Не надо бояться камер: тест бюджетного «антирадара» Playme HARD 3

Любопытно при этом, что, являясь третьим поколением популярной модели, он не только не поднялся в цене, но наоборот — подешевел, несмотря ни на какие курсовые колебания. Если первый Hard стоил более 6500 рублей, то Hard 3, повторимся, не дотягивает в цене до шести тысяч. Тут, конечно, имеет значение и торжество южнокорейских высоких технологи, однако нельзя не сбрасывать со счетов и тот факт, что новинка, по сути, не сильно отличается по своим способностям-умениям от второго поколения.

Корпус остался фактически прежним, способность обнаружения электронных помощников ГИБДД (а она, заметим, всегда была отменной во всех устройствах Playme) — на высочайшем уровне. Достаточно сказать, что все эти «Стрелки», «Автоураганы» и прочие «Автодории» Playme Hard 3 детектирует на трассе за 600—800 метров, а в городе с его непростыми рельефами — метров за 400—500 (увернуться от штрафа всегда успеешь). Изюминка новинки — в применении уже упомянутых сигнатурных технологий, сводящих ложные срабатывания к минимуму. Точнее так: на трассе к полному нулю, а в городе к редчайшим лже-предупреждениям.

СИГНАТУРНЫЙ ЭФФЕКТ

И тут, наверное, стоить напомнить, что именно устойчивость к ложным срабатываниям разных устройств, в том числе и «антирадаров», и дают сигнатурные технологии, развивающиеся, заметим, невероятно быстро. Радар-детекторы, вооруженные ими, не просто ловят сигналы определенной частоты и силы, но и сравнивают их с базой образцов-сигнатур реально применяемых моделей радаров. То есть молчат, зафиксировав излучения от приборов соседней машины, датчиков открывания дверей торговых точек и других источников, не имеющих отношения к полицейским «спидганам».

В этой связи удивляет только тот факт, что еще совсем недавно сигнатурными были лишь премиальные радар-детекторы, а тут такой прорыв — в число избранных попал и объективно недорогой Playme Hard 3.