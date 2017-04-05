Выбираем моторное масло, экономящее топливо

Фото lorensauto.com
Чудес, как известно, на свете не бывает. Тем не менее десятки тысяч российских автовладельцев как за манной небесной гоняются за различной автохимией, восстанавливающей двигатель, повышающий его ресурс или мощность. Как правило, все подобные присадки в лучшем случае не вредят силовому агрегату, а в худшем добивают его окончательно. Другое дело, когда за производителя того или иного ручаются именитые автостроители. Такие, например, как Ford.
Михаил Ростарчук

Так, недавно этот именитый бренд официально провел тесты масла Total Quarts, которое его авторы называют топливосберегающим и противоизносным. Смазку испытывали на литровом двигателе Ford Focus. И результаты этого практического исследования удивили, похоже, даже «фордовских» специалистов: расход топлива составил на 0,9% меньше, чем того требует марка (при этом сама Total утверждает, что ее Quarts 9000 Future EcoB 5W-20 позволяет сэкономить 3,55% топлива). В итоге Ford одобрил эту смазку для современных 3-цилиндровых двигателей EcoBoost объемом 1 л и более ранних бензиновых двигателей компании. Помимо этого, продукт одобрила и компания Jaguar Land Rover.

Что же касается противоизносных свойств новинки, которая, кстати сказать, уже вышла на наш рынок, то Total утверждает, что «при его использовании в официальном тесте TU3MS (PSA) уровень износа кулачков дизельного двигателя был зафиксирован на 44% ниже максимально допустимого по стандарту ACEA. Это достижение свидетельствует о том, что автовладельцы могут быть уверены в надлежащей защите двигателя от износа и его исправной и долгой работе».

Впрочем, верить или не верить очередному достижению научно-технического прогресса решать вам, помня при этом, что моторное масло нужно менять на своей машине не реже, чем раз в год.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
5 апреля 2017
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