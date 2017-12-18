Как улучшить морозостойкость солярки

Впрочем, решение данной проблемы уже давно найдено и реализовано в виде специальных препаратов — так называемых антигелей, которые необходимо добавлять в солярку до наступления холодов. Одним из таких продуктов является концентрат Diesel Fliess-Fit K, созданный в лабораториях немецкой фирмы Liqui Moly. Это средство неоднократно становилось победителем ряда сравнительных тестов антигелей, в том числе по таким важнейшим параметрам, как предельная температура фильтруемости (ПТФ) обработанного дизтоплива, а также его смазывающие свойства.
В ходе тестов выяснилось, что немецкий продукт обладает одним из лучших показателей по улучшению характеристик застывания топлива, что позволяет завести двигатель даже в сильный мороз. То есть гарантированно не дает солярке загустеть.