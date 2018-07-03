Не надо бояться камер: тест бюджетного «антирадара» Playme HARD 3

Растущие на российских дорогах как грибы после дождя самые разнообразные комплексы фото- видеофиксации нарушений ПДД заставляют и самого законопослушного водителя (всего не предусмотришь на трассе), и автовладельца состоятельного (готового раскошелиться на штрафы ради быстрого перемещения по делам) принимать превентивные меры, ограничивающие собственную водительскую удаль. И самым бюджетным в этом смысле вариантом становятся радар-детекторы. Но вот какие, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Дешевые «антирадары» мы даже рассматривать не будем, поскольку и дальность обнаружения полицейских засад у них мала; и ничего не излучающие камеры типа пресловутой «Автодории» они не «ловят»; да и ложных срабатываний на двери АЗС и соседние машины по потоку у них столько, что езда превращается в пытку. Не возьмем мы в этом тесте в расчет и продвинутые сигнатурные девайсы в виду их дороговизны для подавляющего числа российских «рулевых». А вот на среднем ценовом сегменте остановимся — 5000—6000 рублей за прибор, способный, не разрушая нервных клеток хозяина, сэкономить приличные суммы, заплатит, согласитесь, и самый небогатый автолюбитель.

При чем здесь нервы, спросите вы? Все очень просто: большинство находящихся сейчас в пользовании «антирадаров» откровенно достают владельцев реакцией на посторонние «радиоволны». То есть пищат, свистят, вопят без всяких на то оснований. Но адекватной замены таких устройств на новые на отечественном рынке до недавнего времени просто не имелось. Но вот теперь знакомьтесь: новейший радар-детектор Playme Hard 3, готовый за максимум 5590 дешевеющих «деревянных» (на рынке есть и более интересные предложения) избавить вас от многих дорожных проблем.

Любопытно при этом, что, являясь третьим поколением популярной модели, он не только не поднялся в цене, но наоборот — подешевел, несмотря ни на какие курсовые колебания. Если первый Hard стоил более 6500 рублей, то Hard 3, повторимся, не дотягивает в цене до шести тысяч. Тут, конечно, имеет значение и торжество южнокорейских высоких технологи, однако нельзя не сбрасывать со счетов и тот факт, что новинка, по сути, не сильно отличается по своим способностям-умениям от второго поколения.

Корпус остался фактически прежним, способность обнаружения электронных помощников ГИБДД (а она, заметим, всегда была отменной во всех устройствах Playme) — на высочайшем уровне. Достаточно сказать, что все эти «Стрелки», «Автоураганы» и прочие «Автодории» Playme Hard 3 детектирует на трассе за 600—800 метров, а в городе с его непростыми рельефами — метров за 400—500 (увернуться от штрафа всегда успеешь). Изюминка новинки — в применении уже упомянутых сигнатурных технологий, сводящих ложные срабатывания к минимуму. Точнее так: на трассе к полному нулю, а в городе к редчайшим лже-предупреждениям.

СИГНАТУРНЫЙ ЭФФЕКТ

И тут, наверное, стоить напомнить, что именно устойчивость к ложным срабатываниям разных устройств, в том числе и «антирадаров», и дают сигнатурные технологии, развивающиеся, заметим, невероятно быстро. Радар-детекторы, вооруженные ими, не просто ловят сигналы определенной частоты и силы, но и сравнивают их с базой образцов-сигнатур реально применяемых моделей радаров. То есть молчат, зафиксировав излучения от приборов соседней машины, датчиков открывания дверей торговых точек и других источников, не имеющих отношения к полицейским «спидганам».

В этой связи удивляет только тот факт, что еще совсем недавно сигнатурными были лишь премиальные радар-детекторы, а тут такой прорыв — в число избранных попал и объективно недорогой Playme Hard 3.

Поездив с ним по столичным и подмосковным дорогам, мы можем расписаться в том, что производитель ни сколько не кривит душой утверждая, что «отличительной особенностью модели стала функция полного устранения ложных срабатываний anti-CAS, которую аппарат унаследовал у сигнатурных радаров. Запоминая сигнатуры всех известных шумов, устройство способно полностью их игнорировать».

GPS В ПОМОЩЬ

Между тем, на этом прелести новинки рынка не заканчиваются. Она ко всему прочему имеет и встроенный модуль GPS. Опять же для тех, кто не знает или забыл, скажу, что он, «привязываясь» к местности через спутники, обнаруживает «неизлучательные» камеры типа «Автодории», если они нанесены на карту (а с этим у компании Playme проблем никогда не было). Кроме того, GPS очень точно, в отличие от спидометра, определяет скорость машины. И «антирадар», оснащенный им и руководствуясь пользовательскими установками, предупреждает водителя о превышении введенных на конкретной дороге скоростных лимитов.

И если говорить о Hard 3, то текущая скорость всегда видна на его небольшом, но отличной читаемом дисплее. Этот показатель исчезает, когда автомобиль приближается к «засаде»: тогда «Хард 3» оповещает о типе камеры и оставшихся до нее метрах. А в том, что прибор видит буквально все полицейские кордоны, корреспонденты портала «АвтоВзгляд» убедились, проехав по Дмитровскому шоссе от его начала, до порота на малую бетонку А104 близь подмосковной Икши и по Варшавке до Серпухова.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Для чистоты эксперимента были включены дублеры: «Яндекс. Навигатор» на смартфоне и проверенный чуть ранее комбайн Plame Arton (о его работе вы можете подробно прочитать здесь). Так вот показания всех путеводителей совпали, за исключением пяти проколов «Яндекса». Последний не поймал несколько передвижных комплексов фиксации нарушений и один вновь установленный стационарный (его, если честно, не обнаружил и «Артон», базу данных которого, правда, мы не обновляли довольно давно). А вот Hard 3 сработал на все сто…

И остается добавить, что к этому компактному и стильному прибору (а точнее — к его разработчикам) есть только одна претензия. При всей простоте настроек (только четыре кнопки на верхней панели, длительным или коротким нажатием на которые и осуществляется весь процесс управления), довольно непросто было добиться устраивающего звука голосового подсказчика (то слишком долго жмешь, то недостаточно коротко). И хотя в итоге с этой проблемой мы справились, на наш взгляд, звук нужно было бы вывести на отдельную клавишу или устаревшее, но до сих пор актуальное «колесико».

…А подводя итоги теста можно сказать, что радар-детектор Playme HARD 3 является на сегодняшний день одним из лучших предложений не рынке. За более чем вменяемые деньги он гарантирует детектирование всех используемых полицией камер фиксации нарушений ПДД, не раздражая владельца обилием ложных срабатываний. И учитывая цену устройства, аналогов ему подобрать довольно сложно.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, новинки рынка, безопасность дорожного движения, антирадар
3 июля 2018
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