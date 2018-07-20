Как выбрать недорогой, но практически идеальный видеорегистратор

При выборе автомобильного видеорегистратора у водителя, как правило, рябит в глазах от перечня функций и опций в технических описаниях к разным моделям. Портал «АвтоВзгляд» выделил главные требования к подобным устройствам из достаточно бюджетного сегмента рынка — стоимостью до 4000 рублей.
Максим Строкер

Главное, что обязан хорошо делать любой автомобильный видеорегистратор — снимать. Поэтому прежде всего следует смотреть на его «разрешение». Оно должно быть не хуже уровня Full HD. Размер кадра при этом — не менее 1920×1080 точек. Его матрица должна гарантировать создание четкого изображения даже в сложных условиях — темноте или сумерках. Поэтому ищем в ее описании словосочетание «lowlight sensor».

Есть еще такая непонятная для большинства автовладельцев, но очень важная для качественной съемки характеристика оптики регистратора, как «апертура». Если в характеристиках девайса обнаружите абракадабру «F2.2», просто знайте, что он вам подходит — через объектив на матрицу попадет достаточно света.

И, кстати, сам объектив в хорошем регистраторе должен иметь приличный угол съемки — не менее 130º. Чтобы на видео попадала вся дорога, без искажений по краям.

Кроме того, следует выбирать устройство, у которого оптика не пластиковая, а стеклянная. Такие линзы не деформируются и не помутнеют со временем, сохраняя четкость фиксируемой картинки.

В правильном видеорегистраторе обязан присутствовать инфракрасный фильтр, который уменьшает рябь, зернистость и прочие «шумы» на видео. Разбираясь с заявленными характеристиками понравившегося прибора, желательно обнаружить в них упоминание о наличии «motion JPEG».

Так называется один из алгоритмов сжатия видео, позволяющий потом делать на его основе четкие стоп-кадры. Это бывает критично, например, при выяснении номера машины-участника дорожного инцидента.

Важно, чтобы в устройстве имелся G-сенсор — распространенное торговое название акселерометра — прибора, реагирующего на изменения ускорения. Регистратору он необходим для определения момента аварии — чтобы пометить соответствующий ей отрезок на записи как нестираемый.

У хорошего регистратора должен быть хотя бы 2-дюймовый LCD-экран. Это, пожалуй, минимальный размер монитора, на котором можно более-менее рассмотреть происходящее на снятом видео. После ДТП очень полезно бывает ознакомить сотрудников ГИБДД с записью произошедшего.

Раз речь зашла о сотрудниках ДПС, то нельзя не отметить необходимость наличия у видеорегистратора поворотного крепления. Чтобы всегда можно было перенаправить обьектив на полицейского, остановившего вашу машину. Это чаще всего удерживает служивого от возможных неуставных поползновений.

Ну и в заключение можно обратить внимание на дизайн устройства. Чем компактнее и незаметнее видеорегистратор, установленный на лобовом стекле, тем меньше соблазн для криминального элемента, который может стащить его из машины.

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20 июля 2018
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