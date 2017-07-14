Насколько опасны герметики системы охлаждения для автомобильных радиаторов

Напомним, что это уже не единственный тест автомобильных герметиков охлаждения, который проводится с участием экспертов портала «АвтоВзгляд». Еще осенью прошлого года мы публиковали результаты испытаний нескольких аналогичных продуктов, в ходе которых оценивались их герметизирующие свойства. Статья, кстати, получила немало откликов, среди которых были и вопросы относительно возможных побочных эффектов, создаваемых жидкими герметиками. Суть большинства вопросов сводилась к следующему: не забивают ли такие герметики каналы узлов системы охлаждения, ведь каждый такой продукт содержит определенную массу частиц из полимеров, чего в антифризе и в самой системе охлаждения изначально быть не должно?
Вопрос, в общем-то, не праздный, учитывая, что для устранения течи из системы охлаждения объемом до 10 л производители рекомендуют добавлять до 350 мл герметика. И если он быстро устраняет течь, то практически все его количество остается циркулировать в системе охлаждения, частично «задерживаясь» в рубашке блока цилиндров, головке блока, переходных патрубках и, естественно, в теплообменниках, включая радиаторы печки. Возникает вопрос: как много герметика оседает в узлах системы охлаждения? Чтобы ответить на него, наши эксперты решили непосредственно на радиаторах печки провести сравнительный эксперимент, который позволил бы оценить уровень «побочного» действия различных герметиков.
Для проведения теста мы с коллегами из портала «АвтоПарад» пробрели девять жидких герметиков зарубежного и отечественного производства, а также девять одинаковых автомобильных радиаторов отопителя, по одному изделию на каждый образец. Сделано это было в соответствии с методикой, специально разработанной для нынешних испытаний. Для теста также был подготовлен испытательный макет, имитирующий условия работы системы охлаждения. Суть методики такова.
Сначала проводилось взвешивание наполненного водой радиатора, который был «закреплен» за конкретным образцом герметика. Затем этот радиатор подключали к горячему водяному контуру на стенде, куда добавлялся исследуемый герметик. После десяти минут циркуляции жидкости теплообменник снимали со стенда и вновь взвешивали. Критерием оценки выступала разница в весе до и после «прогона» на стенде — фактически ее прибавка определяет то количество герметика, которое осталось внутри радиатора. И чем его меньше, тем лучше герметик.
В ходе тестирования попутно были проверены герметизирующие свойства препаратов — каждому предстояло заделать контрольное 3-миллиметровое отверстие, просверленное в стальном соединителе шлангов. Отметим, что с этой задачей справились практически все образцы, за исключением герметика марки Lavr — он едва-едва смог законопатить дырочку диаметром 2,5 мм. Впрочем, и такой результат в данном тесте можно считать неплохим.
Ну, а что же показала оценка «побочного» действия проверенных герметиков? Полученные в ходе теста данные позволили нашим экспертам разделить все образцы на три группы: лидеры, середнячки и аутсайдеры. Начнем с лучших результатов, которые были зафиксированы у образцов лидирующей группы — герметиков марки Felix и Sintec (оба российского производства), а также у немецкого Liqui Moly. У них разница в весе до и после «прогона» на стенде составляет всего 5—6 грамм. Много это или мало? Если оценивать данную разницу в процентном исчислении, то она составляет всего лишь доли процента. Отличный показатель! Итог тоже соответствующий — первое место нашем тесте.
Несколько хуже результаты у препаратов, занявших второе место. Любопытно, что эту группу «середнячков» составили исключительно импортные продукты, а именно два американских герметика (бренды Abro и IMG) и один препарат французского производства (бренд Bardahl). У них разница в весе до и после проверки на стенде варьирует в диапазоне 9—12 грамм.
Что касается герметиков, которые в рамках нашего нынешнего эксперимента заняли почетное третье место, то здесь все позиции остались за продуктами российского производства — это бренды Kerry, Lavr и 3ton. Здесь расклад следующий: сначала идет Kerry (разница в весе — 15 г), затем 3ton (17 г), а замыкает список продукт марки Lavr, которой на фоне остальных участников теста обеспечил самую большую (20 г) прибавку в весе.
В целом, как показали эксперименты на радиаторах, все проверенные нами герметики продемонстрировали свою «профессиональную состоятельность». Они реально могут применяться как средства оперативной ликвидации протечек, правда, каждый со своим уровнем «побочного» действия. Об этом никогда не стоит забывать.
Поэтому, если вам волей случая пришлось воспользоваться подобным препаратом, постарайтесь все же при первой возможности заехать сервисный центр и уже там с помощью приборов основательно проверить работоспособность всей системы охлаждения в целом, а ее узлы и элементы — на предмет отсутствия дефектов.