Как не ошибиться с выбором масла для трансмиссии автомобиля

Смазочные материалы для современных коробок передач должны обладать множеством свойств и функций, с учетом которых и разрабатываются данные продукты. Из числа новинок, которые уже можно встретить и в России, стоит отметить две уникальные разработки от компании Liqui Moly — Top Tec MTF 5200 75W-80 и Top Tec MTF 5100 75W, которые подойдут для МКП, АКП и даже для роботизированных коробок передач, в том числе и с двойным сцеплением.

Благодаря высокой устойчивости к сдвигу, отмеченные виды «трансмиссионок» обеспечивают высокую экономию топлива и оптимальную защиту от износа. Оптимально подобранные вязкостно-температурные характеристики данных продуктов гарантируют комфортную работу трансмиссии в любых условиях эксплуатации. В результате применения снижается трение, потребление топлива и вредные выбросы, а также обеспечивается плавное переключение передач.