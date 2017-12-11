Как подобрать промывку для мотора

Опытные специалисты рекомендуют не доводить ситуацию до критичной и в целях профилактики применять в качестве промывки двигателя мягкие очистители, обладающие щадящим и, в то же время, эффективным действием. Примером такой промывки может служить средство Oilsystem Spulung Light, разработанное немецкой компанией Liqui Moly. Эта промывка позволяет эффективно и постепенно, слой за слоем, удалить все загрязнения.

Данный продукт рекомендуется применять при каждой замене масла как профилактическое средство в машинах с пробегом до 50 000 км, в том числе находящихся на гарантии. Как показала практика, средство существенно уменьшает несливаемый остаток отработанного моторного масла и продлевает срок службы нового.