Как при покупке «незамерзайки» платить меньше в 1,5 раза

За пятилитровую канистру незамерзающей жидкости розничные торговцы этой химией уже сейчас, в первые морозные дни наступающей зимы дерут по 100, 150, а самые наглые и по 200 рублей за пятилитровую канистру. И, что самое обидное, высокая цена не является гарантией качества: либо с устойчивостью к морозу у приобретенной «жижи», либо будет дико вонять химической отдушкой, либо оба этих свойства будут присутствовать одновременно.

Первый способ — приобрести зимнюю «омывайку», сделанную на основе метилового спирта. Торговля ими в нашей стране официально запрещена, однако зимой их все равно можно купить без проблем как в торговых точках, так и у мерзлых гастарбайтеров, беспросветно сторожащих пирамиды таких канистр на обочинах дорог. Цена в этом случае вряд ли превысит 100 рублей за 5-литровую емкость и к стойкости к замерзанию жидкости вопросов не будет.

Еще один вариант экономии на «незамерзайке» — покупка ее в интернет-магазине. Тут можно найти ценник и в 50 рублей за «баклагу», однако к качеству ее впоследствии могут возникнуть претензии: «незамерзайка» вполне может оказаться «замерзайкой». Но допустим, все же, что с использованием любого из вышеперечисленных способов мы приобретаем исключительно кондиционную незамерзающую жидкость для омывателя — которая даже при заявленных на этикетке «-30º» или «-25º» остается жидкой. Что это нам дает?