Как выбрать недорогой, но практически идеальный видеорегистратор

Главное, что обязан хорошо делать любой автомобильный видеорегистратор — снимать. Поэтому прежде всего следует смотреть на его «разрешение». Оно должно быть не хуже уровня Full HD. Размер кадра при этом — не менее 1920×1080 точек. Его матрица должна гарантировать создание четкого изображения даже в сложных условиях — темноте или сумерках. Поэтому ищем в ее описании словосочетание «lowlight sensor».

Есть еще такая непонятная для большинства автовладельцев, но очень важная для качественной съемки характеристика оптики регистратора, как «апертура». Если в характеристиках девайса обнаружите абракадабру «F2.2», просто знайте, что он вам подходит — через объектив на матрицу попадет достаточно света.

И, кстати, сам объектив в хорошем регистраторе должен иметь приличный угол съемки — не менее 130º. Чтобы на видео попадала вся дорога, без искажений по краям.

Кроме того, следует выбирать устройство, у которого оптика не пластиковая, а стеклянная. Такие линзы не деформируются и не помутнеют со временем, сохраняя четкость фиксируемой картинки.

В правильном видеорегистраторе обязан присутствовать инфракрасный фильтр, который уменьшает рябь, зернистость и прочие «шумы» на видео. Разбираясь с заявленными характеристиками понравившегося прибора, желательно обнаружить в них упоминание о наличии «motion JPEG».