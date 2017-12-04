Как не ошибиться с выбором масла для трансмиссии автомобиля

Фото Prime Technology
Автопроизводители постоянно совершенствуют конструкции трансмиссий для своих машин, что, в свою очередь, дает толчок для создания новых трансмиссионных масел.
Михаил Ростарчук

Смазочные материалы для современных коробок передач должны обладать множеством свойств и функций, с учетом которых и разрабатываются данные продукты. Из числа новинок, которые уже можно встретить и в России, стоит отметить две уникальные разработки от компании Liqui Moly — Top Tec MTF 5200 75W-80 и Top Tec MTF 5100 75W, которые подойдут для МКП, АКП и даже для роботизированных коробок передач, в том числе и с двойным сцеплением.

Благодаря высокой устойчивости к сдвигу, отмеченные виды «трансмиссионок» обеспечивают высокую экономию топлива и оптимальную защиту от износа. Оптимально подобранные вязкостно-температурные характеристики данных продуктов гарантируют комфортную работу трансмиссии в любых условиях эксплуатации. В результате применения снижается трение, потребление топлива и вредные выбросы, а также обеспечивается плавное переключение передач.

Если говорить конкретнее об особенностях новинок, то первый продукт — это НС-синтетическое масло Top Tec MTF 5200 75W-80. Оно специально создавалось для современных механических и раздаточных коробок BMW, Ford, GM, Opel, Honda, Nissan, Toyota, Peugeot/Citroën, Volvo и ряда других производителей. Разработчики характеризуют свой продукт как низковязкое масло, которое максимально полно защищает детали трансмиссии от износа, при этом обеспечивает максимальный комфорт в любых условиях эксплуатации. Новинка способствует снижению расходу топлива, обладает отличной устойчивостью к нагрузкам и вязкостно-температурными характеристиками. Все это в комплексе позволяет повысить надежность эксплуатации и долгий срок службы МКП и других агрегатов трансмиссии.

Что касается Top Tec MTF 5100 75W, то оно представляет собой минеральное низковязкое трансмиссионное масло. Продукт предназначен для современных механических коробок передач, а также блоков шестерен роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (S tronic и DSG) автомобилей BMW, Ford и VW. Масло содержит специальный пакет присадок, обеспечивающих отличную совместимость со специфическими материалами синхронизаторов, и гарантирует быстрое и четкое переключение передач. Кроме того, Top Tec MTF 5100 обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам, превосходную защиту от износа и коррозии, демонстрируя при этом отличные вязкостно-температурные характеристики.

автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
4 декабря 2017
81

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы