Почему опасно для жизни пользоваться устройствами «антисон»

Один из самых опасных врагов водителя — сон, который подкрадывается тихо, незаметно и сражает наповал. Побороть его можно только одним способом — остановить машину и безоговорочно перед ним капитулировать. В то же время автолюбителям предлагается ряд альтернативных средств, которые призваны предупреждать коварную дремоту. Насколько они эффективны на самом деле, разбирался «АвтоВзгляд».
Американские ученые утверждают, что невыспавшийся водитель страшнее даже пьяного, потому что вероятность попасть в ДТП у него повышается на 90%. Мировой автопром уже давно предлагает решение этой проблемы с помощью штатного электронного ассистента, который распознает сонное состояние шофера и подает об этом сигнал. Но такая функция есть далеко не во всех машинах, поэтому рынок автомобильных аксессуаров отреагировал предложениями мобильных средств борьбы с усталостью, которые действуют следующим образом.
Реакция на наклон головы
Приспособление, по виду напоминающее крючок, крепится за ухом водителя. При резком наклоне головы вперед или назад на 15—20 градусов электромеханический датчик издает пронзительный звуковой сигнал. Устройство обойдется совсем недорого — минимум в 150 рублей, но даже таких денег оно не стоит. Во-первых, потому, что аппарат функционирует на простых батарейках, которые имеют свойство разряжаться в самый неподходящий момент.
Во-вторых, сигнал раздается, когда водитель уже фактически отключился. А в условиях дорожного движения хватает даже секунды для фатального столкновения, приводящего к самым непоправимым последствиям. К тому же, судя по отзывам, часто случается, что сигнал устройства предательски не срабатывает.
Реакция на движение зрачков
Еще одна, так называемая, «активная система контроля сна и усталости за рулем» внешне похожа на видеорегистратор и крепится в верхней части лобового стекла напротив водительского сиденья. Объектив должен быть направлен на лицо водителя и находиться на удалении 50—60 сантиметров, угол обзора — 60 градусов. Перед работой устройство калибруется, и в процессе вождения на основе заложенного алгоритма гаджет определяет степень усталости водителя по диапазону движения зрачков, частоте моргания и наклонам головы. Прибор анализирует ситуацию в режиме реального времени, и при распознавании опасной ситуации подает звуковой сигнал. Зарядка осуществляется через USB-разъем. Средняя стоимость аппарата составляет 6500 — 7000 рублей. Понятное дело, за такие деньги хотелось бы гарантий эффективной работы, но, поскольку на нашем рынке гаджет появился не так давно, объективных отзывов о нем практически нет.
Небольшой прибор под названием StopSleep, который одевается на пальцы водителя по словам производителя предупреждает сон. В инструкции к этому устройству указано, что в отличие от других детекторов оно не констатирует факт засыпания, а за две-три минуты до сна оповещает водителя с помощью вибрационного, звукового и светового сигналов. Аппарат работает по той же технологии, что и детектор лжи «Полиграф», диагностируя физиологическое состояние человека на основании измерений кожно-гальванических реакций. StopSleep непрерывно контролирует водителя с помощью восьми измерительных контактов, соприкасающихся с кожей пальцев. Зарядка осуществляется через разъем микро-USB. Основным недостатком прибора можно считать его высокую цену — 9500 рублей.
Эксперты «АвтоВзгляда» категорически не рекомендуют приобретать подобные гаджеты, поскольку самые первые признаки утомления и усталости способен определить каждый здоровый человек. А доводить себя до неконтролируемого состояния и доверять при этом свою жизнь электронике крайне опасно. При первых же признаках сонливости следует немедленно остановить машину и поспать. Даже полчаса сна обеспечит человеку необходимый заряд бодрости и энергии, хоть и на ограниченное время. Увы, это единственный выход из проблемы, а остальное — от лукавого.