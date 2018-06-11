Тест видеорегистратора Playme Arton: сам себе режиссер

Может ли сегодня удивить автомобильное комбо-устройство, совмещающее в себе регистратор, радар-детектор и GPS-информатор, если даже некоторые недорогие китайские изделия способны похвастать таким набором? Оказывается, еще как может! Но при условии, что это Playme Arton. Пожалуй, сегодня эта новинка — лучшая в своем сегменте, в чем убедились корреспонденты портала «АвтоВзгляд», тестировавшие модель больше месяца.
Честно сказать, у Playme Arton обнаружилось столько достоинств, что даже сложно выбрать, с описания какого из них начать. Но раз уж перед нами видеорегистратор, то логично будет сразу остановится на его умении снимать кино. А оно бесподобно в любое время суток.
ГЛАЗ-АЛМАЗ
Съемка в разрешении Super HD не оставляет ни малейшего шанса спрятаться от камеры устройства ни одному участнику дорожного движения, пеший он или «конный». Номерные знаки автомобилей и лица прохожих прекрасно различимы на отснятом материале. Впрочем, как и остальные нюансы пейзажа в виде дорожных знаков-указателей, разметки, обочин и остальной дорожной инфраструктуры.
При этом камнем преткновения практически любой подобной техники всегда оставалась ночная съемка. Даже если она реально неплоха, мы, сравнивая ее с теми картинками, что видим воочию, как правило остаемся не удовлетворены. Да, компактному прибору далеко до возможностей человеческого глаза. Однако в случае с «Артоном» приходится признать, что его «ночное видение», особенно после активации режима ночной съемки, гарантирует очень четкую, без размытостей, картинку, придраться к которой не сможет и судебный эксперт, если снятые файлы будут приобщены к делу о ДТП.
Кстати сказать, тут к снятым фильмам (они, по вашему выбору, могут быть длиною от одной до пяти минут) прилагаются данные и о скорости движения, и о маршруте поездки. Правда, чтобы ознакомиться с ними придется скачать с сайта производителя оригинальный проигрыватель (что, впрочем, совсем несложно сделать).
А ГДЕ АНТЕННА?
Примечательно, что за месяц испытаний Playme ARTON тестировщики не привезли в редакцию ни одного штрафа! Что, впрочем, неудивительно: гаджет вооружен новейшими патч-антенной, не имеющей пока аналогов, и лазерным приемником, поэтому легко детектирует нет только комплексы типа «Стрелка», но практически все виды переносных гаишных помощников, в том числе и маломощных (их полный список приведен в инструкции по эксплуатации).
И тут достаточно сказать, что пресловутую «Стрелку» прибор определяет за 1200 метров, а все другие радары — минимум за 800 метров. Это если мы говорим о трассе. В городе его показатели чуть хуже, но всегда более чем достаточно, чтобы не получать в дальнейшем «писем счастья».
Понятно, что при езде с «Артоном» не страшны и ничего не излучающие комплексы фиксации нарушений типа «Автодории». За их обнаружение отвечает GPS-модуль. Благодаря полноценной базе данных мест расположения полицейских камер и радаров, к тому же регулярно обновляемой, он безукоризненно информирует буквально о всех поджидающих водителя засадах.
Любопытно, что по внешнему виду устройства определить, что он напичкан радарами, антеннами и приемниками просто невозможно. Playme ARTON — один из редких регистраторов, если вообще не единственный на нашем рынке, где все «антирадарное хозяйство» спрятано в корпусе и не выпирает наружу. Визуально определить в нем наличие начинки активного радар-детектора не представляется возможным.
И это большой плюс, поскольку в итоге элегантный и весьма компактный девайс можно без проблем спрятать за салонным зеркалом заднего вида, где он не будет ни отвлекать водителя, ни привлекать внимание со стороны. Но мы бы рекомендовали прикрепить видеорегистратор таким образом, чтобы видеть отображаемые на его дисплее данные. И вот, почему.
ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН
Очевидный плюс прибора — большой и информативный 3-дюймовый экран, куда выводятся очень полезные для водителя сведения. Это и разрешенная на конкретном участке скорость движения, и предупреждение о ее критическом, в смысле штрафов, превышении рулевым (этот параметр пользователь задает самостоятельно), и расстояние до ближайшей полицейской камеры с ее названием.
Пришлась по душе и такая функция регистратора, как предупреждение об опасном сближении с впередиидущим автомобилем: когда дорожная ситуация становится опасной, на дисплее появляется соответствующее уведомление.
И хотя все показания прибора дублируются милым женским голосом, громкость которого можно настраивать, лично нам их визуализация понравилась больше.
НАСТРОЙ НА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Arton, как, впрочем, и другие регистраторы от Playme, необычайно просто настраивается под себя даже без изучения инструкции по эксплуатации, которая здесь достаточно простая и при этом подробная. За регулировку видео и радарной частей отвечают семь достаточно крупных, чтобы не промахнуться, кнопок, расположенных под ЖК-дисплеем. Владелец сам решает, какие уведомления и о чем будет получать и в каком из трех режимов вести съемку.
Хотя, как показала практика, тут вполне достаточно заводских настроек и единственное, что требует регулярной коррекции — так это смена режимов Город/Трасса. Впрочем, учитывая тот факт, что «Артон» практически не дает ложных срабатываний и не реагирует на двери АЗС и супермаркетов, проблем, даже если вы, въехав в мегаполис после загородного вояжа, забыли переключиться, не возникнет никаких.
Ну и как изюминка к этому торту стоимостью около 10 000 рублей — дополнительная розетка в зярядном устройстве. Понятно, конечно, что современные авто по полной напичканы и USB-портами, и вторыми «прикуривателями», но, скажем, в дальнем путешествии, когда потребителей в машине прибавляется, эта изюминка лишней не будет.