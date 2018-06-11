Тест видеорегистратора Playme Arton: сам себе режиссер

Честно сказать, у Playme Arton обнаружилось столько достоинств, что даже сложно выбрать, с описания какого из них начать. Но раз уж перед нами видеорегистратор, то логично будет сразу остановится на его умении снимать кино. А оно бесподобно в любое время суток.

ГЛАЗ-АЛМАЗ

Съемка в разрешении Super HD не оставляет ни малейшего шанса спрятаться от камеры устройства ни одному участнику дорожного движения, пеший он или «конный». Номерные знаки автомобилей и лица прохожих прекрасно различимы на отснятом материале. Впрочем, как и остальные нюансы пейзажа в виде дорожных знаков-указателей, разметки, обочин и остальной дорожной инфраструктуры.

При этом камнем преткновения практически любой подобной техники всегда оставалась ночная съемка. Даже если она реально неплоха, мы, сравнивая ее с теми картинками, что видим воочию, как правило остаемся не удовлетворены. Да, компактному прибору далеко до возможностей человеческого глаза. Однако в случае с «Артоном» приходится признать, что его «ночное видение», особенно после активации режима ночной съемки, гарантирует очень четкую, без размытостей, картинку, придраться к которой не сможет и судебный эксперт, если снятые файлы будут приобщены к делу о ДТП.