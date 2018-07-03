Не надо бояться камер: тест бюджетного «антирадара» Playme HARD 3

Дешевые «антирадары» мы даже рассматривать не будем, поскольку и дальность обнаружения полицейских засад у них мала; и ничего не излучающие камеры типа пресловутой «Автодории» они не «ловят»; да и ложных срабатываний на двери АЗС и соседние машины по потоку у них столько, что езда превращается в пытку. Не возьмем мы в этом тесте в расчет и продвинутые сигнатурные девайсы в виду их дороговизны для подавляющего числа российских «рулевых». А вот на среднем ценовом сегменте остановимся — 5000—6000 рублей за прибор, способный, не разрушая нервных клеток хозяина, сэкономить приличные суммы, заплатит, согласитесь, и самый небогатый автолюбитель.
При чем здесь нервы, спросите вы? Все очень просто: большинство находящихся сейчас в пользовании «антирадаров» откровенно достают владельцев реакцией на посторонние «радиоволны». То есть пищат, свистят, вопят без всяких на то оснований. Но адекватной замены таких устройств на новые на отечественном рынке до недавнего времени просто не имелось. Но вот теперь знакомьтесь: новейший радар-детектор Playme Hard 3, готовый за максимум 5590 дешевеющих «деревянных» (на рынке есть и более интересные предложения) избавить вас от многих дорожных проблем.