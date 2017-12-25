Зачем двигателю молибден и вольфрам

При этом одним из распространенных способов повышения надежности автомобильного движка является химический тюнинг, то есть использование особых антифрикционных присадок. Заметим, что в последнее время эффективность этих средств автохимии заметно улучшилась и на рынке появились продукты нового поколения, отличающиеся многофункциональным действием. Наглядный пример тому — уникальная по своим свойствам присадка Molygen Motor Protect, разработанная в лабораториях немецкой фирмы Liqui Moly.

Эта новейшая разработка представляет собой специальный состав для долговременной защиты двигателя внутреннего сгорания. Продукт содержит уникальную комбинацию добавок из молибдена и вольфрама, что само по себе является принципиально новой технологией. Дело в том, что такая комбинация металлов создает одно из самых «скользких» веществ, которое обеспечивает максимально возможное снижение трения между подвижными деталями двигателя.

При этом препарат создает на поверхности обработанного металла прочный поверхностный слой, что обеспечивает также и защиту от износа. Иначе говоря, действие Molygen Motor Protect существенно увеличивает ресурс двигателя и уменьшает расход топлива за счет снижения трения.