Как заправлять каршеринговую машину

В каждой компании существуют свои правила, ознакомиться с которыми лучше заранее.
Максим Строкер

Предусмотрительность позволит вам не оказаться в плачевной ситуации, если количество топлива в баке приближается к критической отметке.

Некоторые каршеринговые компании привязаны к определенной сети АЗС (к примеру, «Лукойл»). Другие предлагают клиентам заправляться за свой счет на любой заправке. В этом случае есть один существенный недостаток: деньги за топливо возвращаются не на карту, а в виде бонусов на счет аккаунта.

Топливная карта

Оптимальным способом заправки автомобиля является топливная карта. Пользователь найдет ее в бардачке автомобиля.

Преимущества карты для поминутной аренды очевидны: в нее включено большое количество АЗС разных сетей.

К примеру, популярный каршеринговый сервис BelkaCar предлагает своим клиентам заправиться в одной из 745 заправок ряда сетей.

Для активации карты необходимо воспользоваться услугами колл-центра, где сообщат адрес доступной заправки. По приезду придется совершить повторный звонок для получения пин-кода, объема и марки топлива.

Отдельные операторы решили оптимизировать для клиента услугу заправки — сделать ее максимально доступной и необременительной.

Обратимся к опыту известного в Москве каршеринга BelkaCar (https://belkacar.ru/), где сервис заправки полностью автоматизирован. Как это выглядит на практике:

• В мобильном приложении необходимо открыть карту заправок, на которой отображаются все доступные АЗС.

• Во время поездки можно выбрать удобную заправку и приложение построит маршрут к месту назначения.

• Когда вы окажетесь на месте, появится информация об объеме топлива и пин-код.

Вам останется предъявить карту сотруднику АЗС. Деньги спишутся с нее, вам вернутся 120 рублей в качестве бонуса.

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20 ноября 2017
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