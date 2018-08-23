Пять самых глупых автомобильных аксессуаров

Фото: npvital.com
Интернет-магазины, коих нынче не счесть, предлагают потребителям самые разные автоаксессуары на любой вкус, кошелек и уровень интеллекта. На виртуальных полках можно отыскать реально полезные, откровенно опасные и просто глупые девайсы, потерявшие свою актуальность еще в позапрошлом десятилетии. Пять самых бессмысленных приспособлений, пользующихся на удивление стабильно высоким спросом у водителей, в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

С каждым годом ассортимент интернет-магазинов, торгующих автомобильными безделушками, растет. И не в последнюю очередь благодаря изобретательным азиатам, выдумывающим все новые и новые девайсы. Многие адекватные водители, просматривающие бесконечные каталоги, задаются здравым вопросом: «И неужели кто-то это покупает?» Да, покупают, еще и как! Не было бы спроса — подобные лавочки давно бы прикрыли.

Клаксон с мелодией

Пытаясь выбиться из серого и унылого потока, многие водители заигрываются и перешагивают границу разумного. Стремления подчеркнуть свою индивидуальность приобретают оттенки вычурности, абсурдности и даже идиотизма. Обернув все сидения в пестрые чехлы, облепив кузов кричащими наклейками и обтянув все, что обтягивается, резиновыми, меховыми и пластиковыми накладками, такие товарищи берутся за клаксон. Они меняют штатный гудок на особый, который вместо обычного сигнала издает приятную слуху мелодию… Верх глупости, разве нет?

Фото: www.accesoriiautotuning.ro

Накладки на педали

Прежде, чем приобрести «поющий» клаксон, некоторые товарищи становятся счастливыми и «неподражаемыми» обладателями алюминиевых накладок на педали. В чем смысл этих приспособлений, которые можно отыскать не только в китайских интернет-маркетах, но и в шоу-румах официальных дилеров, остается лишь догадываться. Да, быть может, в течение первых дней они в самом деле выглядят ничего. Но когда их презентабельность теряется, а происходит это довольно скоро, остается лишь сниженная чувствительность ступней к педалям. Не безопасная игрушка, ох, не безопасная.

Озонаторы и ионизаторы воздуха

Жертвы зубастых рекламщиков считают делом первой важности поселить в своей машине всякие озонаторы и ионизаторы воздуха, питающиеся от прикуривателя. Кажется, водителей хлебом не корми — дай только деньги на ветер выбросить! Никакой пользы от этих гаджетов нет, ничего они не очищают — им банально не хватает мощности. Да и вообще, о какой фильтрации может идти речь в задушенном выхлопными газами мегаполисе?

Фото: youtube.com

Спойлер на крышку багажника

«Ну-ну!» — воскликнут недавно окончившие школу любители автомобильного барахла. — «Спойлер — неотъемлемая часть по-настоящему крутой тачки!» Ага, конечно. Такая же неотъемлемая, как подсветка днища, заниженная подвеска, под которой тяжело пролезть даже таракану, эквалайзер на заднем стекле и тому подобное. Толк есть только от тех спойлеров, что установлены изготовителем на заводе. Все остальное — колхоз и позерство.

Реснички для фар

И хотелось бы обойти стороной этот типично женский аксессуар, да не получается. Даже несмотря на то, что на дорогах «глазастые» няшненькие автомобильчики встречаются все реже и реже, реснички для фар по-прежнему популярны. По словам дам, активно участвующих в обсуждениях на форумах, это приспособление помогает им «цеплять» ухажеров, привлекать восторженные взгляды окружающих, чувствовать себя счастливее, увереннее и даже обаятельнее… Оставим, пожалуй, без комментариев.

аксессуары, тюнинг
23 августа 2018
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