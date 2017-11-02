Как при покупке «незамерзайки» платить меньше в 1,5 раза

avtonezamerzayka.ru
Розничные цены на незамерзающую жидкость для омывателя ветрового стекала в автомагазинах и на АЗС вот-вот достигнут таких значений, будто ее добывают с помощью бурения дна морского на арктическом шельфе, а потом везут до самой торговой точки на на собачьих упряжках. Как можно сильно смягчить этот удар по семейному бюджету?
Максим Строкер

За пятилитровую канистру незамерзающей жидкости розничные торговцы этой химией уже сейчас, в первые морозные дни наступающей зимы дерут по 100, 150, а самые наглые и по 200 рублей за пятилитровую канистру. И, что самое обидное, высокая цена не является гарантией качества: либо с устойчивостью к морозу у приобретенной «жижи», либо будет дико вонять химической отдушкой, либо оба этих свойства будут присутствовать одновременно.

Первый способ — приобрести зимнюю «омывайку», сделанную на основе метилового спирта. Торговля ими в нашей стране официально запрещена, однако зимой их все равно можно купить без проблем как в торговых точках, так и у мерзлых гастарбайтеров, беспросветно сторожащих пирамиды таких канистр на обочинах дорог. Цена в этом случае вряд ли превысит 100 рублей за 5-литровую емкость и к стойкости к замерзанию жидкости вопросов не будет.

Еще один вариант экономии на «незамерзайке» — покупка ее в интернет-магазине. Тут можно найти ценник и в 50 рублей за «баклагу», однако к качеству ее впоследствии могут возникнуть претензии: «незамерзайка» вполне может оказаться «замерзайкой». Но допустим, все же, что с использованием любого из вышеперечисленных способов мы приобретаем исключительно кондиционную незамерзающую жидкость для омывателя — которая даже при заявленных на этикетке «-30º» или «-25º» остается жидкой. Что это нам дает?

newokruga.ru

Представим, что мы ездим на авто ежедневно, тратим «омывайку» интенсивно, а прогноз на ближайшую неделю обещает нам температуры от −1ºС до −5ºС и в обозримом будущем не предвидится не только −30º, но и даже −20º на градуснике. Такая погода типична для зимы в Средней полосе России. И это — отличная возможность сэкономить на «незамерзайке»!

Раз нам не нужны заявленные «-30º», в бачок вполне можно лить жидкость, которая будет выдерживать хотя бы 10—15 градусов мороза. Получить ее просто — достаточно разбавить серьезную «незамерзайку» обычной водой. Для простоты рассмотрим метод разбавления «омывайки» с заявленной устойчивостью к замерзанию при температуре −30ºC до кондиций «-15ºС». Если взять и просто разбавить в пропорции «один к одному», то из «30-градусной» жидкости получим омывающую жидкость, замерзающую уже при 7—7,5-градусном морозе.

Чтобы получить искомую «-15ºС» нужно к 1 литру «незамерзайки −30ºC» добавить 0,5 литра воды. Таким образом, изначально купив 5-литровую канистру «на выходе» у нас получим 7,5 литров вполне рабочей «незамерзайки» — в полтора раза больше жидкости за те же деньги.

снегоходы
2 ноября 2017
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