Как улучшить морозостойкость солярки

Владельцам дизельных автомобилей зимой приходится мириться с одним из сезонных недостатков моторов, работающих на солярке — с загустеванием солярки при отрицательных температурах. Оно вызывается выпаданием в топливе парафиновых сгустков (геля), что делает невозможным его прокачку через топливные фильтры. В итоге, если не принять превентивных мер, дизель на морозе просто не заведется.
Михаил Ростарчук

Впрочем, решение данной проблемы уже давно найдено и реализовано в виде специальных препаратов — так называемых антигелей, которые необходимо добавлять в солярку до наступления холодов. Одним из таких продуктов является концентрат Diesel Fliess-Fit K, созданный в лабораториях немецкой фирмы Liqui Moly. Это средство неоднократно становилось победителем ряда сравнительных тестов антигелей, в том числе по таким важнейшим параметрам, как предельная температура фильтруемости (ПТФ) обработанного дизтоплива, а также его смазывающие свойства.

В ходе тестов выяснилось, что немецкий продукт обладает одним из лучших показателей по улучшению характеристик застывания топлива, что позволяет завести двигатель даже в сильный мороз. То есть гарантированно не дает солярке загустеть.

Благодаря этому поддерживается жидкое состояние дизтоплива, что обеспечивает отличное прохождение через фильтры и надежную подачу в камеру сгорания двигателя. Присадка разработана по высочайшим стандартам как в отношении безопасности для самих систем автомобиля, так и в отношении экологических норм.

Еще одним важным достоинством антигеля Diesel Fliess-Fit K является его способность значительно улучшать смазочные свойства солярки. Этот момент крайне важен, поскольку некоторые производители антигелей для достижения низких температур замерзания топлива добавляют в продукт растворители.

Эти компоненты в принципе не обладают смазывающими свойствами, в результате чего выводят топливную систему из строя в течение нескольких месяцев. Поэтому смазывающие свойства для антигеля являются даже более важными, чем ПТФ.

На наш рынок концентрат антигеля Diesel Fliess-Fit K поставляется во флаконах со встроенной дозирующей емкостью, что делает его удобным для многократного использования.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, дизельное топливо
18 декабря 2017
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