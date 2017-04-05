Выбираем моторное масло, экономящее топливо

Так, недавно этот именитый бренд официально провел тесты масла Total Quarts, которое его авторы называют топливосберегающим и противоизносным. Смазку испытывали на литровом двигателе Ford Focus. И результаты этого практического исследования удивили, похоже, даже «фордовских» специалистов: расход топлива составил на 0,9% меньше, чем того требует марка (при этом сама Total утверждает, что ее Quarts 9000 Future EcoB 5W-20 позволяет сэкономить 3,55% топлива). В итоге Ford одобрил эту смазку для современных 3-цилиндровых двигателей EcoBoost объемом 1 л и более ранних бензиновых двигателей компании. Помимо этого, продукт одобрила и компания Jaguar Land Rover.

Что же касается противоизносных свойств новинки, которая, кстати сказать, уже вышла на наш рынок, то Total утверждает, что «при его использовании в официальном тесте TU3MS (PSA) уровень износа кулачков дизельного двигателя был зафиксирован на 44% ниже максимально допустимого по стандарту ACEA. Это достижение свидетельствует о том, что автовладельцы могут быть уверены в надлежащей защите двигателя от износа и его исправной и долгой работе».

Впрочем, верить или не верить очередному достижению научно-технического прогресса решать вам, помня при этом, что моторное масло нужно менять на своей машине не реже, чем раз в год.