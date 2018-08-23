Пять самых глупых автомобильных аксессуаров

С каждым годом ассортимент интернет-магазинов, торгующих автомобильными безделушками, растет. И не в последнюю очередь благодаря изобретательным азиатам, выдумывающим все новые и новые девайсы. Многие адекватные водители, просматривающие бесконечные каталоги, задаются здравым вопросом: «И неужели кто-то это покупает?» Да, покупают, еще и как! Не было бы спроса — подобные лавочки давно бы прикрыли.

Клаксон с мелодией

Пытаясь выбиться из серого и унылого потока, многие водители заигрываются и перешагивают границу разумного. Стремления подчеркнуть свою индивидуальность приобретают оттенки вычурности, абсурдности и даже идиотизма. Обернув все сидения в пестрые чехлы, облепив кузов кричащими наклейками и обтянув все, что обтягивается, резиновыми, меховыми и пластиковыми накладками, такие товарищи берутся за клаксон. Они меняют штатный гудок на особый, который вместо обычного сигнала издает приятную слуху мелодию… Верх глупости, разве нет?