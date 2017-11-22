Как заправлять каршеринговую машину

Предусмотрительность позволит вам не оказаться в плачевной ситуации, если количество топлива в баке приближается к критической отметке.

Некоторые каршеринговые компании привязаны к определенной сети АЗС (к примеру, «Лукойл»). Другие предлагают клиентам заправляться за свой счет на любой заправке. В этом случае есть один существенный недостаток: деньги за топливо возвращаются не на карту, а в виде бонусов на счет аккаунта.

Топливная карта

Оптимальным способом заправки автомобиля является топливная карта. Пользователь найдет ее в бардачке автомобиля.

Преимущества карты для поминутной аренды очевидны: в нее включено большое количество АЗС разных сетей.

К примеру, популярный каршеринговый сервис BelkaCar предлагает своим клиентам заправиться в одной из 745 заправок ряда сетей.