Как выбрать моторное масло специально для вашей машины?

В этом можно убедиться, загянув на сайт priceok.ru/motornye_masla/cid4400. Действительно, ассортимент производителей впечатляет. Но следовать нужно одному простому правилу: каждому автомобилю — свое моторное масло.

Вязкость

Прежде всего нужно знать его вязкость, которая определяется сезонностью. Вязкость указывается буквой W (говорит о том, что масло не замерзает при низких температурах), которая разделяет между собой две цифры. Цифра, стоящая, перед буквой W, показывает, какую температуру воздуха выдерживает масло, например, — 10 градусов Цельсия или — 15. Вторая цифра говорит о толщине масляной пленки.

Класс качества

Для разных видов масел характерен разный уровень качества. Среди хороших, по словам опытных автомобилистов, моторное масло MOBIL 1 или LIQUI MOLY, но обращать внимание всегда нужно на маркировку. Класс качества обозначается двумя знаками (классификация API):

•А1-А5 — предназначены для бензиновых двигателей. На уровень качества указывает цифра после буквы А, чем выше, тем лучше.

•В1-В5 — для легковых дизельных автомобилей.

•С1-С4 — относительно новые моторные масла, в основном, предназначены для последних моделей автомобилей из Европы и Азии.

•SM, SN, SH, SJ, и др. — для бензиновых двигателей автомобилей производства США и Японии. Чем дальше по алфавиту вторая буква, тем выше качество.

Основа

Этот показатель играет роль при выборе моторного масла для «проблемного» автомобиля. Масло может производиться на основе полусинтетической, синтетической или минеральной составляющей. При схожих эксплуатационных свойствах качество может отличаться. Например, у некоторых минеральных масел 15W-40 кинематическая вязкость при температуре +100 градусов Цельсия несколько выше, чем у масел синтетических с вязкостью 5W-40, что позволяет в проблемных двигателях сформировать более надежную масляную пленку.

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