Зачем двигателю молибден и вольфрам

Известно, что двигатель — главная и самая дорогостоящая в ремонте деталь автомобиля. Поэтому-то любой грамотный автовладелец старается по максимуму повысить надежность работы мотора и увеличить его ресурс.
Михаил Ростарчук

При этом одним из распространенных способов повышения надежности автомобильного движка является химический тюнинг, то есть использование особых антифрикционных присадок. Заметим, что в последнее время эффективность этих средств автохимии заметно улучшилась и на рынке появились продукты нового поколения, отличающиеся многофункциональным действием. Наглядный пример тому — уникальная по своим свойствам присадка Molygen Motor Protect, разработанная в лабораториях немецкой фирмы Liqui Moly.

Эта новейшая разработка представляет собой специальный состав для долговременной защиты двигателя внутреннего сгорания. Продукт содержит уникальную комбинацию добавок из молибдена и вольфрама, что само по себе является принципиально новой технологией. Дело в том, что такая комбинация металлов создает одно из самых «скользких» веществ, которое обеспечивает максимально возможное снижение трения между подвижными деталями двигателя.

При этом препарат создает на поверхности обработанного металла прочный поверхностный слой, что обеспечивает также и защиту от износа. Иначе говоря, действие Molygen Motor Protect существенно увеличивает ресурс двигателя и уменьшает расход топлива за счет снижения трения.

Значимым плюсом использования присадки — ее способность предотвращать поломку двигателя даже при утечке масла и перегреве. К слову, в отличие от аналогов присадка не содержит твердых частиц и работает только на химическом молекулярном уровне.

Сами разработчики продукта отмечают, что он универсален по своему применению и проявляет свои положительные качества в любом автомобиле. Фишка в том, что Molygen Motor Protect отлично смешивается со всеми имеющимися в продаже моторными маслами и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Более того, уникальная формула присадки обеспечивает совместимость даже с самыми маловязкими маслами.

Отметим, что новая антифрикционная «молигеновая» присадка, которая в настоящее время производится только в Германии (на заводе компании Liqui Moly) уже представлена и на российском рынке. Продукт неоднократно проходил длительные ходовые испытания в различных транспортных компаниях, причем как в условиях городского режима движения, так и на загородных трассах. Результаты этих тестов показали, что эффект от использования одного флакона Molygen Motor Protect остается стабильным на протяжении 50 000 км пробега, даже невзирая на более краткие межсервисные интервалы смены масла и использование промывок.

двигатель, автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание
25 декабря 2017
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