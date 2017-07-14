Насколько опасны герметики системы охлаждения для автомобильных радиаторов

Для проведения теста мы с коллегами из портала «АвтоПарад» пробрели девять жидких герметиков зарубежного и отечественного производства, а также девять одинаковых автомобильных радиаторов отопителя, по одному изделию на каждый образец. Сделано это было в соответствии с методикой, специально разработанной для нынешних испытаний. Для теста также был подготовлен испытательный макет, имитирующий условия работы системы охлаждения. Суть методики такова.

Сначала проводилось взвешивание наполненного водой радиатора, который был «закреплен» за конкретным образцом герметика. Затем этот радиатор подключали к горячему водяному контуру на стенде, куда добавлялся исследуемый герметик. После десяти минут циркуляции жидкости теплообменник снимали со стенда и вновь взвешивали. Критерием оценки выступала разница в весе до и после «прогона» на стенде — фактически ее прибавка определяет то количество герметика, которое осталось внутри радиатора. И чем его меньше, тем лучше герметик.