоминающее крючок, крепится за ухом водителя. При резком наклоне головы вперед или назад на 15—20 градусов электромеханический датчик издает пронзительный звуковой сигнал. Устройство обойдется совсем недорого — минимум в 150 рублей, но даже таких денег оно не стоит. Во-первых, потому, что аппарат функционирует на простых батарейках, которые имеют свойство разряжаться в самый неподходящий момент.