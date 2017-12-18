Как улучшить морозостойкость солярки

Благодаря этому поддерживается жидкое состояние дизтоплива, что обеспечивает отличное прохождение через фильтры и надежную подачу в камеру сгорания двигателя. Присадка разработана по высочайшим стандартам как в отношении безопасности для самих систем автомобиля, так и в отношении экологических норм.

Еще одним важным достоинством антигеля Diesel Fliess-Fit K является его способность значительно улучшать смазочные свойства солярки. Этот момент крайне важен, поскольку некоторые производители антигелей для достижения низких температур замерзания топлива добавляют в продукт растворители.

Эти компоненты в принципе не обладают смазывающими свойствами, в результате чего выводят топливную систему из строя в течение нескольких месяцев. Поэтому смазывающие свойства для антигеля являются даже более важными, чем ПТФ.

На наш рынок концентрат антигеля Diesel Fliess-Fit K поставляется во флаконах со встроенной дозирующей емкостью, что делает его удобным для многократного использования.