Как подобрать промывку для мотора

Решение данной проблемы давно известно — это грамотная промывка системы смазки мотора при замене масла. Мы не зря применили здесь слово «грамотная». На рынке сегодня присутствует масса самых различных по своему действию и эффективности промывочных составов, включая так называемые «пятиминутки». Среди последних нередко встречаются дешевые препараты «ударного» действия, применение которых может попросту закупорить каналы системы смазки.
Опытные специалисты рекомендуют не доводить ситуацию до критичной и в целях профилактики применять в качестве промывки двигателя мягкие очистители, обладающие щадящим и, в то же время, эффективным действием. Примером такой промывки может служить средство Oilsystem Spulung Light, разработанное немецкой компанией Liqui Moly. Эта промывка позволяет эффективно и постепенно, слой за слоем, удалить все загрязнения.
Данный продукт рекомендуется применять при каждой замене масла как профилактическое средство в машинах с пробегом до 50 000 км, в том числе находящихся на гарантии. Как показала практика, средство существенно уменьшает несливаемый остаток отработанного моторного масла и продлевает срок службы нового.
Более того, в отличие от промывочных масел и дешевых экспресс-промывок, Oilsystem Spulung Light не остается в системе после слива масла, а испаряется. А отсутствие агрессивных растворителей, которые имеются у многих дешевых аналогов, делает препарат абсолютно безопасным для всех деталей двигателя. И еще: промывка пригодна как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, а в состав входят компоненты по уходу за резиновыми деталями системы смазки.