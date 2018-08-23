Пять самых глупых автомобильных аксессуаров

Интернет-магазины, коих нынче не счесть, предлагают потребителям самые разные автоаксессуары на любой вкус, кошелек и уровень интеллекта. На виртуальных полках можно отыскать реально полезные, откровенно опасные и просто глупые девайсы, потерявшие свою актуальность еще в позапрошлом десятилетии. Пять самых бессмысленных приспособлений, пользующихся на удивление стабильно высоким спросом у водителей, в обзоре портала «АвтоВзгляд».
С каждым годом ассортимент интернет-магазинов, торгующих автомобильными безделушками, растет. И не в последнюю очередь благодаря изобретательным азиатам, выдумывающим все новые и новые девайсы. Многие адекватные водители, просматривающие бесконечные каталоги, задаются здравым вопросом: «И неужели кто-то это покупает?» Да, покупают, еще и как! Не было бы спроса — подобные лавочки давно бы прикрыли.
Клаксон с мелодией
Пытаясь выбиться из серого и унылого потока, многие водители заигрываются и перешагивают границу разумного. Стремления подчеркнуть свою индивидуальность приобретают оттенки вычурности, абсурдности и даже идиотизма. Обернув все сидения в пестрые чехлы, облепив кузов кричащими наклейками и обтянув все, что обтягивается, резиновыми, меховыми и пластиковыми накладками, такие товарищи берутся за клаксон. Они меняют штатный гудок на особый, который вместо обычного сигнала издает приятную слуху мелодию… Верх глупости, разве нет?
Накладки на педали
Прежде, чем приобрести «поющий» клаксон, некоторые товарищи становятся счастливыми и «неподражаемыми» обладателями алюминиевых накладок на педали. В чем смысл этих приспособлений, которые можно отыскать не только в китайских интернет-маркетах, но и в шоу-румах официальных дилеров, остается лишь догадываться. Да, быть может, в течение первых дней они в самом деле выглядят ничего. Но когда их презентабельность теряется, а происходит это довольно скоро, остается лишь сниженная чувствительность ступней к педалям. Не безопасная игрушка, ох, не безопасная.
Озонаторы и ионизаторы воздуха
Жертвы зубастых рекламщиков считают делом первой важности поселить в своей машине всякие озонаторы и ионизаторы воздуха, питающиеся от прикуривателя. Кажется, водителей хлебом не корми — дай только деньги на ветер выбросить! Никакой пользы от этих гаджетов нет, ничего они не очищают — им банально не хватает мощности. Да и вообще, о какой фильтрации может идти речь в задушенном выхлопными газами мегаполисе?
«Ну-ну!» — воскликнут недавно окончившие школу любители автомобильного барахла. — «Спойлер — неотъемлемая часть по-настоящему крутой тачки!» Ага, конечно. Такая же неотъемлемая, как подсветка днища, заниженная подвеска, под которой тяжело пролезть даже таракану, эквалайзер на заднем стекле и тому подобное. Толк есть только от тех спойлеров, что установлены изготовителем на заводе. Все остальное — колхоз и позерство.
Реснички для фар
И хотелось бы обойти стороной этот типично женский аксессуар, да не получается. Даже несмотря на то, что на дорогах «глазастые» няшненькие автомобильчики встречаются все реже и реже, реснички для фар по-прежнему популярны. По словам дам, активно участвующих в обсуждениях на форумах, это приспособление помогает им «цеплять» ухажеров, привлекать восторженные взгляды окружающих, чувствовать себя счастливее, увереннее и даже обаятельнее… Оставим, пожалуй, без комментариев.